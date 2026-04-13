Oy Tuokko Ltd:n hallitus on nimittänyt Kalle Toivosen, MBA yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi

Kalle Toivonen siirtyy Tuokolle Vincit Oyj:ltä Senior Sales Executiven roolista. Kalle on ratkaisukeskeinen ja energinen johtaja, jolla on vahva kokemus liiketoimintojen ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Lisäksi hän tuo mukanaan osaamista digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisestä sekä vankkaa näkemystä myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä.

– "On hienoa päästä osaksi Tuokon asiantuntevaa ja arvostettua organisaatiota. Haluamme jatkossakin olla asiakkaillemme luotettava kumppani, joka tuottaa ketterää, laadukasta ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa palvelua ja tukee kestävää kasvua," Kalle Toivonen sanoo.

Tuokon hallituksen puheenjohtaja Timo Tuokko kommentoi nimitystä:

– "Kallen kokemukset asiantuntijaliiketoiminnan sekä digitalisaatio- ja tekoälymuutoksen johtamisesta tukevat erinomaisesti Tuokon strategiaa. Hänen johdollaan pystymme edelleen kehittämään palveluitamme ja vahvistamaan asemaamme asiakkaidemme tarpeisiin vastaavana asiantuntijakumppanina."

Tuokko jatkaa strategiansa toteuttamista panostamalla laadukkaaseen ja luotettavaan asiantuntijuuteen, henkilökohtaiseen asiakaspalveluun sekä pitkäjänteisiin asiakassuhteisiin.