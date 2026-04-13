Oy Tuokko Ltd:n hallitus on nimittänyt Kalle Toivosen, MBA yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi
13.4.2026 14:26:25 EEST | Oy Tuokko Ltd | Tiedote
Oy Tuokko Ltd:n hallitus on nimittänyt Kalle Toivosen, MBA yhtiön toimitusjohtajaksi 13.4.2026 alkaen.
Kalle Toivonen siirtyy Tuokolle Vincit Oyj:ltä Senior Sales Executiven roolista. Kalle on ratkaisukeskeinen ja energinen johtaja, jolla on vahva kokemus liiketoimintojen ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Lisäksi hän tuo mukanaan osaamista digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisestä sekä vankkaa näkemystä myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä.
– "On hienoa päästä osaksi Tuokon asiantuntevaa ja arvostettua organisaatiota. Haluamme jatkossakin olla asiakkaillemme luotettava kumppani, joka tuottaa ketterää, laadukasta ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa palvelua ja tukee kestävää kasvua," Kalle Toivonen sanoo.
Tuokon hallituksen puheenjohtaja Timo Tuokko kommentoi nimitystä:
– "Kallen kokemukset asiantuntijaliiketoiminnan sekä digitalisaatio- ja tekoälymuutoksen johtamisesta tukevat erinomaisesti Tuokon strategiaa. Hänen johdollaan pystymme edelleen kehittämään palveluitamme ja vahvistamaan asemaamme asiakkaidemme tarpeisiin vastaavana asiantuntijakumppanina."
Tuokko jatkaa strategiansa toteuttamista panostamalla laadukkaaseen ja luotettavaan asiantuntijuuteen, henkilökohtaiseen asiakaspalveluun sekä pitkäjänteisiin asiakassuhteisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo TuokkoHallituksen puheenjohtajaOy Tuokko LtdPuh:0405131150timo.tuokko@tuokko.fi
Tiina ZielinskiHR- ja hallintopäällikköOy Tuokko LtdPuh:0505475184tiina.zielinski@tuokko.fi
Kuvat
Linkit
Tuokko lyhyesti
Olemme vuonna 1971 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka on kasvanut Suomen suurimmaksi perheyritykseksi alallaan. Tarjoamme tilintarkastuksen, talous- ja palkkahallinnon sekä verotuksen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluita ratkaisukeskeisellä ja henkilökohtaisella otteella. Asiakkaamme arvostavat meissä erityisesti luotettavuutta, asiantuntevaa kumppanuutta ja ihmisläheistä palvelua. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä, minkä lisäksi aluetoimistomme Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella palvelevat kattavasti ympäri Suomen. Joukkueemme jäsenet ovat yhtiömme tärkein voimavara, ja arvomme ohjaavat kaikkea tekemistämme – ne näkyvät arjessamme sekä tavassamme kohdata asiakkaat aidosti ihmisten tasolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.