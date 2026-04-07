Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
14.4.2026 09:32:59 EEST | Solidium Oy | Tiedote
Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.4.2026. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Jouko Karvinen ja varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholm. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuomas Hyyryläinen, Timo Löyttyniemi ja Jukka Ohtola sekä uudeksi jäseneksi Minna Martikainen.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Solidium Oy
Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen; soittopyynnöt Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198
Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa mitä teemme. Solidiumin osakeomistusten arvo on noin 9,1 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi
Solidiums årsredovisning för 2025 har publicerats7.4.2026 09:01:12 EEST | Pressmeddelande
Solidium har idag publicerat sin årsredovisning för 2025. Årsredovisningen innehåller översikter av styrelseordförande Jouko Karvinen och VD Matts Rosenberg samt en sammanfattning av Solidiums reviderade strategi och finansiella mål. Redovisningen presenterar också Solidiums administration och bokslut för 2025. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/. Redovisningen publiceras på finska och engelska. Mer information: Matts Rosenberg, verkställande direktör Medieförfrågningar: Natalie Nevaste, tfn +358 44 362 9198 Bilaga: Solidiums årsredovisning 2025 Solidium är ett finskt statsägt investeringsbolag som skapar långsiktigt aktieägarvärde genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Vår investeringsstrategi fokuserar på minoritetsinvesteringar i finska nationellt betydelsefulla noterade bolag och i finska onoterade tillväxtbolag. Vi eftersträvar hög prestanda i allt vi gör.
Solidiumin vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu7.4.2026 09:01:12 EEST | Tiedote
Solidium on julkaissut tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2025. Vuosikertomus sisältää hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvisen ja toimitusjohtaja Matts Rosenbergin katsaukset sekä yhteenvedon Solidiumin päivitetystä strategiasta ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi kertomuksessa esitellään Solidiumin hallinto ja tilinpäätös vuodelta 2025. Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla myös Solidiumin verkkosivuilla osoitteessa https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/. Kertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matts Rosenberg Mediakyselyt: Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198 Liite: Solidiumin vuosikertomus 2025 Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimm
Solidium’s 2025 annual report published7.4.2026 09:01:12 EEST | Press release
Solidium has today published its 2025 annual report. The annual report includes reviews from the Chair of the Board, Jouko Karvinen, and CEO, Matts Rosenberg, as well as an overview of Solidium’s revised strategy and financial targets. The report also presents Solidium’s governance and financial statements for 2025. The annual report is attached to this release, and it is also available on the website at https://www.solidium.fi/en/annual-report/. The report is published in Finnish and English. Further information: CEO Matts Rosenberg Media requests: Natalie Nevaste, tel. +358 44 362 9198 Attachment: Solidium’s 2025 annual report Solidium is a Finnish state-owned investment company that creates long-term shareholder value through active and responsible ownership. Our investment strategy focuses on minority investments in Finnish listed companies of national importance and investments in Finnish private growth companies. We strive for excellence in everything we do. The total market valu
Solidium uppdaterar sin strategi och finansiella mål7.4.2026 08:55:35 EEST | Pressmeddelande
Solidiums styrelse har godkänt bolagets uppdaterade strategi och finansiella mål. Den uppdaterade strategin fokuserar på att driva tillväxt, förnyelse och värdeskapande för det finska samhället.
Solidium päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa7.4.2026 08:55:35 EEST | Tiedote
Solidiumin hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet. Päivitetyn strategian keskiössä ovat kasvun, uudistumisen ja arvonluonnin edistäminen suomalaiselle yhteiskunnalle.
