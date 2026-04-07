Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Solidiumin vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu 7.4.2026 09:01:12 EEST | Tiedote

Solidium on julkaissut tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2025. Vuosikertomus sisältää hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvisen ja toimitusjohtaja Matts Rosenbergin katsaukset sekä yhteenvedon Solidiumin päivitetystä strategiasta ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi kertomuksessa esitellään Solidiumin hallinto ja tilinpäätös vuodelta 2025. Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla myös Solidiumin verkkosivuilla osoitteessa https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/. Kertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matts Rosenberg Mediakyselyt: Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198 Liite: Solidiumin vuosikertomus 2025 Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimm