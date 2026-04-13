Sennheiser vie immersiivisen äänen uudelle tasolle uudessa CUPRA Raval -mallissa
13.4.2026 14:21:30 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Sennheiserin huippuunsa hiottu ääniteknologia luo aitoja elämyksiä CUPRA Ravalin kuljettajille.
Maailman johtava audioinnovaatioiden edelläkävijä Sennheiser ilmoitti tänään uudesta virstanpylväästä autojen äänentoistossa julkaisemalla immersiivisen äänentoistojärjestelmänsä, joka on kehitetty yksinoikeudella täysin uuteen CUPRA Raval -malliin. Kumppanuus tuo premium-tason hifi-äänen – joka on perinteisesti varattu kalliimman luokan autoille – nyt myös CUPRAn uuteen sähköautoon.
Lisää alla englanniksi.
The CUPRA Raval redefines what an urban EV can be, blending dynamic performance with a deeply personal, sensory-rich interior. At the heart of this experience is the optional Sennheiser immersive 12‑speaker sound system with AMBEO technology, custom-developed and finely tuned to the unique interior architecture of the Raval.
The system pairs immersive audio with CUPRA’s ambient lighting and interior projections to create a unified, enveloping environment—transforming every drive into an expressive, tactile, and authentic moment.
In addition to Sennheiser’s Concerto algorithm for an immersive music experience, the system also features Sennheiser Contrabass, an advanced bass enhancement algorithm for rich, detailed, and emotionally engaging low-end performance
The Raval features a powerful 475W amplifier and a meticulously engineered 12‑speaker layout to complement its immersive Sennheiser sound system, including:
- 3-way speakers in the front doors (woofer, midrange, tweeter)
- 2-way speakers in the rear doors (woofer, tweeter)
- Center speaker
- Dedicated subwoofer
To enhance personalization, the system offers multiple layers of acoustic control:
- 4 Immersion Levels (0–3): Choose from zero, low, medium, and high immersion levels depending on your personal preference.
- 3 Sound Focus Modes: Front focuses the sound experiences on the driver and front passenger | Driver focuses the sound experience on the driver | All maintains a balanced sound experience for all passengers
- 3 Sound Characters: Music optimizes the system settings for music playback | Speech optimizes the system settings for podcast or audiobook playback | Club optimizes the system settings for music with deep bass and sparkling beats
“When you sit in your CUPRA, we want you to feel like you are in your favorite listening environment,” said Dr. Veronique Larcher, Managing Director of Sennheiser Mobility. “The all-new Raval takes this to the next level for the urban car category. In a Raval, you hear music the way it was meant to be heard—precise, powerful, and full of character.”
The CUPRA Raval and its Sennheiser immersive sound experience represent a shared commitment to innovation, emotional performance, and unconventional design. Together, Sennheiser and CUPRA deliver a groundbreaking audio journey crafted for drivers who demand more—from their sound, from their car, and from every moment spent behind the wheel.
Burson Finlandsennheiser.finland@hkstrategies.com
