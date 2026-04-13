Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus: Lahnuksen alueelle pientalorakentamista

13.4.2026 14:43:04 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Lahnuksen alueella sijaitsevan Korpin asemakaavan.

Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset luonteeltaan vaihtelevaan ja luonnonläheiseen asuinpientalorakentamiseen.

Lue lisää: Korpin pientaloalueen asemakaavoitus

Leppävaaransillan asemakaavoitus etenee

Kaupunginhallitus hyväksyi Leppävaaransillan asemakaavamuutoksen aiesopimuksen. Leppävaaransillan asemakaavamuutos perustuu vuosina 2022-2024 järjestetyn kansainvälisen ideakilpailun voittaneeseen Walk Around -ehdotukseen, jonka laatijoina toimivat YIT, Arco Architecture Company Oy ja Ramboll Finland Oy. Ideakilpailun voiton perusteella kaupunki päätti myöntää YIT:lle suunnitteluvarauksen kaavamuutosalueeseen helmikuussa 2025.

Aiesopimuksella Espoon kaupunki ja YIT sopivat yhteistyöstä kaavamuutosalueen suunnittelussa, vastuunjaosta sekä kaavakehityskustannusten jakamisesta. Sopimus täydentää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 9.2.2026 tekemää suunnitteluvarauksen jatkopäätöstä.

Lue lisää: Leppävaaran uusi ilme

Konsernipalveluiden johtaja johtamaan konsernihallinnon toimintoja

Kaupunginhallitus päätti perustaa konsernipalveluiden johtajan viran 1.5.2026 alkaen. Konsernipalveluiden johtaja on kaupunginjohtajan tukena johtamassa konsernihallinnon toimintoja ja niiden tuottamia palveluja toimialoille ja tulosyksiköille. Talouden säästöissä ja Espoo-tarinan muissa tavoitteissa onnistuminen korostaa konsernipalveluiden yhteensovittamisen ja tehokkaan kokonaisuutena johtamisen tarvetta.

Asia 7 Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelman päivitys 2025 jätettiin pöydälle.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteyshenkilöt

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Kommundirektörernas ställningstagande: Invånarna i Västra Nyland ska inte behöva bära en dubbel anpassning efter vårdreformen8.4.2026 14:00:00 EEST | Pressmeddelande

Regeringens proposition om överföring av finansieringen av social- och hälsovården är ohållbar för invånarna i Västra Nyland. Ökningen av behovet av tjänster är bland de största i landet. Största delen av social- och hälsovården riktar sig till barn och seniorer. I Västra Nyland växer dessa åldersgrupper snabbare än i övriga Finland.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
