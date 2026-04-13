Kaupunginhallitus: Lahnuksen alueelle pientalorakentamista
13.4.2026 14:43:04 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Lahnuksen alueella sijaitsevan Korpin asemakaavan.
Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset luonteeltaan vaihtelevaan ja luonnonläheiseen asuinpientalorakentamiseen.
Leppävaaransillan asemakaavoitus etenee
Kaupunginhallitus hyväksyi Leppävaaransillan asemakaavamuutoksen aiesopimuksen. Leppävaaransillan asemakaavamuutos perustuu vuosina 2022-2024 järjestetyn kansainvälisen ideakilpailun voittaneeseen Walk Around -ehdotukseen, jonka laatijoina toimivat YIT, Arco Architecture Company Oy ja Ramboll Finland Oy. Ideakilpailun voiton perusteella kaupunki päätti myöntää YIT:lle suunnitteluvarauksen kaavamuutosalueeseen helmikuussa 2025.
Aiesopimuksella Espoon kaupunki ja YIT sopivat yhteistyöstä kaavamuutosalueen suunnittelussa, vastuunjaosta sekä kaavakehityskustannusten jakamisesta. Sopimus täydentää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 9.2.2026 tekemää suunnitteluvarauksen jatkopäätöstä.
Konsernipalveluiden johtaja johtamaan konsernihallinnon toimintoja
Kaupunginhallitus päätti perustaa konsernipalveluiden johtajan viran 1.5.2026 alkaen. Konsernipalveluiden johtaja on kaupunginjohtajan tukena johtamassa konsernihallinnon toimintoja ja niiden tuottamia palveluja toimialoille ja tulosyksiköille. Talouden säästöissä ja Espoo-tarinan muissa tavoitteissa onnistuminen korostaa konsernipalveluiden yhteensovittamisen ja tehokkaan kokonaisuutena johtamisen tarvetta.
Asia 7 Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelman päivitys 2025 jätettiin pöydälle.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme