Kaupunginhallitus: Lahnuksen alueelle pientalorakentamista

Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset luonteeltaan vaihtelevaan ja luonnonläheiseen asuinpientalorakentamiseen.

Leppävaaransillan asemakaavoitus etenee

Kaupunginhallitus hyväksyi Leppävaaransillan asemakaavamuutoksen aiesopimuksen. Leppävaaransillan asemakaavamuutos perustuu vuosina 2022-2024 järjestetyn kansainvälisen ideakilpailun voittaneeseen Walk Around -ehdotukseen, jonka laatijoina toimivat YIT, Arco Architecture Company Oy ja Ramboll Finland Oy. Ideakilpailun voiton perusteella kaupunki päätti myöntää YIT:lle suunnitteluvarauksen kaavamuutosalueeseen helmikuussa 2025.

Aiesopimuksella Espoon kaupunki ja YIT sopivat yhteistyöstä kaavamuutosalueen suunnittelussa, vastuunjaosta sekä kaavakehityskustannusten jakamisesta. Sopimus täydentää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 9.2.2026 tekemää suunnitteluvarauksen jatkopäätöstä.

Konsernipalveluiden johtaja johtamaan konsernihallinnon toimintoja

Kaupunginhallitus päätti perustaa konsernipalveluiden johtajan viran 1.5.2026 alkaen. Konsernipalveluiden johtaja on kaupunginjohtajan tukena johtamassa konsernihallinnon toimintoja ja niiden tuottamia palveluja toimialoille ja tulosyksiköille. Talouden säästöissä ja Espoo-tarinan muissa tavoitteissa onnistuminen korostaa konsernipalveluiden yhteensovittamisen ja tehokkaan kokonaisuutena johtamisen tarvetta.

Asia 7 Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelman päivitys 2025 jätettiin pöydälle.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat