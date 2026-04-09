Epicenter Helsinki uudistuu! Tuomme markkinoille uuden kerroksen upeita Private Office -tiloja yrityksille, jotka vaativat työtilaltaan sekä arvokkuutta että inspiraatiota.
13.4.2026 15:21:18 EEST | EP Center Finland Oy | Tiedote
Pohjoismaiden johtava innovaatio- ja kasvuyhteisö Epicenter laajentaa toimintaansa Helsingin ydinkeskustassa. Loppuvuodesta avautuva uusi Private Office -kerros tarjoaa nopeasti kasvaville yrityksille ainutlaatuisen yhdistelmän täysin varusteltua yksityisyyttä sekä kansainvälisen tason verkostoitumismahdollisuuksia Epicenterin säännöllisten yhteisötapahtumien muodoessa.
Helsingin yrityskentän muuttuessa yhä dynaamisemmaksi, monet nopeasti kasvavat yritykset etsivät vaihtoehtoja perinteisille pitkille vuokrasopimuksille ja jäykille toimitiloille. Epicenterin vastaus tähän on täyden palvelun ekosysteemi, jossa yritykset voivat keskittyä skaalautumiseen samalla kun Epicenter huolehtii operatiivisesta sujuvuudesta.
Strateginen sijainti kasvun ytimessä
Uusi Private Office -kerros on suunniteltu vastaamaan vaativimpien yritysten tarpeita, joille prestiisi ja toiminnallisuus ovat ensisijaisia. Tilat tarjoavat mahdollisuuden syvään keskittymiseen ("deep work"), mutta säilyttävät välittömän yhteyden Epicenterin elävään yhteisöön, lounge-tiloihin ja viikoittaisiin tapahtumiin.
"Täysin uudistettu kerroksemme Mikonkadulla on vastaus kasvavaan kysyntään tiloista, joissa yksityisyys kohtaa yhteisöllisyyden. Tarjoamme yrityksille enemmän kuin neliöitä. Me tarjoamme alustan, jossa innovaatiot syntyvät kohtaamisista ja yhdessä tekemisestä", kertoo Epicenter Helsingin myyntijohtaja Harri Schlobohm.
Epicenter Helsinki on osa pohjoismaista Epicenter-konsernia, joka tarjoaa yhteisöllisiä työtiloja, tapahtumia ja palveluita nopeasti kasvaville yrityksille ja innovatiivisille organisaatioille.
Arto HilpiMarketing ManagerEpicenter Helsinki
Vastaan Epicenter Helsingin markkinoinnista. Olemme Epicenterillä Suomi OY:n asialla ja haluamme tuoda yrittäjät yhteen..
Kristian NieminenMaajohtajaEpicenter Helsinkikristian@epicenterhelsinki.com
Epicenter Helsinki - Innovaatiokeskus Helsingin Sydämessä
Epicenter on innovaatiokeskus Helsingin ydinkeskustassa. Tuomme yhteen yrittäjät, kasvu-yritykset ja päätöksentekijät. Järjestämme säännöllisiä tapahtumia mm. tekoälyyn ja vihreän siirtymään liittyen ja tarjoamme co-working tiloja, toimistoratkaisuja, tapahtumatiloja sekä aktiivisen yhteisön, joka tukee jäsenyritysten kasvua.
