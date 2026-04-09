Epicenter Helsinki uudistuu! Tuomme markkinoille uuden kerroksen upeita Private Office -tiloja yrityksille, jotka vaativat työtilaltaan sekä arvokkuutta että inspiraatiota.

Helsingin yrityskentän muuttuessa yhä dynaamisemmaksi, monet nopeasti kasvavat yritykset etsivät vaihtoehtoja perinteisille pitkille vuokrasopimuksille ja jäykille toimitiloille. Epicenterin vastaus tähän on täyden palvelun ekosysteemi, jossa yritykset voivat keskittyä skaalautumiseen samalla kun Epicenter huolehtii operatiivisesta sujuvuudesta.

Strateginen sijainti kasvun ytimessä

Uusi Private Office -kerros on suunniteltu vastaamaan vaativimpien yritysten tarpeita, joille prestiisi ja toiminnallisuus ovat ensisijaisia. Tilat tarjoavat mahdollisuuden syvään keskittymiseen ("deep work"), mutta säilyttävät välittömän yhteyden Epicenterin elävään yhteisöön, lounge-tiloihin ja viikoittaisiin tapahtumiin.

"Täysin uudistettu kerroksemme Mikonkadulla on vastaus kasvavaan kysyntään tiloista, joissa yksityisyys kohtaa yhteisöllisyyden. Tarjoamme yrityksille enemmän kuin neliöitä. Me tarjoamme alustan, jossa innovaatiot syntyvät kohtaamisista ja yhdessä tekemisestä", kertoo Epicenter Helsingin myyntijohtaja Harri Schlobohm.

Epicenter Helsinki on osa pohjoismaista Epicenter-konsernia, joka tarjoaa yhteisöllisiä työtiloja, tapahtumia ja palveluita nopeasti kasvaville yrityksille ja innovatiivisille organisaatioille.