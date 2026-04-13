Keski-Suomen hyvinvointialue lähettää erikoissairaanhoidon ajanvarauskirjeet ensisijaisesti sähköisesti Suomi.fi-viestillä
13.4.2026 15:40:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Viranomaispostin vastaanotto muuttuu ensisijaisesti digitaaliseksi. Kun asiakas tunnistautuu 14.4.2026 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran Keski-Suomen hyvinvointialueen tai jonkin muun viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänet ohjataan ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön.
Suomi.fi-viestit korvaa viranomaisilta saapuvan paperipostin: sama asia ei saavu enää myöhemmin kirjeenä kotiin.
Keski-Suomen hyvinvointialueella muutos koskee ajanvarauskirjeitä. Hyvinvointialue on alkuvuodesta 2026 lähettänyt ajanvarauskirjeitä sähköisesti erikoissairaanhoidossa, mikäli asiakas on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöönsä. Mukana ovat lähes kaikki erikoissairaanhoidon yksiköt. Lista yksiköistä on tarkasteltavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla. Tällä hetkellä jo noin puolet Keski-Suomen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvarauskirjeistä lähtee sähköisenä.
14.4.2026 alkaen asiakas ohjataan suoraan ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön tunnistautumisen yhteydessä, jos palvelu ei ole vielä käytössä. Käyttöönotto vaatii asiakkaalta omia toimia eikä se tapahdu huomaamatta.
Miten ja kenelle Suomi.fi-viestit tulevat käyttöön?
Suomi.fi-viestit tulevat käyttöön asiakkaille, jotka ovat täysi-ikäisiä ja joilla Suomi.fi-viestit eivät ole vielä käytössä. Käyttöönotto tapahtuu, kun tunnistautuu vahvasti johonkin julkisen hallinnon asiointipalveluun eli käyttää tunnistautumisessa Suomi.fi-tunnistusta.
Jos asiakas ei käytä julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja, viranomaisposti tulee jatkossakin paperisena. Muutos ei myöskään koske alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia eikä niitä henkilöitä, joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus.
Asiakas voi myös valita, että viranomaisposti toimitetaan jatkossakin paperisena. Valinta paperipostin vastaanottamisesta pysyy vähintään vuoden. Kun asiakas vuoden jälkeen tunnistautuu seuraavan kerran johonkin viranomaiseen asiointipalveluun, ohjataan hänet jälleen ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön.
Linkkejä muutoksen tueksi
- Suomi.fi-viestit Keski-Suomen hyvinvointialueella
- Lisätietoja Suomi.fi-viesteistä, Digi- ja väestötietovirasto
- Ohjevideo: Näin otat Suomi.fi-viestit käyttöön tunnistautumisen yhteydessä
- Lisätietoja Suomi.fi-tunnistuksesta
- Suomi.fi-viesteihin postia lähettävät organisaatiot
- Näin poistan Suomi.fi-viestit käytöstä
Tarvittaessa apua tarjoaa myös Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelu (p. 0295 000).
Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteyshenkilö: Iiro Vuori, viestinnän asiantuntija, iiro.vuori@hyvaks.fi, 040 558 3343
Sirpa SundgrenICT-palvelupäällikkö
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hakevat valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetusten kilpailutukseen liittyen13.4.2026 14:08:29 EEST | Tiedote
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hakevat korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa markkinaoikeuden päätökselle, missä se määräsi hyvinvointialueet kilpailuttamaan uudelleen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden hankinnan. Valitusaika päättyy tänään.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.4.2026 13:17:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Maastopalo Keskisuuri, Jyväskylä Heinosniementie Nuotiosta leviämään lähtenyt tuli sytytti kuivaa nurmikkoa palamaan. Palo levisi enintään 1000 neliön alalle. Palo ei päässyt leviämään rakennuksiin. Asianosaiset saivat estettyä laajemman leviämisen. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 pelastuksen yksikköä
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.4.2026 12:16:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Maastopalo Keskisuuri: Pihtipudas, Keiteleentie Maastopalo pääsi karkaamaan kulotuksen seurauksena. Palo levisi kävelyvauhtia kuivassa taimikossa. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Onnettomuudessa ei tullut omaisuusvahinkoja eikä kukaan loukkaantunut. Maastoa kerkesi palaa noin 5 aarin verran. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä Pihtiputaalta ja Viitasaaren paloasemilta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.4.2026 09:15:41 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Rakennuspalo Keskisuuri: Saarijärvi Ratavartijankuja Omakotitalossa syttyi pakastin tuntemattomasta syystä palamaan. Talon asukas sai palon sammumaan onnistuneella alkusammutuksella ja esti laajempien vahinkojen syntymisen. Palo aiheutti merkittävästi savua taloon ja pelastuslaitos joutui savutuulettamaan tilat. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä. 2 ihmistä oli asunnossa sisällä tapahtuman aikaan joista toinen altistui hieman savulle. Ensihoito tarkasti asukkaat ja kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.4.2026 20:35:23 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.04.2026 Maastopalo; keskisuuri, Korpelantie, Keuruu Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Keuruun Korpelantielle. Paloalueen laajuus oli muutamia aareja. Palo saatiin rajattua, ja jälkisammutustyöt ovat käynnissä. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme