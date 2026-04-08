Kesätyö Hämeenmaalla kiinnostaa – osuuskaupalle yli 6 000 kesätyöhakemusta
13.4.2026 15:52:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa työllistää tällä kesäkaudella noin 1 000 kesätyöntekijää. Suunnilleen puolet heistä on Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita. Kesätyöhakemuksia tuli tänä vuonna 6 149.
Kaikista hakijoista täysi-ikäisiä oli 3 461 ja alle 18-vuotiaita 2 688. Suurin osa Hämeenmaalta kesätyötä hakeneista on tyypillisesti 15–17-vuotiaita.
”Meidän tavoitteenamme on ollut helpottaa ja keventää Hämeenmaalle hakemista ja tehdä prosessista kohtuullinen hakijalle. Arvioimme prosessia vuosittain kriittisesti ja pohdimme, mistä sitä voidaan sujuvoittaa ilman että rekrytoinnin laatu kärsii. Meille on tärkeää, että jokaista hakijaa tulee kohdella hyvin koko hakuprosessin ajan”, HR-asiantuntija Tuomas Korhonen kertoo.
Paljon erilaisia kesätöitä? Ihan perus
Hämeenmaalla tehdään ihan perus kesätöitä, monessa paikassa ja monella tavalla. Suureen osaan kesätöistä ei aiempaa kokemusta tarvita, hyvä perehdytys on osuuskaupassamme ihan perusjuttu.
Suurin osa kesätyöntekijöistä työskentelee Hämeenmaan marketeissa – tutuissa Prisma-, S-market- ja Sale-ketjuissa – ja laajasti myös osuuskaupan muissa toimipaikoissa: liikenneasemilla, autoliikkeissä, hotelleissa, ravintoloissa ja pubeissa, tavarataloissa sekä erikoisliikkeissä.
Täysi-ikäisille on tarjolla pidempiä kesätyöjaksoja ja 14–17-vuotiaille kahden viikon mittaisia kesätyöjaksoja. Ensimmäiset kesätyöt alkavat täysi-ikäisten osalta yleensä jo huhtikuussa, ja osa jatkaa tehtävissään jopa syyskuun loppuun.
Turvallinen paikka ensimmäisille työelämäkokemuksille
Hämeenmaa ja osuustoiminnalliset yritykset ylipäänsä ovat turvallisia ja luotettavia ensimmäisiä kesätyöpaikkoja.
”Osuustoimintaan liittyy useita arvokkaita ajatuksia ja periaatteita. Varsinkin ensimmäisessä kesätyöpaikassaan olevan nuoren on turvallista olla Hämeenmaalla, jossa arvostus ja vastuullisuus ohjaavat arjen jokaista kohtaamista”, sanoo Korhonen.
Aikaisempi työkokemus ei ole välttämätöntä
Kesätyöpaikan voi saada monenlaisella taustalla. Aiempi kokemus asiakaspalvelusta tai S-ryhmän työtehtävistä voi olla hakijalle selkeä etu.
”Meillä aikaisempi työkokemus ei kuitenkaan ole aina välttämätöntä, sillä kaikkiin tehtäviin annetaan perehdytys työn alkaessa. Osa kesätyöntekijöistä toimii esimerkiksi kesävuoropäälliköinä, jolloin tehtävä edellyttää aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä”, Korhonen sanoo.
Jokainen uusi täysi-ikäinen kesätyöntekijä osallistuu työsuhteensa alussa viiden tunnin mittaiseen palkalliseen alkuperehdytyspäivään, jossa hän saa tarvittavan perustietopohjan työskentelynsä tueksi.
Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijat saavat heille räätälöidyn kattavan perehdytyksen kesätyöjaksonsa ensimmäisenä päivänä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas KorhonenHR-asiantuntijaOsuuskauppa HämeenmaaPuh:040 413 5929
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
Näin Hämeenmaan 80 000 euron Kannustajat-tuki jakautui – kolmelle paikalliselle toimijalle 3 000 euroa8.4.2026 08:06:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan Kannustajat-ohjelmassa on tänä vuonna entistä enemmän tuensaajia. Täyden eli kolmen tuhannen euron tukipotin saavat Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry, Lahden ensi- ja turvakoti sekä Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti.
ABC Forssa uudistui – asiointi on entistä viihtyisämpää ja sujuvampaa31.3.2026 09:04:00 EEST | Tiedote
ABC Forssan ilme ja palvelut ovat päivittyneet alkuvuoden aikana. Asiointia sujuvoittavat uudet ABC:n pikakassat, joilla voi maksaa sekä ravintolan että marketin tuotteita.
Prisma Hämeenlinnassa jo 30 vuotta24.3.2026 13:32:00 EET | Tiedote
Hämeenlinnan Prisman avajaisia juhlittiin 28.3.1996. Nykyisellä paikallaan Prisma on palvellut jo 18 vuoden ajan.
Heinolan Prisman runko nousee silmissä18.3.2026 11:30:00 EET | Tiedote
Heinolan Prisma avataan noin vuoden kuluttua, keväällä 2027. Heinolan Tähtiniemeen rakennettavan Prisman perustusurakka on parhaillaan käynnissä ja kestää arviolta alkukesään.
Prisma Launeen uudistus päättää Hämeenmaan mittavan kylmälaiteuudistusrupeaman11.3.2026 14:03:00 EET | Tiedote
Lahden Prisma Launeen uudistus on valmis, ja myymälän avajaisia vietetään 12. maaliskuuta alkaen. Investoinnin suuruus on seitsemän miljoonaa euroa.
