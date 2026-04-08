Kesätyö Hämeenmaalla kiinnostaa – osuuskaupalle yli 6 000 kesätyöhakemusta

Kaikista hakijoista täysi-ikäisiä oli 3 461 ja alle 18-vuotiaita 2 688. Suurin osa Hämeenmaalta kesätyötä hakeneista on tyypillisesti 15–17-vuotiaita.

”Meidän tavoitteenamme on ollut helpottaa ja keventää Hämeenmaalle hakemista ja tehdä prosessista kohtuullinen hakijalle. Arvioimme prosessia vuosittain kriittisesti ja pohdimme, mistä sitä voidaan sujuvoittaa ilman että rekrytoinnin laatu kärsii. Meille on tärkeää, että jokaista hakijaa tulee kohdella hyvin koko hakuprosessin ajan”, HR-asiantuntija Tuomas Korhonen kertoo.

Paljon erilaisia kesätöitä? Ihan perus

Hämeenmaalla tehdään ihan perus kesätöitä, monessa paikassa ja monella tavalla. Suureen osaan kesätöistä ei aiempaa kokemusta tarvita, hyvä perehdytys on osuuskaupassamme ihan perusjuttu.

Suurin osa kesätyöntekijöistä työskentelee Hämeenmaan marketeissa – tutuissa Prisma-, S-market- ja Sale-ketjuissa – ja laajasti myös osuuskaupan muissa toimipaikoissa: liikenneasemilla, autoliikkeissä, hotelleissa, ravintoloissa ja pubeissa, tavarataloissa sekä erikoisliikkeissä.

Täysi-ikäisille on tarjolla pidempiä kesätyöjaksoja ja 14–17-vuotiaille kahden viikon mittaisia kesätyöjaksoja. Ensimmäiset kesätyöt alkavat täysi-ikäisten osalta yleensä jo huhtikuussa, ja osa jatkaa tehtävissään jopa syyskuun loppuun.

Turvallinen paikka ensimmäisille työelämäkokemuksille

Hämeenmaa ja osuustoiminnalliset yritykset ylipäänsä ovat turvallisia ja luotettavia ensimmäisiä kesätyöpaikkoja.

”Osuustoimintaan liittyy useita arvokkaita ajatuksia ja periaatteita. Varsinkin ensimmäisessä kesätyöpaikassaan olevan nuoren on turvallista olla Hämeenmaalla, jossa arvostus ja vastuullisuus ohjaavat arjen jokaista kohtaamista”, sanoo Korhonen.

Aikaisempi työkokemus ei ole välttämätöntä

Kesätyöpaikan voi saada monenlaisella taustalla. Aiempi kokemus asiakaspalvelusta tai S-ryhmän työtehtävistä voi olla hakijalle selkeä etu.

”Meillä aikaisempi työkokemus ei kuitenkaan ole aina välttämätöntä, sillä kaikkiin tehtäviin annetaan perehdytys työn alkaessa. Osa kesätyöntekijöistä toimii esimerkiksi kesävuoropäälliköinä, jolloin tehtävä edellyttää aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä”, Korhonen sanoo.

Jokainen uusi täysi-ikäinen kesätyöntekijä osallistuu työsuhteensa alussa viiden tunnin mittaiseen palkalliseen alkuperehdytyspäivään, jossa hän saa tarvittavan perustietopohjan työskentelynsä tueksi.

Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijat saavat heille räätälöidyn kattavan perehdytyksen kesätyöjaksonsa ensimmäisenä päivänä.