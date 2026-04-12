SDP:n Kimmo Kiljunen: Demokratia voitti – onneksi olkoon Unkari!
13.4.2026 15:43:28 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) pitää Unkarin juuri pidettyjen parlamenttivaalien tulosta merkittävänä voittona demokratialle.
– Olen kokenut vaalitarkkailijana vastaavanlaisen voiton huuman kuin nyt Unkarissa kahdesti aiemmin. Vuonna 2020 Valko-Venäjän presidentinvaaleissa oppositiopoliitikko Svetlana Tsihanouskaja voitti vaalit, mutta istuva presidentti Aleksandr Lukashenko mitätöi tuloksen. Vuonna 2004 Ukrainassa opposition ehdokas Viktor Juštšenko voitti uusintakierroksen kukistaen Venäjän tukeman Viktor Janukovytšin. Todistin Kiovan Maidenin aukiolla kansanjoukkojen vapautuneen riemun. Nämä hetket kertovat siitä, kuinka vahva ihmisten halu demokratiaan on, Kiljunen sanoo.
Kiljusen mukaan myös Unkarin vaalit osoittavat, että kansalaiset haluavat vaikuttaa tulevaisuuteensa silloin, kun heille annetaan siihen mahdollisuus.
– Myös autoritaarisissa järjestelmissä ihmiset haluavat demokratiaa ja oikeusvaltiota, kun he saavat ilmaista tahtonsa vapaissa vaaleissa. Tämä luo toivoa siitä, että myös muissa autoritaarisissa maissa elävät voivat vielä saada paremman tulevaisuuden, Kiljunen toteaa.
Unkarin parlamenttivaaleissa äänestysprosentti nousi erittäin korkeaksi, minkä näki vaalipaikoilla. Kiljusen mukaan se kertoo unkarilaisten vahvasta halusta puolustaa demokratiaa.
– Vaalien erityispiirteenä oli se, että demokraattinen oppositio, joka oli aiemmin ollut vahvoilla vain Budapestissa, sai nyt laajaa kannatusta koko maassa, hän sanoo.
Kiljunen kiinnittää huomiota ulkovaltojen läsnäoloon vaalien yhteydessä.
– Poikkeuksellista oli, että vaalien pääehdokas kampanjoi avoimesti ulkomaisia toimijoita vastaan. Viktor Orbánin keskeinen kampanjaviesti kohdistui Euroopan komission puheenjohtajaan Ursula von der Leyeniin ja samalla hän hyökkäsi voimakkaasti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä vastaan. Opposition kampanja keskittyi sisäpoliittisiin kysymyksiin kuten korruption kitkemiseen ja demokratian ja oikeusvaltion tavoittelemiseen. Oppositio sai varmasti tukea Euroopasta, mutta heidän kampanjansa ei kohdistunut ulkoisiin toimijoihin, vaan Unkarin tulevaisuuteen, Kiljunen päättää.
Kimmo KiljunenKansanedustajaPuh:050 511 3088
