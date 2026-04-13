KAMUn museouudistus etenee Näyttelykeskus WeeGeellä Espoossa

Meteliä ja meininkiä – rokkia ja nuoruutta Espoossa 1970–80 luvuilla -näyttely avautuu remonttitauon jälkeen entistä kovemmalla energialla. Avautumisviikon perjantaina 17.4. ensimmäinen K-18 KAMUKlubi, kun lavalle nousee espoolainen The Potatoes. Luvassa on lyömätöntä instrumentaalirockia keskellä ainutlaatuista Meteliä ja meininkiä -näyttelymiljöötä.

KAMU uudistaa WeeGeellä sijaitsevan museonsa tilat ja näyttelyt vaiheittain vuosina 2025–2027. Uudistuksessa näyttely- ja yleisötilan koko laajenee kolmanneksen isommaksi. Remontoitu tila jatkuu rakennuksen ikkunaseinään, jonka ansiosta uusi tila tuo KAMUn näyttelyihin avaruutta ja valoisuutta. Remontissa tilaan tehtiin myös erillinen ryhmätila työpajoja, luentoja ja muuta kokoontumista varten.

Näyttely- ja yleisötilojen uudistyö jatkuu seuraavaan vaiheeseen, jossa uuteen tilaan toteutetaan pysyvä näyttely Espoosta ja espoolaisista. Lisäksi tilaan tehdään alue, jossa kävijät voivat omatoimisesti tutkia ja tutustua erilaisiin Espoon historiaan liittyviin aineistoihin, kuten karttoihin, valokuviin, arkeologisiin löytöihin ja sanomalehtiin.

Uudet näyttelyt avataan keväällä 2027. Uudistettu KAMU WeeGeen tavoitteena on vahvistaa kaupunkiin ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.

”Avautuessaan uudistunut KAMU WeeGee tulee palvelemaan kävijöitä entistä paremmin. Uudistuksen keskeinen tavoite on saavutettavuus, ja erilaiset kävijäryhmät on huomioitu aiempaa paremmin. Kaupunkilaisten kanssa yhdessä tehdyt näyttelysisällöt heijastavat Espoon moninaisuutta”, kertoo helmikuussa KAMUn museonjohtajana aloittanut Marjo Poutanen.