KAMUn museouudistus etenee Näyttelykeskus WeeGeellä Espoossa
13.4.2026 16:40:22 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
KAMU Espoon kaupunginmuseon uudistus etenee Näyttelykeskus WeeGeellä. Ensimmäisen vaiheen remontti on valmistunut ja ovet avataan yleisölle jälleen tiistaina 14.4.2026.
Meteliä ja meininkiä – rokkia ja nuoruutta Espoossa 1970–80 luvuilla -näyttely avautuu remonttitauon jälkeen entistä kovemmalla energialla. Avautumisviikon perjantaina 17.4. ensimmäinen K-18 KAMUKlubi, kun lavalle nousee espoolainen The Potatoes. Luvassa on lyömätöntä instrumentaalirockia keskellä ainutlaatuista Meteliä ja meininkiä -näyttelymiljöötä.
KAMU uudistaa WeeGeellä sijaitsevan museonsa tilat ja näyttelyt vaiheittain vuosina 2025–2027. Uudistuksessa näyttely- ja yleisötilan koko laajenee kolmanneksen isommaksi. Remontoitu tila jatkuu rakennuksen ikkunaseinään, jonka ansiosta uusi tila tuo KAMUn näyttelyihin avaruutta ja valoisuutta. Remontissa tilaan tehtiin myös erillinen ryhmätila työpajoja, luentoja ja muuta kokoontumista varten.
Näyttely- ja yleisötilojen uudistyö jatkuu seuraavaan vaiheeseen, jossa uuteen tilaan toteutetaan pysyvä näyttely Espoosta ja espoolaisista. Lisäksi tilaan tehdään alue, jossa kävijät voivat omatoimisesti tutkia ja tutustua erilaisiin Espoon historiaan liittyviin aineistoihin, kuten karttoihin, valokuviin, arkeologisiin löytöihin ja sanomalehtiin.
Uudet näyttelyt avataan keväällä 2027. Uudistettu KAMU WeeGeen tavoitteena on vahvistaa kaupunkiin ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.
”Avautuessaan uudistunut KAMU WeeGee tulee palvelemaan kävijöitä entistä paremmin. Uudistuksen keskeinen tavoite on saavutettavuus, ja erilaiset kävijäryhmät on huomioitu aiempaa paremmin. Kaupunkilaisten kanssa yhdessä tehdyt näyttelysisällöt heijastavat Espoon moninaisuutta”, kertoo helmikuussa KAMUn museonjohtajana aloittanut Marjo Poutanen.
Johanna VähäpesolaEritysiasiantuntijaKAMU Espoon kaupunginmuseoPuh:+358 40 6368280Puh:+358 40 6368280johanna.vahapesola@espoo.fi
KAMU Espoon kaupunginmuseo tutkii, säilyttää ja esittelee Espoon historiaa ja lähiympäristöä yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa. KAMUn museoperheeseen kuuluvat Talomuseo Glims, KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja Saaristomuseo Pentala.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Lasten kulttuurikeskus Aurorassa juhlitaan hevimpää Vappua13.4.2026 15:28:11 EEST | Tiedote
Espoon Järvenperässä on kevään hurjimmat ulkobileet, kun lavalle nousevat Jurahevin kuninkaat perjantaina 1.5.26 klo 15-16.
Kaupunginhallitus: Lahnuksen alueelle pientalorakentamista13.4.2026 14:43:04 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Lahnuksen alueella sijaitsevan Korpin asemakaavan.
Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 13.4.202613.4.2026 11:49:59 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkoi useita suunnitteluvarauksia ja päätti myydä Puolarmaarin ryhmäpuutarhayhdistys ry:lle ryhmäpuutarha-alueella sijaitsevan huolto- ja saunarakennuksen sekä katosrakennelmat.
Kommundirektörernas ställningstagande: Invånarna i Västra Nyland ska inte behöva bära en dubbel anpassning efter vårdreformen8.4.2026 14:00:00 EEST | Pressmeddelande
Regeringens proposition om överföring av finansieringen av social- och hälsovården är ohållbar för invånarna i Västra Nyland. Ökningen av behovet av tjänster är bland de största i landet. Största delen av social- och hälsovården riktar sig till barn och seniorer. I Västra Nyland växer dessa åldersgrupper snabbare än i övriga Finland.
Kunnanjohtajien kannanotto: Länsi-Uudenmaan asukkaat eivät voi kantaa kahta kertaa sote-sopeutusta8.4.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys sote-rahoituksen siirrosta on Länsi-Uudenmaan asukkaiden näkökulmasta kestämätön. Alueen asukkaiden palvelutarve kasvaa maan kärkivauhtia. Suurin osa sote-palveluista kohdistuu lapsille tai ikääntyneille. Länsi-Uudellamaalla nämä molemmat ikäryhmät kasvavat nopeammin kuin muualla maassa.
