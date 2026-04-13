KAMUn museouudistus etenee Näyttelykeskus WeeGeellä Espoossa

13.4.2026 16:40:22 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

KAMU Espoon kaupunginmuseon uudistus etenee Näyttelykeskus WeeGeellä. Ensimmäisen vaiheen remontti on valmistunut ja ovet avataan yleisölle jälleen tiistaina 14.4.2026.

Neljän naista seisoo hauskasti ryhmässä mustavalkoisessa kuvassa.
PIM-yhtye esiintyi Espoossa 1970-luvulla. Jan Flinck. Oikeudet näyttelyyn liittyen.

Meteliä ja meininkiä – rokkia ja nuoruutta Espoossa 1970–80 luvuilla -näyttely avautuu remonttitauon jälkeen entistä kovemmalla energialla. Avautumisviikon perjantaina 17.4. ensimmäinen K-18 KAMUKlubi, kun lavalle nousee espoolainen The Potatoes. Luvassa on lyömätöntä instrumentaalirockia keskellä ainutlaatuista Meteliä ja meininkiä -näyttelymiljöötä.

KAMU uudistaa WeeGeellä sijaitsevan museonsa tilat ja näyttelyt vaiheittain vuosina 2025–2027. Uudistuksessa näyttely- ja yleisötilan koko laajenee kolmanneksen isommaksi. Remontoitu tila jatkuu rakennuksen ikkunaseinään, jonka ansiosta uusi tila tuo KAMUn näyttelyihin avaruutta ja valoisuutta. Remontissa tilaan tehtiin myös erillinen ryhmätila työpajoja, luentoja ja muuta kokoontumista varten.

Näyttely- ja yleisötilojen uudistyö jatkuu seuraavaan vaiheeseen, jossa uuteen tilaan toteutetaan pysyvä näyttely Espoosta ja espoolaisista. Lisäksi tilaan tehdään alue, jossa kävijät voivat omatoimisesti tutkia ja tutustua erilaisiin Espoon historiaan liittyviin aineistoihin, kuten karttoihin, valokuviin, arkeologisiin löytöihin ja sanomalehtiin.

Uudet näyttelyt avataan keväällä 2027. Uudistettu KAMU WeeGeen tavoitteena on vahvistaa kaupunkiin ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.

”Avautuessaan uudistunut KAMU WeeGee tulee palvelemaan kävijöitä entistä paremmin. Uudistuksen keskeinen tavoite on saavutettavuus, ja erilaiset kävijäryhmät on huomioitu aiempaa paremmin. Kaupunkilaisten kanssa yhdessä tehdyt näyttelysisällöt heijastavat Espoon moninaisuutta”, kertoo helmikuussa KAMUn museonjohtajana aloittanut Marjo Poutanen.

Piirroskuvassa uuden KAMU WeeGeen sisätiloja.
Uudistuneen KAMU WeeGeen suunniteltuja tiloja.
Koko Architects ja Motor. KAMU WeeGeen yhteydssä.
Piirroskuvassa hahmottelua näyttelytiloista.
Uudistuneessa KAMU WeeGeessä on erilaisia näyttelyitä.
Koko Architects ja Motor. KAMU WeeGeen yhteydessä.
Neljä ihmistä valokuvassa, jonka alareunassa lukee Potatoes.
The Potatoes -yhtye.
The Potatoes. Oikeudet KAMU WeeGeen yhteydessä.
Kaksi ihmistä seisoo vinyylilevykansien edessä.
Wager levykauppa Heikintorilla oli suosittu nuorten keskuudessa.
KAMU Espoo. Oikeudet näyttelyyn liittyen.
KAMU Espoon kaupunginmuseo tutkii, säilyttää ja esittelee Espoon historiaa ja lähiympäristöä yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa. KAMUn museoperheeseen kuuluvat Talomuseo Glims, KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja Saaristomuseo Pentala.

www.espoonkaupunginmuseo.fi | www.kulttuuriespoo.fi

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Kommundirektörernas ställningstagande: Invånarna i Västra Nyland ska inte behöva bära en dubbel anpassning efter vårdreformen8.4.2026 14:00:00 EEST | Pressmeddelande

Regeringens proposition om överföring av finansieringen av social- och hälsovården är ohållbar för invånarna i Västra Nyland. Ökningen av behovet av tjänster är bland de största i landet. Största delen av social- och hälsovården riktar sig till barn och seniorer. I Västra Nyland växer dessa åldersgrupper snabbare än i övriga Finland.

