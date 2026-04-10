Tshernobylin jäljet näkyvät yhä sienissä
14.4.2026 11:00:00 EEST | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden jäljet hiipuvat hitaasti sienistä Suomessa. Kiitos sienestäjien viime syksynä tarjoaman avun, Säteilyturvakeskus pystyi entistä kattavammin selvittämään, mikä tilanne on nyt, 40 vuotta onnettomuuden jälkeen.
Viime kesänä alkaneeseen ja sienestyskauden kestäneeseen kampanjaan osallistui 510 sienestäjää ja he lähettivät Säteilyturvakeskukselle (STUK) 875 sieninäytettä. Sienet oli kerätty 187 kunnan alueelta ja sienilajeja oli yhteensä 60. Laboratorionjohtaja Sinikka Virtanen Säteilyturvakeskuksesta toteaa, että kampanja onnistui erinomaisen hyvin.
Sinikka Virtasen mukaan koko Suomen kattavan ja näin monia sienilajeja sisältävä aineiston kerääminen olisi ollut vaikeaa, jopa mahdotonta, ilman sienestäjien aktiivista osallistumista.
Näytteitä tuli niin paljon, että STUKin laboratorion henkilökunta oli välillä varsin kiireinen tämän kampanjan kanssa. ”Täytyy kiittää sienestäjien lisäksi heitäkin kampanjan onnistumisesta. Kiitos kuuluu myös Marttaliitolle, joka omia kanaviaan pitkin levitti tietoa kampanjasta”, laboratorionjohtaja Virtanen lisää.
Tulokset kertovat tilanteen koko maan alueelta
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden yhteydessä vuonna 1986 ilmaan vapautui radioaktiivisia aineita, jotka kulkeutuivat ilmavirtausten mukana Suomeen asti ja laskeutuivat lopulta sateiden mukana maahan. Säteilyannosten kannalta tärkein aine on cesiumin isotooppi 137 (Cs-137), jota pääsi onnettomuudessa ilmaan paljon ja joka säilyy ympäristössä pitkään. Kampanjan tulokset osoittavat, että sienten cesiumpitoisuudet ovat pienentyneet onnettomuudesta kuluneiden 40 vuoden aikana. Tulos on oletettu, sillä Cs-137 puoliintuu vähän yli 30 vuodessa eli siinä ajassa radioaktiivisuudesta häviää puolet.
Aktiivisuuspitoisuuden yksikkö on becquerelia kilogrammassa (Bq/kg). Kaikkien sienikampanjassa tutkittujen näytteiden mediaaniaktiivisuuspitoisuus oli 110 Bq/kg. Aktiivisuuspitoisuudet kuitenkin vaihtelivat sekä lajin että alueen mukaan.
Suurimmat aktiivisuuspitoisuudet todettiin sienissä Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä, eli alueilla, joille kertyi eniten Tshernobyl-laskeumaa. Ruokaviraston suosittelemista ruokasienistä eniten cesiumia keräävät mustavahakas, haaparousku, vaaleaorakas, kehnäsieni ja kangastatti. Vähiten cesiumia kerääviä lajeja ovat punikkitatit, herkkutatit ja ruokasienihaperot.
Myytäville luonnonvaraisille elintarvikkeille suositeltu pitoisuusraja, 600 Bq/kg, ylittyi alle kymmenessä prosentissa näytteistä. Sienten käyttöä ravintona ei tarvitse radioaktiivisuuden takia rajoittaa missään puolella Suomea. Virtanen antaa esimerkin. ”Laskimme, että enitenkin cesiumia kerääviä sieniä eli mustavahakkaita pitäisi syödä noin 12 kiloa, jotta saisi saman säteilyannoksen kuin kosmisesta säteilystä edestakaisella lennolla Helsingistä New Yorkiin”.
Sienet-2025 kampanjasivulla on linkki tulosraporttiin: Sienet 2025 -kampanja | Säteilyturvakeskus STUK. Sivulla on myös linkki kuntakohtaisiin mittaustuloksiin.
Lisää tietoa becquereleista ja ylipäätään säteilystä löytyy Säteilyturvakeskuksen sivuilta: Mitä säteily on? | Säteilyturvakeskus STUK
Sinikka VirtanenSäteilyturvakeskusPuh:0975988556sinikka.virtanen@stuk.fi
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
Jussi Heinonen blir strategi- och utvecklingsdirektör vid Strålsäkerhetscentralen10.4.2026 14:08:05 EEST | Pressmeddelande
Diplomingenjör Jussi Heinonen har utsetts till tillförordnad strategi- och utvecklingsdirektör vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) för den femåriga perioden 1.5.2026–30.4.2031. Heinonen har arbetat vid STUK sedan 2002. De senaste tre åren har han varit chef för strategisk utveckling.
Jussi Heinosesta Säteilyturvakeskuksen strategia- ja kehittämisjohtaja10.4.2026 14:08:05 EEST | Tiedote
Diplomi-insinööri Jussi Heinonen on nimitetty Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräaikaiseksi strategia- ja kehittämisjohtajaksi viisivuotiselle kaudelle 1.5.2026–30.4.2031. Heinonen on työskennellyt STUKissa vuodesta 2002 alkaen. Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut strategisen kehittämisen johtajana.
En aning radioaktivt kobolt i Imatras luft9.4.2026 13:40:26 EEST | Pressmeddelande
Strålsäkerhetscentralen upptäckte en liten mängd radioaktivt kobolt i partikelprov som samlades in från Imatras utomhusluft i mars. Halten var så låg att den inte innebar någon risk för människor eller miljön.
Aivan vähän radioaktiivista kobolttia Imatran ilmassa9.4.2026 13:40:26 EEST | Tiedote
Säteilyturvakeskus havaitsi Imatralla maaliskuussa kerätyissä ilman hiukkasnäytteessä pienen määrän radioaktiivista kobolttia. Aineen pitoisuus oli niin pieni, että siitä ei ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.
A trace of radioactive cobalt detected in the air in Imatra9.4.2026 13:40:26 EEST | Press release
The Radiation and Nuclear Safety Authority detected a small amount of radioactive cobalt in particle samples collected from the outdoor air in Imatra in March. The concentration was so low that it posed no risk to people or the environment.
