Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma Helsingin Kirjamessut järjestää tapahtuman tukholmalaisille
13.4.2026 20:44:43 EEST | Messukeskus | Tiedote
Helsingin Kirjamessut ottaa askeleen Itämeren yli ja järjestää järjestää Helsingfors bokmässa i Stockholm -tapahtuman Tukholmassa 9.–10.5.2026. Samalla kerrotaan tukholmalaisille Helsingin Kirjamessujen laajasta ruotsinkielisestä ohjelmatarjonnasta, joka on aina ollut keskeinen osa Helsingin Kirjamessuja.
Helsingfors Bokmässa i Stockholm järjestetään Tukholmassa 9.–10.5.2026. Viikonloppu on täynnä kirjailijakeskusteluja ja kansainvälisiä kohtaamisia. Helsingin Kirjamessut on viime vuosina kasvanut ohi pohjoismaisten naapureidensa, ja on ollut 17 ohjelmalavallaan ja lähes 1000 ohjelmanumerollaan valtava yleisömenestys. Nyt tukholmalaisille tarjotaan viikonlopun mittainen maistiainen Helsingin Kirjamessujen ohjelmasta ja uudesta suomalaisesta kirjallisuudesta.
”Ruotsinkielinen ohjelma on ollut aina keskeinen osa Helsingin Kirjamessuja. Joka vuosi nostamme laajasti esiin sekä suomenruotsalaista että ruotsalaista kirjallisuutta kolmella ruotsinkielisellä ohjelmapisteellä, joilla on yhteensä 200 ohjelmaa. Halusimme nyt kurkottaa meren yli Tukholmaan ja antaa tukholmalaisille pienen maistiaisen Helsingin Kirjamessujen tunnelmasta ja ohjelmasta sekä toivottaa heidät tervetulleeksi Helsinkiin lokakuussa”, Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfield ja tapahtumasta vastaava liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila Helsingin Messukeskuksesta sanovat.
Helsingin Kirjamessujen Tukholman-vierailun lauantain ohjelma järjestetään Tyge & Sessil -viinibaarissa, ja sunnuntaina tapahtumat siirtyvät Adlibriksen myymälään Kungsgatanille. Tapahtumiin on vapaa pääsy ja ne ovat avoimia kaikille. Ohjelmassa nähtävät kirjailijat ovat Pajtim Statovci, Iida Turpeinen, Satu Rämö, Viveca Sten, Taika Mannila, Philip Teir ja Eva Johansson.
”Iida Turpeisesta on tullut kansainvälinen ilmiö hänen Elolliset-romaaninsa myötä, samoin kuin Pajtim Statovcista useiden romaaniensa ansiosta. Statovcin uusin teos, Lehmä synnyttää yöllä, on juuri ilmestynyt ruotsiksi. Olemme erittäin ylpeitä kirjailijajoukosta, jonka saamme mukaamme Tukholmaan. Viikonlopun ohjelma huipentuu sunnuntaina dekkarikuningattarien Viveca Stenin ja Satu Rämön kohtaamiseen”, Ville Blåfield sanoo.
Helsingin Kirjamessujen vuoden 2026 teema on Kieli. Tukholman-vierailun tarkoituksena on antaa ruotsalaisyleisölle maistiaisia kaikesta siitä, mitä Helsingin Kirjamessuilla on tarjota, sekä herättää kiinnostusta itse messutapahtumaan, joka järjestetään Helsingissä 22.–25.10.2026. Helsinki on tukholmalaisille helppo ja entistä kiinnostavampi lähimatkakohde, myös kaupungin laajan ruotsinkielisen kulttuuritarjonnan tähden.
Tietoa tapahtumasta: https://helsingforsbokmassa.fi/stockholm
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Teija Armanto, viestintä, Helsingin Messukeskus, +358 50 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Helsingin Kirjamessut on Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma, joka järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 22.–25.10.2026. Helsingin Kirjamessut Tukholmassa on Helsingin Kirjamessujen ja Helsingin kaupungin yhteistuotanto. Kiitämme yhteistyöstä: Svenska litteratursällskapet i Finland, Finnish Literature Exchange FILI, Schildts & Söderströms, Förlaget, WSOY, Suomen Tukholman-instituutti ja Suomen Tukholman-suurlähetystö.
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden suurimpia tapahtumataloja. Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto oli 58,4 miljoonaa euroa vuonna 2024. I messukeskus.com I @messukeskus
Jaa:Jaa sosiaalisessa mediassa
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme