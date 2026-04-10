Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma Helsingin Kirjamessut järjestää tapahtuman tukholmalaisille

Helsingfors Bokmässa i Stockholm järjestetään Tukholmassa 9.–10.5.2026. Viikonloppu on täynnä kirjailijakeskusteluja ja kansainvälisiä kohtaamisia. Helsingin Kirjamessut on viime vuosina kasvanut ohi pohjoismaisten naapureidensa, ja on ollut 17 ohjelmalavallaan ja lähes 1000 ohjelmanumerollaan valtava yleisömenestys. Nyt tukholmalaisille tarjotaan viikonlopun mittainen maistiainen Helsingin Kirjamessujen ohjelmasta ja uudesta suomalaisesta kirjallisuudesta.

”Ruotsinkielinen ohjelma on ollut aina keskeinen osa Helsingin Kirjamessuja. Joka vuosi nostamme laajasti esiin sekä suomenruotsalaista että ruotsalaista kirjallisuutta kolmella ruotsinkielisellä ohjelmapisteellä, joilla on yhteensä 200 ohjelmaa. Halusimme nyt kurkottaa meren yli Tukholmaan ja antaa tukholmalaisille pienen maistiaisen Helsingin Kirjamessujen tunnelmasta ja ohjelmasta sekä toivottaa heidät tervetulleeksi Helsinkiin lokakuussa”, Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfield ja tapahtumasta vastaava liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila Helsingin Messukeskuksesta sanovat.

Helsingin Kirjamessujen Tukholman-vierailun lauantain ohjelma järjestetään Tyge & Sessil -viinibaarissa, ja sunnuntaina tapahtumat siirtyvät Adlibriksen myymälään Kungsgatanille. Tapahtumiin on vapaa pääsy ja ne ovat avoimia kaikille. Ohjelmassa nähtävät kirjailijat ovat Pajtim Statovci, Iida Turpeinen, Satu Rämö, Viveca Sten, Taika Mannila, Philip Teir ja Eva Johansson.

”Iida Turpeisesta on tullut kansainvälinen ilmiö hänen Elolliset-romaaninsa myötä, samoin kuin Pajtim Statovcista useiden romaaniensa ansiosta. Statovcin uusin teos, Lehmä synnyttää yöllä, on juuri ilmestynyt ruotsiksi. Olemme erittäin ylpeitä kirjailijajoukosta, jonka saamme mukaamme Tukholmaan. Viikonlopun ohjelma huipentuu sunnuntaina dekkarikuningattarien Viveca Stenin ja Satu Rämön kohtaamiseen”, Ville Blåfield sanoo.

Helsingin Kirjamessujen vuoden 2026 teema on Kieli. Tukholman-vierailun tarkoituksena on antaa ruotsalaisyleisölle maistiaisia kaikesta siitä, mitä Helsingin Kirjamessuilla on tarjota, sekä herättää kiinnostusta itse messutapahtumaan, joka järjestetään Helsingissä 22.–25.10.2026. Helsinki on tukholmalaisille helppo ja entistä kiinnostavampi lähimatkakohde, myös kaupungin laajan ruotsinkielisen kulttuuritarjonnan tähden.

Helsingin Kirjamessut on Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma, joka järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 22.–25.10.2026. Helsingin Kirjamessut Tukholmassa on Helsingin Kirjamessujen ja Helsingin kaupungin yhteistuotanto. Kiitämme yhteistyöstä: Svenska litteratursällskapet i Finland, Finnish Literature Exchange FILI, Schildts & Söderströms, Förlaget, WSOY, Suomen Tukholman-instituutti ja Suomen Tukholman-suurlähetystö.

Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden suurimpia tapahtumataloja. Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto oli 58,4 miljoonaa euroa vuonna 2024.

