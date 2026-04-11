Mikko Laakso laukoi Nokian KrP:n johtoon välieräsarjassa

Oilersin Olli Jokela kuittasi ensimmäisessä erässä KrP:n Juuso Aholan avausmaalin, ja toisen alussa Markus Markkola siirsi tarkalla kaukolaukauksellaan espoolaiset edelle. Juuso Ahola ohjasi kuitenkin maalin edestä nopean kuitin. Oilers näytti siirtyvän vielä 3–2-johtoon Oliver Sillanpään ohjattua pallon takakulmalta verkkoon, mutta videotarkistuksen jälkeen maali hylättiin Sillanpään tossunkärjen oltua maalivahdin alueen rajaviivalla. Niinpä ratkaisu siirtyi kolmanteen erään, jossa sankarin viitan nappasi Mikko Laakso kahdella runsaan minuutin välein syntyneellä osumalla. Johtomaali syntyi pienestä kulmasta Olli Kinnusen levityksestä ja perään ylivoimalla 4-2 Nico Jonaesonin päädystä tarjoilemasta pallosta. Oilersin rypistys kuudella viittä vastaan tuotti vielä Jasper Auvisen kavennuksen, mutta tasoituspalloa hallitseva mestari ei saanut ohi torjuntavuoroon nousseen Iiro Rantaniemen.

Välierät jatkuvat keskiviikkona Espoossa ottelulla Westend Indians–Classic, ja Oilersin sekä KrP:n neljäs kohtaaminen on vuorossa torstaina samoin Espoossa.