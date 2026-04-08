Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Erik Thedéen ruotsalais-suomalaisen teollisuusfoorumin pääpuhujana
14.4.2026 11:07:49 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Eturivin suomalaiset, ruotsalaiset, tanskalaiset ja virolaiset päätöksentekijät, asiantuntijat ja elinkeinoelämän edustajat kokoontuvat 20. huhtikuuta Hanaholmeniin Espooseen keskustelemaan siitä, miten tiiviimmästä yhteistyöstä voidaan luoda konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia.
Tervetuloa mukaan Hanaholmen Industry Forumiin 2026, jossa tutkimme, miten monikansallinen yhteistyö voi edistää vahvempaa ja dynaamisempaa liiketoimintaa.
Iltapäivän aloittavassa pääpuheenvuorossa Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Erik Thedéen analysoi, miten yritykset voivat hallita uutta turvallisuus- ja geopoliittista maisemaa ja miten voimme vahvistaa yhteistyötä Itämeren alueella.
Thedéenin puheenvuoron jälkeen käydään paneelikeskustelu siitä, mitä sosioekonomisia hyötyjä siviili- ja sotilasinvestoinnit voivat tuoda ja miten nämä investoinnit voivat vahvistaa kilpailukykyä. Miten lisääntyvä pohjoismainen yhteistyö voi auttaa vahvistamaan turvallisuuttamme ja kriisinkestävyyttämme?
"Hanaholmenin teollisuusfoorumi tuo yhteen johtavia elinkeinoelämän toimijoita ja asiantuntijoita Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Virosta. Meillä on usein yhteisiä tavoitteita, mutta kysymys on, miten voimme parantaa yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, etenkin tässä levottomassa maailmantilanteessa", sanoo ohjelmavastaava Johanna Hannus.
Paneelikeskustelujen otsikot ovat "Building Competitiveness through Partnerships in the New Security Landscape", "Nordic Companies - Leaders in Technology and Digitalisation" sekä "From Collaboration to Contracts – Pathways to a Competitive Northern European Ecosystem".
Panelisteina nähdään mm. Viron valtion sijoitusrahasto SmartCapin toimitusjohtaja Sille Pettai, Nasdaq Tukholman toimitusjohtaja Adam Kostyal, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n teknologiajohtaja Lauri Kangas, Combitechin toimitusjohtaja Jessica Öberg ja liikejuridiikkaan erikoistunut Krogeruksen osakas Annika Schauman.
Media on tervetullut osallistumaan seminaariin, joka toteutetaan englannin kielellä. Keskustelua voi seurata myös suorana verkossa.
Aika: 20.4.2026 klo 13–17 Suomen aikaa, klo 12–16 Ruotsin aikaa.
Paikka: Hanaholmen, Espoo, Suomi.
Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373
Seuraa keskustelua verkossa täällä: https://www.youtube.com/watch?v=bPXnj9WYSQM
Håkan Forsgård
Viestintäjohtaja/Kommunikationsdirektör
Hanaholmen
Puh:+358 40 767 7373
hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
En kväll med jazzlegendaren Dee Dee Bridgewater8.4.2026 09:39:44 EEST | Pressmeddelande
Den 16 april välkomnar vi den amerikanska jazzsångerskan Dee Dee Bridgewater till Hanaholmen. Bridgewater, som uppträtt med jazzstorheter som Dizzy Gillespie och Dexter Gordon, betecknas som en av världens främsta nulevande jazzvokalister.
Ilta jazzlegenda Dee Dee Bridgewaterin seurassa8.4.2026 09:39:44 EEST | Tiedote
Torstaina 16. huhtikuuta saamme toivottaa amerikkalaisen jazzlaulajan Dee Dee Bridgewaterin tervetulleeksi Hanaholmeniin. Dizzy Gillespien ja Dexter Gordonin kaltaisten jazzmusiikin suuruuksien kanssa esiintynyttä Bridgewateria pidetään edelleen yhtenä maailman parhaista jazzvokalisteista.
Barnboksdag med sagostunder, pyssel och Mumintroll19.3.2026 10:01:43 EET | Pressmeddelande
Lördagen den 28 mars kl. 11 till 15 ordnar Hanaholmen en tvåspråkig barnboksdag för hela familjen. Gratis inträde.
Lasten kirjaseikkailu tarjoaa satuhetkiä, monenlaista puuhaa ja Muumipeikon vierailun19.3.2026 10:01:43 EET | Tiedote
Lauantaina 28. maaliskuuta klo 11–15 Hanaholmen järjestää kaksikielisen lasten kirjaseikkailun koko perheelle. Ilmainen sisäänpääsy.
Hanaholmen lanserar tio nya juniorsviter3.3.2026 12:09:24 EET | Pressmeddelande
Hanaholmens hotell har fått tio nya juniorsviter som har designats av Jukka Halminen från den Helsingforsbaserade designbyrån KOKO3.
