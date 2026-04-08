Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Erik Thedéen ruotsalais-suomalaisen teollisuusfoorumin pääpuhujana

14.4.2026 11:07:49 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Eturivin suomalaiset, ruotsalaiset, tanskalaiset ja virolaiset päätöksentekijät, asiantuntijat ja elinkeinoelämän edustajat kokoontuvat 20. huhtikuuta Hanaholmeniin Espooseen keskustelemaan siitä, miten tiiviimmästä yhteistyöstä voidaan luoda konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tervetuloa mukaan Hanaholmen Industry Forumiin 2026, jossa tutkimme, miten monikansallinen yhteistyö voi edistää vahvempaa ja dynaamisempaa liiketoimintaa.

Iltapäivän aloittavassa pääpuheenvuorossa Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Erik Thedéen analysoi, miten yritykset voivat hallita uutta turvallisuus- ja geopoliittista maisemaa ja miten voimme vahvistaa yhteistyötä Itämeren alueella.

Thedéenin puheenvuoron jälkeen käydään paneelikeskustelu siitä, mitä sosioekonomisia hyötyjä siviili- ja sotilasinvestoinnit voivat tuoda ja miten nämä investoinnit voivat vahvistaa kilpailukykyä. Miten lisääntyvä pohjoismainen yhteistyö voi auttaa vahvistamaan turvallisuuttamme ja kriisinkestävyyttämme?

"Hanaholmenin teollisuusfoorumi tuo yhteen johtavia elinkeinoelämän toimijoita ja asiantuntijoita Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Virosta. Meillä on usein yhteisiä tavoitteita, mutta kysymys on, miten voimme parantaa yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, etenkin tässä levottomassa maailmantilanteessa", sanoo ohjelmavastaava Johanna Hannus.

Paneelikeskustelujen otsikot ovat "Building Competitiveness through Partnerships in the New Security Landscape", "Nordic Companies - Leaders in Technology and Digitalisation" sekä "From Collaboration to Contracts – Pathways to a Competitive Northern European Ecosystem".

Panelisteina nähdään mm. Viron valtion sijoitusrahasto SmartCapin toimitusjohtaja Sille Pettai, Nasdaq Tukholman toimitusjohtaja Adam Kostyal, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n teknologiajohtaja Lauri Kangas, Combitechin toimitusjohtaja Jessica Öberg ja liikejuridiikkaan erikoistunut Krogeruksen osakas Annika Schauman.

Media on tervetullut osallistumaan seminaariin, joka toteutetaan englannin kielellä. Keskustelua voi seurata myös suorana verkossa.

Aika: 20.4.2026 klo 13–17 Suomen aikaa, klo 12–16 Ruotsin aikaa.

Paikka: Hanaholmen, Espoo, Suomi. 

Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373

Seuraa keskustelua verkossa täällä: https://www.youtube.com/watch?v=bPXnj9WYSQM

Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

