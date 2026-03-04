Ennakkotietoa Suomen Akatemian syksyllä 2026 avattavien rahoitushakujen aikatauluista
17.4.2026 10:34:42 EEST | Suomen Akatemia | Tiedote
Suomen Akatemia julkaisee syksyllä 2026 useita merkittäviä rahoitushakuja, jotka tukevat korkealaatuista tutkimusta, tutkijanuraa sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Olemme koonneet yhteen ennakkotiedot hakujen julkaisemisesta ja hakuajoista, jotta hakijat ja tutkimusorganisaatiot voivat varautua ajoissa.
Hyvinvointialueiden T&K-toiminnan vahvistamisen rahoitushaku
- julkaistaan 20.8.2026
- Haun suunnitellaan olevan avoinna 21.10.-18.11.2026.
- Potentiaalisille hakijoille suunnattu infotilaisuus järjestetään kesäkuun alkupuolella.
- Aikataulutuksella tuetaan hakijoiden konsortioiden valmistautumista. Hyvinvointialueiden T&K-toimintaa vahvistava rahoitushaku toteutetaan nyt toista kertaa.
Akatemiahankkeiden ja akatemiatutkijan tehtävän rahoitushaut
- Rahoitushaut toteutetaan edellisen vuoden aikataulussa.
- Kummankin haun hakuilmoitus julkaistaan 24.9.2026.
- Hakujen suunnitellaan olevan avoinna 14.10-11.11.2026.
- Akatemia on käynnistänyt vuoden 2026 alusta alkaen akatemiahankkeiden rahoitusmuodon uudistamisprojektin. Projektin lähtökohdista voit lukea blogipalstaltamme. Lisätietoja uudistuksesta julkaistaan kesäkuussa.
Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman rahoitushaku
- Hakuilmoitus julkaistaan 1.10.2026.
- Haun suunnitellaan olevan avoinna 21.10-18.11.2026.
Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmat
- Strategisen tutkimuksen uusien ohjelmien aiehaun ajoitus riippuu valtioneuvoston päätöksentekoaikataulusta.
- Strategisen tutkimuksen neuvosto jättää uusien ohjelmien teema-aloitteen valtioneuvostolle kesäkuussa. Mikäli valtioneuvoston aikataulu seuraa edellisiä vuosia, Akatemia tavoittelee uusien ohjelmien aiehaun julkaisemista lokakuussa 2026 ja haun avaamista marraskuussa 2026.
Hakukohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan Akatemian verkkosivuilla ilmoitettuina ajankohtina. Tarkemmat hakuohjeet ja arviointiperusteet esitetään varsinaisissa hakuilmoituksissa.
Uuden valtionavustuspalvelun käyttöönotto siirtää rahoitushakujen ajoitusta
Syksyllä 2026 avattujen hakujen rahoituspäätökset tehdään toukokuussa tai kesäkuun alussa 2027. Strategisen tutkimuksen uusien ohjelmien osalta siihen mennessä on toteutettu myös ohjelmien varsinainen hakuvaihe.
Vuosina 2026 ja 2027 järjestettävien rahoitushakujen aikataulua määrittelee merkittävällä tavalla Suomen Akatemian siirtyminen käyttämään rahoitushakutoiminnassaan valtionavustusten yhteistä tietojärjestelmää syyskuusta 2027 alkaen. Uuden palvelun käyttöönoton ajoitus merkitsee sitä, että joitakin aiempina vuosina keväisin avattuja rahoitushakuja toteutetaan syyskuun 2027 alusta lähtien uutta valtionavustuspalvelua käyttäen. Akatemia tiedottaa kyseisten hakujen ajoituksesta ja toteutuksesta mahdollisimman varhain alkuvuodesta 2027. Viimeiset rahoituspäätökset tehdään ennen kesäkuun puoliväliä 2027, jotta rahoituspäätökset voidaan ottaa suorituspaikoilla vastaan ennen nykyisen verkkoasioinnin sulkemista.
Akatemia tiedottaa tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille uuden palvelun käyttöönotosta ja käyttötavoista sekä järjestää hakijoille perehdytystä uuden tietojärjestelmän käyttöön kevään 2027 aikana.
Seuraa ajankohtaista tietoa verkkosivuiltamme
Hakujen aikatauluihin voi tulla tarkennuksia esimerkiksi talousarviopäätösten ja valtionavustuspalvelujen käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä toteuttavat rahoitushaut ilmoitetaan erikseen. Ajantasaisin tieto rahoitushauista, hakuehdoista ja määräajoista löytyy Suomen Akatemian verkkosivuilta hakuilmoitusten julkaisemisen yhteydessä: www.aka.fi/haut
Lisätietoja:
- Hakuja koskevat kysymykset ensisijaisesti Suomen Akatemian Kysymykset ja palaute -lomakkeella: aka.fi/kysy
Pekka Rautioviestintäasiantuntija
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.