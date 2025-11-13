Johnny Knigan syksyn 2026 kirjat on julkistettu

15.4.2026 13:00:00 EEST | Johnny Kniga | Tiedote

Musiikkimaailmaa ja yhteiskunnan kipukohtia tarkastellaan syksyn kirjoissa erilaisista näkökulmista. Mukaan mahtuu myös naurua ja romantiikkaa sekä muuan Harry Hole. Johnny Knigan syksyn katalogi löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Jo Nesbøn odotettu 14. Harry Hole -dekkari ilmestyy lokakuussa. Uuden osan nimi on Armonlaukaus. Netflixin tuore Detective Hole -sarja on kerännyt uusia faneja lähes 30 vuotta sitten luodulle rikostutkijahahmolle. 

”En vieläkään osaa selittää Harry Holen suosiota, sillä luulin että hänestä tulisi hahmo, josta on vaikea pitää. Mutta jostakin syystä ihmiset kuitenkin samaistuvat häneen”, Nesbø sanoi Suomen-vierailullaan alkuvuonna.  

Kotimaisen kaunokirjallisuuden uutuuksia ovat stand up -koomikkona tunnetun Eeva Vekin esikoisromaani Ja sitä rataa sekä Samuel Davidkinin teknotrilleri Hippokrateen vala.   

Musiikkitoimittaja ja tietokirjailija Pasi Kostiainen kirjoittaa Dingon koko tarinan 40 vuotta bändin hajoamisen jälkeen. Klassikoiksi muodostuneet kappaleet, suosio ja hysteerinen fanitus jättivät ikuiset jäljet paitsi bändin jäseniin myös suomalaiseen musiikkikulttuuriin – vaikka yhtyeen taival oli alun perin varsin lyhyt. 

Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana 2025 ollut Mia Jussinniemi avaa suomalaisia koulusurmia tavalla, jota ei ole aiemmin tehty. Toimittaja Mikael Vehkaoja ja tutkija Karin Creutz perehtyvät vaihtoehtomedia MV-lehteen ilmiönä ja esimerkkinä median murroksesta ja populismin noususta teoksessa Maan vaiva – Miten MV-lehti repi Suomen kahtia. Muissa syksyn tietokirjoissa käsitellään mm. työelämän raadollisuutta, alamaailmaa ja vaikeuksien kääntämistä voimaksi. 

 

Kaikkiin Johnny Knigan heinä–joulukuussa 2026 ilmestyviin kirjoihin pääset tutustumaan katalogissamme: https://issuu.com/kirja/docs/johnny_kniga_syksy_2026

