Toimistorakennus Haiku palkitaan kestävän rakentamisen edelläkävijänä

Eino Tuompon suunnittelema, vuonna 1976 valmistunut toimistotalo on saanut uuden elämän nykyaikaisina toimistotiloina. Mittavassa peruskorjauksessa uudistettiin rakennuksen vanhentunut talotekniikka, parannettiin energiatehokkuutta ja muokattiin tilat vastaamaan nykypäivän toimistotyön tarpeita.

Vuonna 2024 valmistuneen korjaushankkeen tilaajana toimi kiinteistön omistaja Areim ja sen pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta vastasi Olla Architecture. Tunnustuspaanu myönnetään Arkkitehtipäivässä Oulussa 17.4.2026.

”Hanke edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Se toimii ilahduttavana esimerkkinä 1970-luvun toimistorakennuksen arkkitehtonisesti laadukkaasta uudelleenkäytöstä aikana, jolloin monet samanikäiset rakennukset ovat saaneet purkutuomion”, perustelee EKO-SAFAN puheenjohtaja Marja Sopanen valintaa.

”Julkisivujen hienovaraiset avaukset ja täydennykset lisäävät sisätilojen viihtyisyyttä ja avaavat rakennuksen ympäristöönsä.”

Pienillä muutoksilla suuri vaikutus

Kiinteistönomistaja Areim halusi peruskorjaushankkeessa panostaa kestävään rakentamiseen ja kiertotalouteen. Haikussa keskityttiin ratkaisuihin, joissa mahdollisimman pienillä muutoksilla saatiin aikaan mahdollisimman suuri vaikutus.

”Kaikukadun kohde edustaa hyvin tyypillistä 70-luvun loppupuolen arkkitehtuuria, joka osoittautui lopulta melko käytännölliseksi peruskorjauskohteeksi”, kertoo Areimin Asset Manager Hanna Koskiahde.

Toimistotalon näkyvin uudistus on kaksikerroksinen laajennus, johon sijoittuvat uusi pääsisäänkäynti ja aula. Samalla rakennuksen alakerroksia avattiin, ja ensimmäiseen kerrokseen toteutettiin ravintola terasseineen. Ravintolan kiintokalusteissa ja seinäverhouksissa käytettiin pääprojektin ylijäämämateriaaleja.

Tilojen avartaminen lähtökohtana

”Projekti osoittaa, kuinka rajoitteet voivat toimia alkuvoimana luovuudelle. Alkuun haasteilta vaikuttaneista piirteistä tuli rakennuksen uuden identiteetin arvokkaimpia ominaisuuksia”, kuvailee Haikun pääsuunnittelija, arkkitehti Bratislav Tošković Olla Architecturelta.

Muutossuunnittelussa hyödynnettiin innovatiivisesti vanhoja ikkunoita: parikymmentä vuotta vanhat eristyslasielementit purettiin julkisivusta ehjinä ja käytettiin toimiston siirrettävinä lasiväliseininä. Näin hiilijalanjälki saatiin puoleen verrattuna uusiin seiniin.

”Suunnittelun keskeisimpiä lähtökohtia oli tilojen avartaminen. Korjaussuunnittelussa meitä inspiroi myös japanilainen kintsugi-filosofia, joka korostaa säröjen kauneutta. Halusimme, että korjaus saa näkyä”, kertoo peruskorjauksen sisustusarkkitehtuurista vastannut Tea Ellala Olla Architecturelta.

Safan myöntämän Tunnustuspaanu-palkinnon tarkoituksena on lisätä keskustelua ekologisen rakentamisen tilasta. Haiku tarjoaa malliesimerkin rakennusten elinkaaren pidentämisestä, ehjänä purkamisesta sekä materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäytöstä.