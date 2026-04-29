Lyhytvuokraustoimintaan tulossa selventävää sääntelyä – puutteitakin vielä jää
30.4.2026 15:11:32 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote
Kiinteistöliitto pitää hyvänä sitä, että lyhytvuokraustoimintaan liittyvät pahimmat epäselvyydet asumisen ja lyhytvuokrauksen välisestä rajanvedosta korjaantuvat, kun asia määritellään lain tasolla. Hallitus antoi 30.4. esityksensä rakentamislaista, johon on kirjattu lyhytvuokraustoimintaan liittyvää sääntelyä.
Hallituksen esityksen mukaan lyhytvuokraus asunnossa on sallittua, kunhan ei ylitetä 90 vuorokauden rajaa kalenterivuodessa. Esityksen mukaan lyhytaikaiseksi katsotaan vuokrasuhde, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 28 päivää. Asunnossa itse asuvan omistajan lyhytvuokrausta ei rajoiteta.
”Pidämme perusteltuna sitä, ettei oman asunnon lyhytvuokrausta rajoiteta. Kun omistaja on kirjoilla asunnossa, hän myös pääsääntöisesti käyttää asuntoa itse. Arviomme mukaan lyhytvuokraus on silloin hyvin satunnaista ja vähäistä”, toteaa Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen.
Kiinteistöliiton mielestä lakiesityksessä on kannatettavaa myös rajoitusten kuntakohtaisuus, jonka myötä kunta voi nostaa 90 vuorokauden rajaa 180 vuorokauteen vuodessa.
”Lyhytvuokraus ei ole aiheuttanut ongelmia läheskään kaikilla paikkakunnilla, joten pidämme järkevänä sitä, että rajoitusta voidaan täsmentää kuntakohtaisesti. Samoin pidämme perusteltuna sitä, että rajoitus ei koske loma-asuntojen vuokrausta, eikä asunnon vuokrausta asemakaava -alueen ulkopuolella”, Hienonen sanoo.
Ammattimainen majoittaja samalla viivalla satunnaisen majoittajan kanssa
Kiinteistöliiton mielestä lakiesitys jättää vielä myös toivomisen varaa esimerkiksi ammattimaisen majoitustoiminnan määrittelyn osalta. Sama 90 vuorokauden rajoitus koskee yhden sijoitusasunnon omistavaa satunnaista majoittajaa kuin ammattimaista majoitustoimintaa harjoittavaa. Kiinteistöliiton kanta on, että ammattimaista majoitustoimintaa harjoittavilla ei tulisi olla oikeutta käyttää taloyhtiön asuntoja lyhytvuokraukseen.
Lakiesityksen puutteeksi jää myös lyhytvuokraustoiminnan valvonnan hankaluus. Lyhytvuokraajalla ei olisi edelleenkään velvollisuutta ilmoittaa vuokraustoiminnasta taloyhtiölle, mutta pyynnöstä olisi esitettävä omat muistiinpanonsa lyhytvuokrausta koskevista vuorokausista rakennusvalvonnalle.
”Taloyhtiön kannalta tilannetta selkeyttäisi se, että lyhytvuokraajalla tai rakennusvalvonnalla olisi velvollisuus esittää lyhytvuokrausta koskevat muistiinpanot myös taloyhtiölle”, Virpi Hienonen toteaa.
Lyhytvuokraustoiminnan valvonnan näkökulmasta Kiinteistöliitto pitää tärkeänä myös sitä, että lyhytvuokraajille säädettäisiin rekisteröitymisvelvollisuus. Sen avulla saataisiin kattavasti tieto kaikista lyhytvuokraajista ja lyhytvuokrauksessa olevista kohteista. Monessa EU-maassa tällainen rekisteröintivelvollisuus on jo nyt.
”Jäämme tarkkailemaan, miten pykälät käytännössä toimivat. Todennäköistä on, että lainsäädäntöä joudutaan edelleen kehittämään”, Virpi Hienonen sanoo.
Lakimuutosesitys etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Kun eduskunta on hyväksynyt lain, siirtyy se presidentin vahvistettavaksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, lukuun ottamatta lyhytvuokrauksen vuorokausirajaa ja lyhytvuokrausta harjoittavan muistiinpanovelvollisuutta, jotka tulisivat voimaan vuoden 2027 alusta.
Yhteyshenkilöt
Virpi Hienonenjohtava lakiasiantuntijaPuh:09 1667 6361virpi.hienonen@kiinteistoliitto.fi
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
