Mitä jos seuraava lääkärikäyntisi päättyisi luontolähetteeseen?
16.4.2026 07:55:20 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Luonnossa vietetty aika edistää mielenterveyttä, toimintakykyä ja pärjäämistä. Vaikka tutkimusnäyttö on vahvaa, on tiedon soveltaminen terveydenhuollossa lapsen kengissä.
Tutkimus vahvistaa sen, mitä moni suomalainen jo kokemusperäisesti tietää: luonto tekee hyvää. Helsingin yliopistossa väittelevä terveyskeskuslääkäri Annika Kolster tutki luontoyhteyden vaikutusta eri ryhmille.
– Iäkkäillä palvelutalon asukkailla vahvempi luontoyhteys oli yhteydessä parempaan mielenterveyteen. Luonto oli heille erittäin tärkeä asia, jopa suurempi kun osasin odottaa. Uskon, että luontosuhdetta vahvistamalla voidaan parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia, Kolster kertoo.
Kolster tutki myös terveyskeskuksen asiakkaita. Heillä luonnossa tapahtuva toiminta tuki mielenterveyttä ja paransi unta.
Luontosuhteen vahvistaminen osaksi hoitosuunnitelmaa
Kolster suosittelee luonnossa liikkumista kaikille. Etenkin ryhmässä liikkumisesta on hyötyä. Luontokohteen ei tarvitse olla jotain eksoottista, vaan oma mielipaikka voi löytyä läheltä. Terveyskeskuslääkärinä Kolster rohkaisee terveydenhuollon ammattilaisia suosittelemaan luonnossa oleskelua yhtenä lääkkeettömänä hoitokeinona.
– Meidän on tärkeää löytää keinoja, joilla voidaan edistää terveyttä ja toimintakykyä. Nämä lääkkeettömät keinot voivat olla myös jo olemassa olevan sairauden hoitoa. Luontolähetettä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin esimerkiksi työttömien, mielenterveysasiakkaiden ja iäkkäiden terveyspalveluissa.
Luontolähete tarkoittaa ihmisten ohjaamista ja kannustamista omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon luonnon keskellä. Tällainen toiminta voi sisältää liikkumista, luonnon ilmiöiden tarkastelua ja keskustelua. Kolster haluaisi, että terveydenhoidon ammattilaiset olisivat kärkijoukoissa vahvistamassa ihmisten luontoyhteyttä.
– Pelkään, että ihmisten vieraantuminen luonnosta aiheuttaa lisääntyvää oireilua ja sairautta. Olen erityisen huolissani luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Emme ehkä ymmärräkään, minkälaiset seuraukset terveyteen tällä voi olla. Suuntaa voidaan muuttaa, mutta meillä on jo kiire toimia.
Kolster toivoo, että tutkimus valaisee luonnon kokonaisvaltaista merkitystä osana sairauden hoitoa ja herättelee niin kansalaisia, terveydenhuollon ammattilaisia kuin päättäjiäkin toimimaan.
LT Annika Kolster väittelee 24.4.2026 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Supporting health and wellbeing through nature-based interventions in primary care". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Kielikeskus, Juhlasali, Fabianinkatu 26.
Yhteyshenkilöt
Annika KolsterPuh:0407376678annika.kolster@helsinki.fi
Janne HuovilaViestinnän asiantuntijaPuh:0504620810janne.huovila@helsinki.fi
