Kosmoksen syksyn 2026 kirjat on julkistettu
15.4.2026 15:02:00 EEST | Kustannusyhtiö Kosmos | Tiedote
Kosmoksen syksy sisältää kotimaisen laatukirjallisuuden lisäksi esseesarjan lanseerauksen sekä Emma M. Lionin lyhentämättömien päiväkirjojen kaksi ensimmäistä osaa.
Tutustu Kosmoksen katalogiin kokonaisuudessaan tästä.
Kosmos lanseeraa syksyllä esseesarjan, jossa julkaistaan jatkossa kunnianhimoista ja kokeilevaakin esseistiikkaa. Sarjassa ensimmäisenä julkaistaan Veikko Erannin Megamix – 99 esseetä, joka koostuu pienoisesseistä, sekä Malin Kivelän Luonnonoikkuja, joka on villinä versova esseekirja luonnosta, ihmisestä ja paikan etsimisestä ympäristötuhon maailmassa. Esseesarjan graafisen ilmeen on suunnitellut Nina Andelin.
Käännöskirjallisuuden puolella maailmaa valloittava Beth Browerin Emma M. Lionin lyhentämättömät päiväkirjat hurmaavat sydämesi ja vievät ajatukset 1800-luvun Jane Austenin mielenmaisemaan. Kaksi ensimmäistä osaa julkaistaan suomeksi syksyllä. Karim Kattanin Eedenin aamunkoitto on pakahduttavan kaunis rakkaustarina Palestiinasta. Solvej Ballen Tilavuuden laskemisesta -sarja jatkuu jo viidennellä suomennetulla osalla. Skotlannin Nobel-toivoksi tituleeratulta Ali Smithiltä julkaistaan Glyph, joka on romaani aaveista, historiasta ja odottamattomasta kiltteydestä. BBC:n viime vuoden kirjojen top 20 -listalle noussut Torrey Petersin Soidintanssit on terävä ja viihdyttävä transkirjallisuuden rajojen venyttäjä.
Kotimaisen kaunokirjallisuuden puolelta julkaisemme Amanda Palon uutuustrillerin Ateenan kaunein mies, joka vie lukijan suurkaupungin hämärille kujille. Miksi Olivia pakenee kotimaastaan, ja kuka tappoi Ateenan kauneimman miehen? Elli Valtosen odotettu toinen romaani Vieraslaji kysyy, missä kulkee ihmisen ja eläimen välinen raja. V. S. Luoma-ahon Nonfiktio on lämpimän ironinen novellikokoelma vanhemmuudesta ja kirjoittamisesta. Tiia Ketolan esikoisrunoteos Retiisisilmä nivoo yhteen eri sukupolvien kokemukset ikiaikaisesta kehollisen itsemääräämisoikeuden kysymyksestä, abortista.
Anni Saastamoisen Muuttumisleikki on rakastetun kirjoittajan mustan huumorin sävyttämä ja omakohtainen kuvaus lapsen haluamisesta, äidiksi tulemisesta ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Anna Karhusen Selviämisiä on vertaistuellinen kuvaus alkoholinkäytön lopettamisesta ja päätöksessä pysymisestä. Miltä selvä elämä maistuu ensinousun jälkeen?
Rakennenautintoja: työkirjassa kirjailijat Selja Ahava ja Emma Puikkonen palaavat pohtimaan kirjoittamista tekoina ja valintoina. Kirja tarjoaa lukijalle runsaasti ajateltavaa sekä hyviä harjoituksia, joiden avulla kehittyä kirjoittajana.
Jella Bertellin Luomista vaille valmis on täydellinen keittokirja ennakkoluulottomille kotikokeille, joille ruoanlaitto on ilon ja inspiraation lähde. Kasvispainotteiset ja sesonkiajatteluun nojaavat reseptit saavat tarttumaan uusiin raaka-aineisiin rennon uteliaasti ja opastavat ruokahävikin minimoimiseen.
Julkaisemme tänäkin vuonna suositun Sita Salmisen vuosikalenterin, joka on täydellinen niin työhön, opintoihin kuin vapaa-ajalle. Vuoden 2026–2027 Sitan lukuvuosikalenteri sisältää viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät sekä reilusti muistiinpanotilaa helpottamaan pitkän tähtäimen suunnittelua. Kalenterista on myös saatavilla pienempi versio, Sitan pikkukalenteri, joka kulkee helposti arjessa mukana.
Katalogin graafisen ilmeen suunnittelu: Viivi Prokofjev
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa Lehkonen
Brand Manager
Kosmos
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt
Mikko Aarne
Kustantaja
mikko.aarne@kosmoskirjat.fi
Kosmos
Kustannusyhtiö Kosmos on vapaana syntynyt kirjakustantamo, joka on nykyisin osa Werner Söderström Osakeyhtiön kustantamoperhettä. Toimimme Helsingin Kalliossa ja julkaisemme vuosittain parinkymmenen teoksen verran tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä Suomesta että maailmalta.
Maailmassa on jo liikaa roskaa, joten haluamme julkaista kirjoja, joilla on merkitystä. Kosmoksen kirjailijoita ovat mm. Mariia Niskavaara, Jani Toivola, Emmi-Liia Sjöholm, Aino Vähäpesola, Elina Innanen, Pontus Purokuru, Elli Valtonen, Solvej Balle, Ali Smith sekä Judith Butler.
KUSTANNUSYHTIÖ KOSMOS
Porthaninkatu 10, 00530 Helsinki
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusyhtiö Kosmos
Mariia Niskavaaran Ester, teurastaja nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi: käännösoikeudet myyty jo lähes 20 maahan17.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittanut Ester, teurastaja (Kosmos 2025) on noussut ilmiöksi maailmalla. Bonnier Rights Finland -agentuuri on myynyt teoksen käännösoikeudet jo lähes 20 maahan. Kustantajat eri puolilla maailmaa kuhisevat suomalaisesta kirjallisesta ilmiöstä ja oikeudet on myyty ennennäkemättömän nopeasti.
Vuoden 2025 Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinto Kaisa Vahteristolle teoksesta Nieltyjä esineitä2.12.2025 14:02:00 EET | Tiedote
Kaisa Vahteriston esikoisromaanille Nieltyjä esineitä (Kosmos, 2025) on myönnetty Kalevi Jäntin palkinto. Palkinto on Kalevi Jäntin säätiön vuosittain nuorille kirjailijoille myöntämä tunnustus.
Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto Mariia Niskavaaralle teoksesta Ester, teurastaja13.11.2025 19:20:00 EET | Tiedote
Mariia Niskavaaran esikoisromaanille Ester, teurastaja (Kosmos, 2025) on myönnetty Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto. Seitsemän finalistia valittiin yli sadan esikoisteoksen joukosta.
Kosmoksen kevään 2026 kirjakatalogi on julkaistu13.11.2025 14:01:00 EET | Tiedote
Kosmoksen kevään 2026 kirjat herättelevät digimaailman paljastuksilla ja kannustavat offline-kulttuuriin.
Kirja, jonka Meta yritti kieltää – Kosmos julkaisee Sarah Wynn-Williamsin muistelmateoksen Edesvastuutonta väkeä maaliskuussa 20267.11.2025 10:32:49 EET | Tiedote
Kosmos tuo keväällä 2026 suomalaisille lukijoille kansainvälisesti huomiota herättäneen Sarah Wynn-Williamsin muistelmateoksen Edesvastuutonta väkeä (Careless People, 2025).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme