Tiedote: Tammen syksy 2026 on julkistettu

Tammen syksyn 2026 katalogin voi ladata täältä:

https://issuu.com/kirja/docs/tammi_syksy26_issuu0203

Tammen kotimaisen kaunon syksy on täynnä vahvoja naiskertojia, kun mm. Taija Tuominen julkaisee pitkään odotetun uuden romaanin Rauhaniemi, Riitta Jalonen yllättää uudella Henkivakuutus-teoksellaan, Anna Kortelainen julkaisee viiltävän tarkkanäköisen romaanin sairaalloisesta mustasukkaisuudesta ja Veera Nieminen hulvattoman romaanin Laumaantumisilmiö hevostilallisen arkitodellisuudesta. Syksyn vaikuttavin esikoisromaani tulee Lapista: Veli-Matti Oinosen Varjoon jäänyt maa kuvaa Itä-Lapin vaiheita sodan varjossa ja huikeaa tunturiluontoa. Lisäksi julkaistaan lukuisia koskettavia tarinoita, vetävää viihdettä ja jännitystä.

Tammen suomennetun kaunokirjallisuuden syksyn odotetuimpiin teoksiin kuuluu Lars Keplerin uusin Joona Linna -kirja, Medusa. Keltaisessa kirjastossa ilmestyvät uutuudet mm. Sara Stridsbergiltä, Édouard Louis’lta ja Mieko Kawakamilta. Liz Mooren Pitkä kirkas virta on koukuttava rikosromaani sisarista lain eri puolilla. Romantiikan kuningattarelta Elsie Silveriltä alkaa jo kolmas kuuma sarja.

Syksyn tietokirjakattauksesta löytyy muun muassa näyttelijä-ohjaaja Kari Heiskasen Navetta, joka on hirtehinen mutta syvällinen muistelmateos. Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppisen omaelämäkertateos Minun Amerikkani kuvaa, millaista on olla journalisti ja äiti murenevassa demokratiassa. Jutta Urpilainen on rikkonut urallaan monia lasikattoja ja kirjassaan Rohkeudella hän kertoo, millaista rohkeutta se on vaatinut. Jone Nikulan ainutlaatuinen teos Joukkonsa kärjessä – Mannerheimin ristin ritarit 1941–1943 esittelee Suomen suurimmat sotasankarit ja heidän tarinansa. Syksyllä julkaistaan myös muita kiinnostavia elämäntarinoita, maailman tilaa valottavia teoksia sekä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin keskittyviä kirjoja.

Tammen runsaalla lasten- ja nuortenkirjallisuuden listalla näkyy panostus lukutaitoon: syksyllä julkaistaan seitsemän uutta selkokirjaa Selkee!-sarjassa, ja Timo Parvelan Ystäväni Vakko -kirjan erikoispainos jaetaan kaikille Helsingin neljäsluokkalaisille yhteistyössä Helsingin Rotaryklubin kanssa. Tiina Nopolan rakastettu Siiri-sarja jatkuu jälleen, kun Siiri ja oikukas orava ilmestyy. Uudessa mysteerisarjassa Mestarietsivä Janne Kataja selvittää Kadonneen vuhvelin tapauksen. Tietokirjapuolella Lotta-Sofia Saahkon Ihmeellisen erilainen – Autistisen tytön selviytymisopas ja Ujuni Ahmedin, Elina Hirvosen ja Tuisku Hiltusen sarjakuvaromaani Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin tuovat kaivattua vertaistukea.

Haastattelupyynnöt:

Kotimainen kaunokirjallisuus: viestintäpäällikkö Ina Westman, ina.westman(at)wsoy.fi

Tietokirjallisuus: tiedottaja Venla Kuparinen, venla.kuparinen(at)wsoy.fi

Suomennettu kaunokirjallisuus ja lasten- ja nuortenkirjallisuus: viestintäpäällikkö Johanna Harkkila, johanna.harkkila(at)tammi.fi

Arvostelukappaleet: tiedotus(at)tammi.fi

Painokelpoiset kansi- ja kirjailijakuvat: Kuvapankki - Tammi