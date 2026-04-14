Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vierumäen VPK:n toiminta päättyy – syynä toimitilojen puute
15.4.2026 12:30:00 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Lähes 50 vuotta Päijät-Hämeessä Heinolassa toiminut Vierumäen VPK lopettaa toimintansa toukokuussa. Toiminnan päättymisen syynä on pitkään jatkunut toimitilojen puute.
Vierumäen VPK:lla käytössä olleiden tilojen vuokrasopimus päättyy, ja Vierumäen alueelta on kartoitettu 12 eri tilan sopivuutta sopimuspalokuntatoiminnalle, mutta uutta, toimintaan soveltuvaa ja realistisesti käyttöön saatavaa tilaa ei löytynyt.
– Tilanne ei valitettavasti muuttunut, vaikka eri vaihtoehtoja selvitettiin yhdessä useiden toimijoiden kanssa, pelastusjohtaja Mira Leinonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.
Vierumäen VPK ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos tulivat neuvottelussaan siihen tulokseen, ettei Vierumäen VPK:lla ole edellytyksiä jatkaa nykyisessä muodossaan.
– Vierumäen VPK:n toiminnan päättyminen on yhteinen ratkaisu, johon on päädytty avoimessa ja hyvässä yhteistyössä. Ratkaisu on kaikille osapuolille valitettava, mutta väistämätön.
– Haluan kiittää Vierumäen VPK:ta arvokkaasta, kymmeniä vuosia jatkuneesta työstä paikallisen turvallisuuden hyväksi, Leinonen sanoo.
Henkilöstön osaamista arvostetaan
Vierumäen VPK:n toiminta ajetaan hallitusti alas kevään 2026 aikana. Palokuntasopimus päättyy toukokuun 2026 lopussa, ja VPK ylläpitää hälytysvalmiutta siihen saakka.
Tällä varmistetaan alueen turvallisuus siirtymävaiheessa, kaluston ja varusteiden hallittu käsittely sekä henkilöstön asianmukainen kohtelu. Vierumäen VPK:n hälytystoiminnassa on mukana 12 henkilöä.
– Sekä pelastuslaitos että me palokuntana olemme tehneet kaikkemme, että uudet tilat olisivat löytyneet, mutta tilanteelle ei mahda mitään, Vierumäen VPK:n päällikkö Ari Pajukko toteaa.
– Kiitos kaikille palokuntalaisillemme työstä, jota he ovat näiden 50 vuoden aikana tehneet. Toivotaan että porukan vankat siteet toisiinsa ja palokuntatoimintaan pysyvät jatkossakin ja mahdollisimman moni hyödyntää opittuja taitoja arkipäivän elämässä tai mahdollisesti muussa palokunnassa, Pajukko sanoo.
Myös pelastuslaitos toivoo, että moni Vierumäen VPK:n jäsen jatkaisi sopimuspalokuntatoimintaa, ja pelastuslaitos tukee jäseniä siirtymässä. Vierumäen VPK:n jäsenten osaaminen ja sitoutuminen on ollut arvokasta.
Pitkän aikavälin näkymä Vierumäelle
Vierumäen VPK:n kalustoa siirretään pelastuslaitoksen käyttöön ja jaetaan tarvittaessa alueen muihin sopimuspalokuntiin. Tavoite on pitää käyttökelpoinen kalusto ja varustus palokuntakäytössä niin, että kokonaisresurssit alueella säilyvät mahdollisimman hyvin.
Palokuntayhdistys jää Vierumäelle vielä toimintaan, ja sille mietitään muita toimintamuotoja.
Vierumäen seutu Heinolassa on pelastustoimen toimintavalmiuden osalta kehitettävä alue. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen on varmistettava, että alueella saa oikeanlaista apua riittävän nopeasti.
Uuden paloasemakiinteistön rakentaminen on yksi pitkän aikavälin tavoitteista, mutta sen mahdollinen toteutuminen ajoittuu useiden vuosien päähän ja edellyttää erillisiä investointipäätöksiä.
Lisätiedot
Ari Pajukko, Vierumäen VPK:n päällikkö 044 721 2740
Mira Leinonen, pelastusjohtaja 0440 773 100, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ollut aktiivinen elinluovutustoiminnan edistäjä jo vuosien ajan14.4.2026 08:31:41 EEST | Tiedote
- Elinsiirto on Suomessa vakiintunut ja kustannusvaikuttava hoitomuoto. Vaikeimmissa maksa-, keuhko- ja munuaissairauksissa elinsiirrot ovat hengenpelastavia hoitoja, kertoo Päijät-Hämeen keskussairaalan elinluovutustoiminnasta vastaava tehohoitolääkäri Marika Lähde.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Turvallinen yleisötilaisuus on kaikkien oikeus13.4.2026 15:18:41 EEST | Tiedote
Kesä tuo tullessaan Hämeen alueelle useita isompia tapahtumia, joiden suunnittelu ja toteutus on tässä vaiheessa kevättä jo pitkällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hämeen poliisilaitos ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos haluavat muistuttaa, että yleisötapahtumien turvallisuus on järjestäjän vastuulla.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palvelut vastaavat lapsiperheiden heikentyneeseen arkeen8.4.2026 08:24:44 EEST | Tiedote
Lapsiperheet saavat Päijät‑Hämeessä aiempaa sujuvammin tukea arkeensa, vaikka perheiden hyvinvoinnissa näkyy yhä enemmän haasteita, käy ilmi hyvinvointialueen lapsiperhepalvelujen vuoden 2025 tilannekatsauksesta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Heinolan Kuusakosken palo sammutettu ja palontutkinta aloitettu2.4.2026 12:52:05 EEST | Tiedote
Kuusakoski Oy:n tiloissa Heinolassa keskiviikkona syttynyt tulipalo on saatu sammutettua. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palontutkijat ovat paikalla ja suorittavat palontutkinnan. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Puutarhajätteen poltto on kielletty suuressa osassa Päijät-Hämettä1.4.2026 10:14:47 EEST | Tiedote
Puutarhajätteen poltto aiheuttaa vuosittain useita kymmeniä maastopaloja Päijät-Hämeessä, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kerrotaan. Taitamaton tulenkäsittelijä aiheuttaa usein toimillaan palovaaran myös pihapiirinsä rakennuksille sekä naapurin omaisuudelle.
