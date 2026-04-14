Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vierumäen VPK:n toiminta päättyy – syynä toimitilojen puute

Vierumäen VPK:lla käytössä olleiden tilojen vuokrasopimus päättyy, ja Vierumäen alueelta on kartoitettu 12 eri tilan sopivuutta sopimuspalokuntatoiminnalle, mutta uutta, toimintaan soveltuvaa ja realistisesti käyttöön saatavaa tilaa ei löytynyt.

– Tilanne ei valitettavasti muuttunut, vaikka eri vaihtoehtoja selvitettiin yhdessä useiden toimijoiden kanssa, pelastusjohtaja Mira Leinonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Vierumäen VPK ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos tulivat neuvottelussaan siihen tulokseen, ettei Vierumäen VPK:lla ole edellytyksiä jatkaa nykyisessä muodossaan.

– Vierumäen VPK:n toiminnan päättyminen on yhteinen ratkaisu, johon on päädytty avoimessa ja hyvässä yhteistyössä. Ratkaisu on kaikille osapuolille valitettava, mutta väistämätön.

– Haluan kiittää Vierumäen VPK:ta arvokkaasta, kymmeniä vuosia jatkuneesta työstä paikallisen turvallisuuden hyväksi, Leinonen sanoo.

Henkilöstön osaamista arvostetaan

Vierumäen VPK:n toiminta ajetaan hallitusti alas kevään 2026 aikana. Palokuntasopimus päättyy toukokuun 2026 lopussa, ja VPK ylläpitää hälytysvalmiutta siihen saakka.

Tällä varmistetaan alueen turvallisuus siirtymävaiheessa, kaluston ja varusteiden hallittu käsittely sekä henkilöstön asianmukainen kohtelu. Vierumäen VPK:n hälytystoiminnassa on mukana 12 henkilöä.

– Sekä pelastuslaitos että me palokuntana olemme tehneet kaikkemme, että uudet tilat olisivat löytyneet, mutta tilanteelle ei mahda mitään, Vierumäen VPK:n päällikkö Ari Pajukko toteaa.

– Kiitos kaikille palokuntalaisillemme työstä, jota he ovat näiden 50 vuoden aikana tehneet. Toivotaan että porukan vankat siteet toisiinsa ja palokuntatoimintaan pysyvät jatkossakin ja mahdollisimman moni hyödyntää opittuja taitoja arkipäivän elämässä tai mahdollisesti muussa palokunnassa, Pajukko sanoo.

Myös pelastuslaitos toivoo, että moni Vierumäen VPK:n jäsen jatkaisi sopimuspalokuntatoimintaa, ja pelastuslaitos tukee jäseniä siirtymässä. Vierumäen VPK:n jäsenten osaaminen ja sitoutuminen on ollut arvokasta.

Pitkän aikavälin näkymä Vierumäelle

Vierumäen VPK:n kalustoa siirretään pelastuslaitoksen käyttöön ja jaetaan tarvittaessa alueen muihin sopimuspalokuntiin. Tavoite on pitää käyttökelpoinen kalusto ja varustus palokuntakäytössä niin, että kokonaisresurssit alueella säilyvät mahdollisimman hyvin.

Palokuntayhdistys jää Vierumäelle vielä toimintaan, ja sille mietitään muita toimintamuotoja.

Vierumäen seutu Heinolassa on pelastustoimen toimintavalmiuden osalta kehitettävä alue. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen on varmistettava, että alueella saa oikeanlaista apua riittävän nopeasti.

Uuden paloasemakiinteistön rakentaminen on yksi pitkän aikavälin tavoitteista, mutta sen mahdollinen toteutuminen ajoittuu useiden vuosien päähän ja edellyttää erillisiä investointipäätöksiä.

Lisätiedot

Ari Pajukko, Vierumäen VPK:n päällikkö 044 721 2740

Mira Leinonen, pelastusjohtaja 0440 773 100, Päijät-Hämeen pelastuslaitos