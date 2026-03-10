Kopparberg tuo kesään makuelämyksiä ja festaritunnelmaa ympäri Suomen

Kesällä 2026 Kopparberg kiertää Suomen suurimmat festivaalit ja tapahtumat tarjoten kävijöille virkistäviä juomaelämyksiä, näyttäviä kokonaisuuksia ja ainutlaatuista tunnelmaa. Kesän kiertue ulottuu Helsingistä Rovaniemelle ja tarjoaa jokaisessa tapahtumassa omanlaisensa Kopparberg-elämyksen.

Kesän 2026 tapahtumat:

12.–14.06.2026 – Helsinki City Festival, Helsinki

04.07.2026 – Drömmen, Vaasa

10.–11.07.2026 – Big Day, Vaasa

10.–11.07.2026 – Alvarin kesäjuhla, Espoo

16.–18.07.2026 – Vauhtiajot, Seinäjoki

24.–25.07.2026 – Espoo Viinijuhla, Espoo

31.07.–01.08.2026 – Power Festival, Järvenpää

30.07.–01.08.2026 – Vaasa Festival, Vaasa

07.–08.08.2026 – Tampere City Festival, Tampere

07.–08.08.2026 – Simerock, Rovaniemi

21.–22.08.2026 – Kainuu Musiikkijuhlat

Täyden palvelun elämyksiä ja kesäisiä makuja

Big Dayssa ja Drömmenissä Kopparberg vastaa koko tapahtuman alkoholianniskelusta, mikä tarkoittaa kävijöille todellista Kopparbergin “ilotulitusta” – laajaa juomavalikoimaa ja vahvaa brändikokemusta alusta loppuun.

Muissa tapahtumissa Kopparberg tuo mukanaan käsinrakennettuja cocktaileja, joissa hyödynnetään tuoreita, kesäisiä raaka-aineita. Näihin yhdistetään valikoidusti Kopparbergin siidereitä, luoden raikkaita ja innovatiivisia makukokonaisuuksia.

Cocktailvalikoiman pohjana käytetään Kopparbergin omia maustettuja vodkia ja ginejä, jotka tuovat juomiin tunnistettavan ja laadukkaan twistin. Osassa tapahtumista on lisäksi tarjolla myös klassiset Kopparberg-siiderit sekä valikoima kesän uutuusmakuja.

Tervetuloa mukaan kesäkiertueelle

Kopparberg kutsuu kaikki festarikävijät mukaan kokemaan kesän 2026 parhaat hetket – virkistävät juomat, ainutlaatuinen tunnelma ja yhdessäolon ilo kulkevat mukana tapahtumasta toiseen.

