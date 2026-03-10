Kopparberg tuo kesään makuelämyksiä ja festaritunnelmaa ympäri Suomen
14.4.2026 14:38:44 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote
Kesällä 2026 Kopparberg kiertää Suomen suurimmat festivaalit ja tapahtumat tarjoten kävijöille virkistäviä juomaelämyksiä, näyttäviä kokonaisuuksia ja ainutlaatuista tunnelmaa. Kesän kiertue ulottuu Helsingistä Rovaniemelle ja tarjoaa jokaisessa tapahtumassa omanlaisensa Kopparberg-elämyksen.
Kesän 2026 tapahtumat:
12.–14.06.2026 – Helsinki City Festival, Helsinki
04.07.2026 – Drömmen, Vaasa
10.–11.07.2026 – Big Day, Vaasa
10.–11.07.2026 – Alvarin kesäjuhla, Espoo
16.–18.07.2026 – Vauhtiajot, Seinäjoki
24.–25.07.2026 – Espoo Viinijuhla, Espoo
31.07.–01.08.2026 – Power Festival, Järvenpää
30.07.–01.08.2026 – Vaasa Festival, Vaasa
07.–08.08.2026 – Tampere City Festival, Tampere
07.–08.08.2026 – Simerock, Rovaniemi
21.–22.08.2026 – Kainuu Musiikkijuhlat
Täyden palvelun elämyksiä ja kesäisiä makuja
Big Dayssa ja Drömmenissä Kopparberg vastaa koko tapahtuman alkoholianniskelusta, mikä tarkoittaa kävijöille todellista Kopparbergin “ilotulitusta” – laajaa juomavalikoimaa ja vahvaa brändikokemusta alusta loppuun.
Muissa tapahtumissa Kopparberg tuo mukanaan käsinrakennettuja cocktaileja, joissa hyödynnetään tuoreita, kesäisiä raaka-aineita. Näihin yhdistetään valikoidusti Kopparbergin siidereitä, luoden raikkaita ja innovatiivisia makukokonaisuuksia.
Cocktailvalikoiman pohjana käytetään Kopparbergin omia maustettuja vodkia ja ginejä, jotka tuovat juomiin tunnistettavan ja laadukkaan twistin. Osassa tapahtumista on lisäksi tarjolla myös klassiset Kopparberg-siiderit sekä valikoima kesän uutuusmakuja.
Tervetuloa mukaan kesäkiertueelle
Kopparberg kutsuu kaikki festarikävijät mukaan kokemaan kesän 2026 parhaat hetket – virkistävät juomat, ainutlaatuinen tunnelma ja yhdessäolon ilo kulkevat mukana tapahtumasta toiseen.
Yhteyshenkilöt
Jere RuhanenKopparberg FInland Oy AbPuh:+358 400 745 595jere.ruhanen@kopparberg.fi
