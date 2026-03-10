Kopparberg tuo kesään makuelämyksiä ja festaritunnelmaa ympäri Suomen

14.4.2026 14:38:44 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote

Kesällä 2026 Kopparberg kiertää Suomen suurimmat festivaalit ja tapahtumat tarjoten kävijöille virkistäviä juomaelämyksiä, näyttäviä kokonaisuuksia ja ainutlaatuista tunnelmaa. Kesän kiertue ulottuu Helsingistä Rovaniemelle ja tarjoaa jokaisessa tapahtumassa omanlaisensa Kopparberg-elämyksen.

Kopparberg toimii kesän festareilla myös alkoholittomana
Kopparberg Finland Oy

Kesän 2026 tapahtumat:

  • 12.–14.06.2026 – Helsinki City Festival, Helsinki

  • 04.07.2026 – Drömmen, Vaasa

  • 10.–11.07.2026 – Big Day, Vaasa

  • 10.–11.07.2026 – Alvarin kesäjuhla, Espoo

  • 16.–18.07.2026 – Vauhtiajot, Seinäjoki

  • 24.–25.07.2026 – Espoo Viinijuhla, Espoo

  • 31.07.–01.08.2026 – Power Festival, Järvenpää

  • 30.07.–01.08.2026 – Vaasa Festival, Vaasa

  • 07.–08.08.2026 – Tampere City Festival, Tampere

  • 07.–08.08.2026 – Simerock, Rovaniemi

  • 21.–22.08.2026 – Kainuu Musiikkijuhlat

Täyden palvelun elämyksiä ja kesäisiä makuja

Big Dayssa ja Drömmenissä Kopparberg vastaa koko tapahtuman alkoholianniskelusta, mikä tarkoittaa kävijöille todellista Kopparbergin “ilotulitusta” – laajaa juomavalikoimaa ja vahvaa brändikokemusta alusta loppuun.

Muissa tapahtumissa Kopparberg tuo mukanaan käsinrakennettuja cocktaileja, joissa hyödynnetään tuoreita, kesäisiä raaka-aineita. Näihin yhdistetään valikoidusti Kopparbergin siidereitä, luoden raikkaita ja innovatiivisia makukokonaisuuksia.

Cocktailvalikoiman pohjana käytetään Kopparbergin omia maustettuja vodkia ja ginejä, jotka tuovat juomiin tunnistettavan ja laadukkaan twistin. Osassa tapahtumista on lisäksi tarjolla myös klassiset Kopparberg-siiderit sekä valikoima kesän uutuusmakuja.

Tervetuloa mukaan kesäkiertueelle

Kopparberg kutsuu kaikki festarikävijät mukaan kokemaan kesän 2026 parhaat hetket – virkistävät juomat, ainutlaatuinen tunnelma ja yhdessäolon ilo kulkevat mukana tapahtumasta toiseen.

Tervetuloa mukaan Kopparbergin kesäkiertueelle!



Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.

Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.

Suomalaiset voittivat jälleen tankotanssin MM-kisoissa15.12.2025 15:39:26 EET | Tiedote

Tankotanssin kansainvälisen lajiliiton, Pole Sports & Arts World Federationin, alaisista maailmanmestaruuskilpailuista kilpailtiin tänä vuonna jo 20. kertaa. Kuluneena viikonloppuna, 12.–14.12. välisenä aikana Unkarissa järjestetyissä MM-kilpailuissa Suomi menestyi ja lunasti yhteensä neljä mitalia. Suomen edustusjoukkueessa vuoden 2025 kilpailuissa oli yhteensä 24 urheilijaa, joista osa oli jo kansainvälisillä kisalavoilla menestystä niittäneitä konkareita ja osa uusia tulokkaita. Maajoukkueen nuorin jäsen, joka kilpaili ensimmäistä kertaa kansainvälisissä arvokisoissa, oli vasta kymmenvuotias vesilahtelainen Vuokko Kuikka. Kuikka debytoi tänä vuonna A-junioreiden sarjassa ja voitti itselleen Suomen mestaruuden.

Suomeen MM-pronssia Kapkaupungin Pole Art MM-kilpailusta!1.12.2025 20:34:28 EET | Tiedote

Suomalaisurheilijat hurmasivat taiteellisilla esityksillään tankotanssin World Pole Art Championship 2025 -maailmanmestaruuskisoissa, jotka kisailtiin 28.-30. marraskuuta Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa. Suomi oli kuuden urheilijan voimin edustettuna kilpailussa sekä kilpa- että harrastetasolla, ja kisaviikonlopun kohokohtana Kääriäisen sisarukset kotiuttivat pronssimitalin Senior Doubles -parisarjassa.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye