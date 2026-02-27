WSOY:n syksyn 2026 kirjat on julkistettu
15.4.2026 10:00:00 EEST | WSOY | Tiedote
WSOY:n syksyn katalogi on kokonaisuudessaan katsottavissa täällä: https://issuu.com/kirja/docs/wsoy_syksy_2026
WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden syksy tarjoaa koko joukon odotettuja uutuuksia. Tommi Kinnusen Pitkä aukea on syvänkaunis romaani epävarmuuden voittamisesta ja rakkauden voimasta. Heikki Kännön Silmät yhdistää taidokkaasti historian todellisia henkilöitä, taidetta ja mystiikkaa toisen maailmansodan jälkeisessä Pariisissa. Ilkka Remes on jälleen askeleen edellä, kun hänen 30. trillerinsä Kaaos ilmestyy. Dekkaristi Satu Rämön Hildur-sarjan kirjoja on myyty Suomessa yli miljoona kappaletta. Menestyssarja saa jatkoa, kun kuudes osa Dísa ilmestyy lokakuussa. Tuomas Niskakankaan älykäs ja ajankohtainen Osasto K -trillerisarja saa myös jatkoa. Sarjan toinen osa Unohdettu nimi ilmestyy lokakuussa.
Suomennetun kaunokirjallisuuden syyskauden satoa edustaa mm. brittiläisen Florence Knappin oivaltava Nimet, bestselleriksi noussut esikoisromaani valinnanvapaudesta ja elämän arvaamattomuudesta. Romantasiakirjailijana tunnetun Rebecca Yarrosin Kesken jääneitä asioita on nykyaikaan sijoittuva romanttinen viihdekirja, joka vilisee nokkelaa dialogia ja yllättäviä juonenkäänteitä. Agatha Christien faneja hemmotellaan uudella neiti Marple -mysteerillä, kun Christien kultakauden hengessä kirjoitettu Murha Alpeilla ilmestyy brittikirjailija Lucy Foleyltä. Vihdoin saadaan myös Helle Helleä suomeksi: yhden Tanskan luetuimman nykykirjailijan romaani Hafni kertoo on hienovarainen ja ironinen romaani erosta, smørrebrødeistä ja itsensä etsimisestä.
Syksyn tietokirjoissa julkaistaan kiinnostavia elämäntarinoita. Rikostutkija Thomas Elfgren muistelee Rikospoliisi-teoksessaan vaiherikasta uraansa aina Kallion murtovarkaista kansainvälisiin sotarikollisiin. Johanna Elomaan Johtaja ja meedio – Tiina Lindforsin tarina on henkilökuva rahoitusalalla menestyksekkään uran tehneestä Lindforsista, joka toimii myös meediona. Lindfors jakaa koskettavia kokemuksia henkimaailmasta ja kyseenalaistaa kuoleman siinä muodossa kuin me sen tunnemme. Riku Siivosen kirjoittama Melkoinen elämä – Hjallis Harkimon tarina on suodattamaton elämäkerta miehestä, joka ei ole pelännyt kulkea omia polkujaan. Taidehistorioitsija Johanna Lindforsin lämmin ja intiimi Sibeliusten tyttäret kertoo kulttuurikodin tytärten elämäntarinat ja piirtää kuvan omaperäisistä ja rajoja rikkovista sisaruksista.
Lastenkirjaklassikoita ilmestyy kesän ja syksyn mittaan uudistuneina painoksina. Esimerkiksi Marjatta Kurenniemen Onnelin ja Annelin talo tulee jälleen saataville 60 vuotta ensi-ilmestymisen jälkeen. Nostalgiaa huokuvat myös erityisesti kuvittajana tunnetun Ilon Wiklandin lemmikkikoirasta kertovat Sammeli-kuvakirjat. Metsämarja ja Antti Aittokosken Pikkuli-kirjat siirtyvät kuluvan vuoden aikana WSOY:n kustantamoon. Ensimmäinen uusi kirja, Pikkuli ja Tähtipeura ilmestyy syyskuussa. Mikko Kalajoen kirjoittama ja Sini Nihtilän kuvittama Siljan liikuntakirja: löydä oma lajisi pursuaa liikunnan iloa ja tietoa eri urheilulajeista. Rinnalla kulkee moukarinheittäjä Silja Kososen oma tarina ja monipuolinen lajihistoria. Vatsastapuhujana tunnetun Sari Aallon Tähtihetki: Esiintyjän käsikirja lapsille sopii puolestaan niin esiintymisestä innostuneille kuin sitä jännittäville. Kotimaiset nuortenkirjauutuudet saadaan Erkka Mykkäseltä, Mikko Koiraselta, Anniina Mikamalta ja Mari Rengolta.
Sarjakuvateoksia ilmestyy syksyllä neljä: Ville Tietäväisen Metsän kuningatar ja Pilvi Hyvärin Koeta pysyä herttasena sekä nuorille suunnatut Mari Luoman Freya & Eldi: Lilithin jäljillä ja Cassandra Calinin Uusi tyttö. Lisäksi Ville Rannan pilapiirroksista julkaistaan uusi kokoelma Historian oikealla puolella.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Kotimainen kaunokirjallisuus:
Tiedottaja Nanna Drummond, nanna.drummond@wsoy.fi, puh. 050 3071 822
Suomennettu kaunokirjallisuus:
Senior Brand Manager Mikko Immonen, mikko.immonen@wsoy.fi, puh. 050 564 4721
Tietokirjallisuus:
Viestintäpäällikkö Tuuli Leppänen, tuuli.leppanen@wsoy.fi, puh. 040 5646 734
Lasten- ja nuortenkirjat:
Viestintäpäällikkö Liisa Aalto, liisa.aalto@wsoy.fi, puh. 050 473 3377
Arvostelukappaleet: tiedotus@wsoy.fi
Painokelpoiset kansi- ja kirjailijakuvat: www.wsoy.fi/medialle/kuvapankki
Satu Rämö ja Lilja Sigurdardóttir yhteistyöhön – Reykjavikin murhat -kirjasarja starttaa helmikuussa 202727.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Islannissa asuvat kirjailijat Satu Rämö ja Lilja Sigurdardóttir toteuttavat pitkäaikaisen haaveensa ja ryhtyvät kirjoittamaan yhdessä Reykjavikin ytimeen sijoittuvaa dekkarisarjaa. Reykjavikin murhat on nopeatempoinen rikossasarja, joka vie lukijansa Islannin pääkaupungin kiiltokuvapinnan alle väärintekijöiden ja petosten maailmaan. Sarjan ensimmäinen osa Villi kortti ilmestyy helmikuussa 2027 WSOY:n julkaisemana. Kirjasarjan kirjat julkaistaan myös Islannissa.
Ulla Raskin Kylmä meri -sarja valloittaa maailmaa – sarjan käännösoikeudet myyty jo kuuteen maahan24.2.2026 08:14:13 EET | Tiedote
Ulla Raskin Kylmä meri -sarja herättää kansainvälisesti suurta kiinnostusta. Sarjan käännösoikeudet on myyty ensimmäisen romaanin myötä jo Saksaan, Ruotsiin, Norjaan, Viroon, Puolaan ja Alankomaihin. Sarjan toinen osa Seitsemän tornin varjoissa ilmestyy 26. helmikuuta.
Kirjailija Iida Turpeinen siirtyy WSOY:lle – uusi romaani käsittelee yhtä historian oudoimmista tiedehuijauksista9.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Esikoisromaanillaan Elolliset itsensä kirjallisuuden maailmankartalle kirjoittanut Iida Turpeinen siirtyy WSOY:lle. Turpeinen voitti Elolliset-teoksellaan Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja oli ehdolla muun muassa Finlandia- ja Tulenkantaja-palkinnon saajaksi. Elolliset on ollut ehdolla Ranskassa parhaalle käännöskirjalle jaettavan Le prix du Meilleur Livre étranger-palkinnon saajaksi sekä Italiassa Premio Strega Europeo-palkinnon saajaksi. Romaanin käännösoikeudet on myyty 28 kielialueelle.
Palkittu kirjailija Heikki Kännö siirtyy WSOY:lle – uusi romaani ilmestyy syksyllä 20263.12.2025 08:50:00 EET | Tiedote
WSOY julkaisee kirjailija Heikki Kännön uuden romaanin syksyllä 2026. WSOY toimii jatkossa Heikki Kännön uutuusromaanin lisäksi jo julkaistujen romaanien kustantajana sekä painettujen että digitaalisten kirjojen osalta.
Kansainvälisesti menestynyt jännityskirjailija Antti Tuomainen siirtyy WSOY:lle25.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Pitkän ja menestyksekkään kansainvälisen uran tehneen Antti Tuomaisen teoksia on käännetty jo liki 30 kielelle. Tuomainen tunnetaan poikkeuksellisesta taidostaan yhdistää samoihin kansiin rikosromaani ja musta komedia. Brittiläinen sanomalehti The Times on nostanut Tuomaisen arviossaan Euroopan hauskimmaksi kirjailijaksi. WSOY julkaisee Tuomaisen seuraavan teoksen vuonna 2027.
