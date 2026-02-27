WSOY:n syksyn 2026 kirjat on julkistettu

WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden syksy tarjoaa koko joukon odotettuja uutuuksia. Tommi Kinnusen Pitkä aukea on syvänkaunis romaani epävarmuuden voittamisesta ja rakkauden voimasta. Heikki Kännön Silmät yhdistää taidokkaasti historian todellisia henkilöitä, taidetta ja mystiikkaa toisen maailmansodan jälkeisessä Pariisissa. Ilkka Remes on jälleen askeleen edellä, kun hänen 30. trillerinsä Kaaos ilmestyy. Dekkaristi Satu Rämön Hildur-sarjan kirjoja on myyty Suomessa yli miljoona kappaletta. Menestyssarja saa jatkoa, kun kuudes osa Dísa ilmestyy lokakuussa. Tuomas Niskakankaan älykäs ja ajankohtainen Osasto K -trillerisarja saa myös jatkoa. Sarjan toinen osa Unohdettu nimi ilmestyy lokakuussa.

Suomennetun kaunokirjallisuuden syyskauden satoa edustaa mm. brittiläisen Florence Knappin oivaltava Nimet, bestselleriksi noussut esikoisromaani valinnanvapaudesta ja elämän arvaamattomuudesta. Romantasiakirjailijana tunnetun Rebecca Yarrosin Kesken jääneitä asioita on nykyaikaan sijoittuva romanttinen viihdekirja, joka vilisee nokkelaa dialogia ja yllättäviä juonenkäänteitä. Agatha Christien faneja hemmotellaan uudella neiti Marple -mysteerillä, kun Christien kultakauden hengessä kirjoitettu Murha Alpeilla ilmestyy brittikirjailija Lucy Foleyltä. Vihdoin saadaan myös Helle Helleä suomeksi: yhden Tanskan luetuimman nykykirjailijan romaani Hafni kertoo on hienovarainen ja ironinen romaani erosta, smørrebrødeistä ja itsensä etsimisestä.

Syksyn tietokirjoissa julkaistaan kiinnostavia elämäntarinoita. Rikostutkija Thomas Elfgren muistelee Rikospoliisi-teoksessaan vaiherikasta uraansa aina Kallion murtovarkaista kansainvälisiin sotarikollisiin. Johanna Elomaan Johtaja ja meedio – Tiina Lindforsin tarina on henkilökuva rahoitusalalla menestyksekkään uran tehneestä Lindforsista, joka toimii myös meediona. Lindfors jakaa koskettavia kokemuksia henkimaailmasta ja kyseenalaistaa kuoleman siinä muodossa kuin me sen tunnemme. Riku Siivosen kirjoittama Melkoinen elämä – Hjallis Harkimon tarina on suodattamaton elämäkerta miehestä, joka ei ole pelännyt kulkea omia polkujaan. Taidehistorioitsija Johanna Lindforsin lämmin ja intiimi Sibeliusten tyttäret kertoo kulttuurikodin tytärten elämäntarinat ja piirtää kuvan omaperäisistä ja rajoja rikkovista sisaruksista.

Lastenkirjaklassikoita ilmestyy kesän ja syksyn mittaan uudistuneina painoksina. Esimerkiksi Marjatta Kurenniemen Onnelin ja Annelin talo tulee jälleen saataville 60 vuotta ensi-ilmestymisen jälkeen. Nostalgiaa huokuvat myös erityisesti kuvittajana tunnetun Ilon Wiklandin lemmikkikoirasta kertovat Sammeli-kuvakirjat. Metsämarja ja Antti Aittokosken Pikkuli-kirjat siirtyvät kuluvan vuoden aikana WSOY:n kustantamoon. Ensimmäinen uusi kirja, Pikkuli ja Tähtipeura ilmestyy syyskuussa. Mikko Kalajoen kirjoittama ja Sini Nihtilän kuvittama Siljan liikuntakirja: löydä oma lajisi pursuaa liikunnan iloa ja tietoa eri urheilulajeista. Rinnalla kulkee moukarinheittäjä Silja Kososen oma tarina ja monipuolinen lajihistoria. Vatsastapuhujana tunnetun Sari Aallon Tähtihetki: Esiintyjän käsikirja lapsille sopii puolestaan niin esiintymisestä innostuneille kuin sitä jännittäville. Kotimaiset nuortenkirjauutuudet saadaan Erkka Mykkäseltä, Mikko Koiraselta, Anniina Mikamalta ja Mari Rengolta.

Sarjakuvateoksia ilmestyy syksyllä neljä: Ville Tietäväisen Metsän kuningatar ja Pilvi Hyvärin Koeta pysyä herttasena sekä nuorille suunnatut Mari Luoman Freya & Eldi: Lilithin jäljillä ja Cassandra Calinin Uusi tyttö. Lisäksi Ville Rannan pilapiirroksista julkaistaan uusi kokoelma Historian oikealla puolella.

