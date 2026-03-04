Kuutsalon saaressa parannetaan sähkön toimitusvarmuutta kahdella miljoonalla eurolla

14.4.2026 14:47:06 EEST | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Tiedote

Kotkan edustalla Kuutsalossa sekä Kirkonmaan ja Haapasaaren alueilla on ollut paljon sähkökatkoja, ja niiden korjaustöiden toteuttaminen on saariston sääolosuhteiden vuoksi usein haastavaa. Nyt toteutettavan sähköverkon saneerauksen myötä näiden alueiden asiakkaiden kokemat sähkökatkot vähenevät.

Kuva: Tavaton Media Oy

10 kilometriä maakaapelia saaristo-olosuhteisiin

Saneerauksessa parannetaan sähkön toimitusvarmuutta korvaamalla ilmajohtoa pääosin maakaapelilla. Maakaapelia kaivetaan maahan noin 10 kilometrin matkalle ja samalla rakennetaan 9 uutta puistomuuntamoa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2 miljoonaa euroa. 

Saaristo-olosuhteet asettavat rakentamisen logistiikalle omat haasteensa, kun kohteeseen ei ole silta- tai tunneliyhteyttä. Rakentajien liikkuminen ja työkoneiden ja materiaalien kuljetukset on hoidettava lautalla ja veneellä, ja sääolosuhteilla onkin iso vaikutus hankkeen toteutukseen, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon rakennuttaja Miika Hämäläinen.

Alustavan suunnitelman mukaan kaapelien kaivuutyöt ja käyttöönotto pyritään toteuttamaan tämän vuoden aikana, mikäli sääolosuhteet ja muut tekijät sen mahdollistavat. Vanhan verkon purkutyöt on tarkoitus suorittaa talvikaudella 2026–2027. Mahdollisten ennakoimattomien muutosten tai haasteiden varalta urakan virallinen aikataulu ulottuu kuitenkin vuoden 2027 loppuun saakka.

Urakoitsijana Kuutsalon hankkeessa toimii Elvera Oy. Suunnittelutyöstä on vastannut Rejlers Finland Oy.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähkölinjojen johtoalueen alustaraivausta Hollolassa, Orimattilassa, Myrskylässä sekä osittain Lapinjärven ja Kouvolan (Elimäki) alueilla8.12.2025 08:11:02 EET | Tiedote

Parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta raivaamalla sähkölinjojen (sekä pienjännite- että keskijännitelinjojen) alustojen puustoa Hollolassa, Orimattilassa, Myrskylässä sekä osittain Lapinjärven ja Kouvolan (Elimäki) alueilla vuoden 2026 aikana. Raivaukset alkavat jo joulukuussa 2025, sääolosuhteet huomioiden, ja kestävät koko vuoden 2026.

