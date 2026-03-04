Kuutsalon saaressa parannetaan sähkön toimitusvarmuutta kahdella miljoonalla eurolla

10 kilometriä maakaapelia saaristo-olosuhteisiin

Saneerauksessa parannetaan sähkön toimitusvarmuutta korvaamalla ilmajohtoa pääosin maakaapelilla. Maakaapelia kaivetaan maahan noin 10 kilometrin matkalle ja samalla rakennetaan 9 uutta puistomuuntamoa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2 miljoonaa euroa.

Saaristo-olosuhteet asettavat rakentamisen logistiikalle omat haasteensa, kun kohteeseen ei ole silta- tai tunneliyhteyttä. Rakentajien liikkuminen ja työkoneiden ja materiaalien kuljetukset on hoidettava lautalla ja veneellä, ja sääolosuhteilla onkin iso vaikutus hankkeen toteutukseen, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon rakennuttaja Miika Hämäläinen.

Alustavan suunnitelman mukaan kaapelien kaivuutyöt ja käyttöönotto pyritään toteuttamaan tämän vuoden aikana, mikäli sääolosuhteet ja muut tekijät sen mahdollistavat. Vanhan verkon purkutyöt on tarkoitus suorittaa talvikaudella 2026–2027. Mahdollisten ennakoimattomien muutosten tai haasteiden varalta urakan virallinen aikataulu ulottuu kuitenkin vuoden 2027 loppuun saakka.

Urakoitsijana Kuutsalon hankkeessa toimii Elvera Oy. Suunnittelutyöstä on vastannut Rejlers Finland Oy.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.