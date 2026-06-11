Suomalaisia koiratuotteita tilataan Australiasta, Etelä-Afrikasta ja Japanista asti

Koiraurheiluun erikoistuneen suomalaisyhtiö SporttiRakin kansainvälinen myynti on parhaimpina kuukausina jopa 400 prosenttia isompi viime vuoteen verrattuna.



”Vaikka Suomessa ovat hankalat talousajat, koirille suunnattu tuotemallisto vetää kovaa vauhtia ulkomailla”, toimitusjohtaja Heidi Hendrell kertoo. ”Myyn Suomessa valmistettuja leluja, koirien takkeja ja muita koiraharrastajien tarvikkeita muun muassa Australiaan, Etelä-Afrikkaan ja Japaniin.”

Viime vuonna SporttiRakin myynnistä 30 prosenttia tuli ulkomailta, ja tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä nostaa viennin osuus 60 prosenttiin. Tuotteiden valmistus pidetään Suomessa jatkossakin.



”Suomalaisuutta arvostetaan todella paljon ulkomailla – ja se näkyy suoraan kysynnässä”, Hendrell toteaa.



Alan ainoa toimija, jonka kotimainen sarjatuotanto menee myös vientiin

SporttiRakki on alan ainoa yhtiö, jonka oma tuotemallisto suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa ja jota myydään kansainvälisillä markkinoilla. ”Aktiiviset koiraharrastajat arvostavat laatua. Yhtiöni etu kotimaisiin kilpailijoihinsa nähden on se, että myös tuotteiden valmistus tapahtuu Suomessa.”

SporttiRakki on Hendrellin mukaan saavuttanut markkina-aseman, jollaista aiemmin ei ole ollut olemassa. Siihen lukeutuvat kasvavalle, laatutietoiselle koiraharrastajakunnalle suunnatut Suomessa valmistetut ja sarjatuotetut koiraurheilun tuotteet. Yhtiö panostaa myös kierrätysmateriaalien käyttöön: aitoja, ekologisia materiaaleja kuten nahkaa ja lampaanvillaa käytetään muun muassa koirien lelujen valmistukseen.

Yhtiön seuraava kasvuvaihe on jo käynnissä: yhtiö on tänä vuonna viemässä myös verkkovalmennussisältöjään kansainvälisille markkinoille.









Taustatietoa suomalaisesta koirabisneksestä

Vuonna 2020 koiria syntyi Suomessa ensimmäistä kertaa enemmän kuin vauvoja. Tuorein, vuoden 2023 Suomen Taloustutkimus Oy:n arvio koirakannasta kertoo, että Suomessa on yli 800 000 koiraa. Koirien määrä kasvoi koronavuosina merkittävästi.



MTV Uutiset kertoi vuonna 2024, että yhteen koiraan kulutetaan Kennelliiton kasvattajatoimikunnan esittelijä Seidi Linnavuori-Nymanin ja Kennelliiton laskelmien mukaan 1500–3000 euroa vuodessa. Hintahaitari on laaja, sillä kulutukseen vaikuttavat merkittävästi koiran rotu ja koko sekä ruoan laatu, mahdolliset eläinlääkärikulut ja harrastuneisuus. Koiran kanssa harrastaminen voi MTV:n uutisen mukaan ”jopa tuplata menot”.





Taustatietoa SporttiRakista

SporttiRakki on keväällä 2017 avattu koiraharrastajien palvelu, jonka toimialaan kuuluvat koiratarvikkeiden tuotesuunnittelu, välinekauppa, mittava informaatiosivusto sekä koiraharrastajille suunnattua valmennusoppia. Oma Joy of Dog Sports -tuotemallisto vietiin kansainväliseen myyntiin vuonna 2020 ja sillä on oma rinnakkaisverkkokauppa sekä kasvava jälleenmyyntiverkosto Euroopassa. SporttiRakin koirantakkimallistolla on Suomessa ainoana alallaan sekä Design from Finland -merkki että Avainlippu-merkki.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuosittain noin 15 prosenttia ja sen kotipaikka on Isokyrö.