Kulosaaren ja Naurissalmen metrosiltojen hankesuunnitelmat etenevät päätöksentekoon

Kulosaaren ja Naurissalmen metrosiltojen työt ajoitetaan vuosille 2027–2028, jolloin töiden toteuttamiseen voidaan hyödyntää Junatien metrosillan korjauksen vaatimaa metroliikenteen katkoa. Siltahankkeet keskitetään saman metrokatkon ajalle, jotta matkustajille aiheutuisi töistä mahdollisimman vähän haittaa.

Uusimis-, korjaus- ja tuentatöillä varmistetaan metroliikenteen toimivuutta ja mahdollistetaan Kulosaaren katusillan uusiminen Helsingin kaupungin suunnitelmien mukaisesti.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi Naurissalmen ja Kulosaaren metrosiltojen hankesuunnitelmat kokouksessaan 15.4.2026. Siltojen hankesuunnitelmat etenevät Helsingin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi touko- ja kesäkuun aikana.

Kulosaaren metrosilta peruskorjataan ja tuennat uusitaan

Kulosaaren metrosilta Kulosaaren ja Kalasataman välillä peruskorjataan ja sen tuennat uusitaan. Valmistelevat työt aloitetaan vuoden 2027 alussa, jolloin metrosillan viereen Kalasataman päähän rakennetaan työsilta. Varsinainen sillan korjaustyö aloitetaan samaan aikaan, kun Junatien sillan uusimisen vaatima metrokatko alkaa loppukeväällä 2027.

Sillalla korjataan muun muassa vesieristys, päällys- ja pintarakenteita, reunapalkkeja ja kaiteita. Silta on tuettu viereiseen Kulosaaren katusiltaan. Metrosillan tuentaan tehdään muutoksia, jotta sillalla voidaan jatkaa metroliikennettä Kulosaaren katusillan uusimisen käynnistyessä vuonna 2028.

Metrosillan korjaus ei aiheuta poikkeusjärjestelyjä autoliikenteeseen ja veneliikenteeseen. Pyöräily- ja jalankulkureitteihin saattaa tulla muutoksia. Muutoksista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Sillan peruskorjauksen kokonaiskustannus on enintään 14.000.000 euroa.

Kulosaaren metrosilta on vuonna 1973 valmistunut 420 metriä pitkä vesistösilta. Silta on ollut metroliikenteen käytössä vuodesta 1982.

Naurissalmen metrosilta uusitaan

Naurissalmen metrosilta Kulosaaren ja Herttoniemen välillä uusitaan kokonaan. Siltatyöt alkavat ensi vuodenvaihteessa, jolloin metrosillan viereen rakennetaan työsilta. Sillan rakenteiden uusiminen aloitetaan keväällä 2027, kun metroliikenteen katko alkaa.



Alue on vaativa rakentamisympäristö muun muassa vieressä olevien muiden siltojen ja läheisten suojeltavien luontoalueiden vuoksi. Ympäristössä olevaa vanhaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja säilytettävät puut suojataan rakennustöiden aikana.

Töiden aloitus aiheuttaa Kipparlahdensilmukalla auto-, pyöräily- ja jalankulkureitteihin muutoksia. Veneellä ei pääse töiden aikana sillan ali. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Naurissalmen metrosillan uusimisen kokonaiskustannus on enintään 15.000.000 euroa.

Naurissalmen metrosilta on 57,2 metriä pitkä vuonna 1973 valmistunut vesistösilta. Se on ollut metroliikenteen käytössä vuodesta 1982.

Metrokatkon aikana kunnostetaan metroasemia ja useita siltoja

Kaupunkiliikenne hyödyntää Junatien metrosillan uusimisen vaatimaa metroliikenteen katkoa myös muun metroinfran kunnostamiseen. Naurissalmen ja Kulosaaren siltatöiden lisäksi metrokatkon aikana kunnostetaan Sörnäisten ja Kulosaaren metroasemia sekä korjataan Kulosaaren jalankulkutunneli, Kulosaaren aseman pohjoinen metrosilta ja Tupasaarentien metrosilta.

Hankkeista tiedotetaan tarkemmin kevään ja kesän aikana.