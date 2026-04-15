Helsingin Munkkivuoren Alkon myymälä suljetaan ostoskeskuksen remontin vuoksi
16.4.2026 07:25:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Helsingin Munkkivuoren Alko suljetaan ostoskeskuksen peruskorjauksen alta ja palvelut keskitetään muihin alueen myymälöihin.
Alkon Munkkivuoren myymälä on avoinna ennen remonttia vielä torstaihin 25. kesäkuuta saakka. Alkon Helsingin myymäläverkosto säilyy edelleen kattavana Munkkivuoden myymälän sulkemisen jälkeenkin.
”Myymälä palvelee asiakkaita tutulla lämpimällä otteella vielä tulevat kuukaudet. Haluamme varmistaa, että asiakkaamme saavat sujuvaa palvelua Alkosta myös Munkkivuoren myymälän remontin aikana. Nykyisille Munkkivuoden asiakkaillemme lähimmät myymälät ovat jatkossa Pikku Huopalahdessa, Pitäjänmäellä ja Triplassa”, sanoo pääkaupunkiseudun palvelujohtaja Tatu Vanninen.
Ostoskeskuksen remontin on arvioitu kestävän vuoteen 2028 saakka.
”Alkolla on kiinnostusta palata ostoskeskukseen remontin valmistuttua. Kerromme jatkosuunnitelmista heti, kun asia tarkentuu.”
Munkkivuoren Alkon sulkeminen ei aiheuta henkilöstövähennyksiä.
”Meidän tuttujen Munkan myyjien ammattitaidosta ja juomasuosituksista pääsee nauttimaan remontin aikana muissa pääkaupunkiseudun myymälöissä.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pääkaupunkiseudun palvelujohtaja Tatu Vanninen, p. 040 838 9694, tatu.vanninen@alko.fi
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutta Alkon valikoimassa: suolaiset naposteltavat myyntiin huhtikuussa15.4.2026 07:17:00 EEST | Tiedote
Huhtikuusta puolivälistä alkaen on Alkon 30 myymälästä mahdollisuus ostaa pientä suolaista. Tuotekategoria tarjoaa asiakkaille helpon tavan yhdistää laadukas juoma ja siihen sopiva pieni suolainen, joka voi mukavasti kruunata juomahetken.
Asiakkaille yhä vastuullisemmin tuotettuja juomia – Alko tavoittelee juomien ilmastovaikutuksien vähentämistä14.4.2026 07:43:00 EEST | Tiedote
Alkon tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet on hyväksytty. Alkon asiakkaille tämä tarkoittaa yhä vastuullisemmin tuotettuja juomia, kevyempiä pakkauksia ja vähäpäästöisempiä kuljetuksia.
Asiakkaiden pitkään toivoma uudistus: Alko julkaisee juomien taustatarinoita verkossa10.4.2026 09:26:17 EEST | Tiedote
Asiakkaat haluavat tietää yhä enemmän tuotteiden taustoista ostopäätöksiensä tukena. Alko vastaa toiveeseen tuomalla verkkokauppaansa tuottajien koostamaa tietoa tuotteiden taustoista, historiasta ja käyttötilanteista.
Alkon Q1/2026 myynti: Alkoholittomien ja oluiden myynti kasvussa, kokonaislitramyynti laski hieman8.4.2026 07:16:00 EEST | Tiedote
Tammi-maaliskuussa Alkon litramyynti laski 1,4 prosenttia. Oluiden ja alkoholittomien juomien suosio kasvoi voimakkaasti, kun taas viinien ja väkevien myynti laski. Nuorempi sukupolvi lähestyy juomavalintoja käytännöllisesti ja arvojen kautta. Pakkaustyyppien keveneminen on selkeästi yleistyvä trendi.
Alkon tilinpäätös tammi-joulukuu 2025: Muuttunut toimintaympäristö heijastui odotetusti myyntiin ja tulokseen, Alko panostaa kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen ja kustannustehokkuuteen30.3.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Alkoholilain muutokset, kuluttajien haastava taloustilanne ja väkevien alkoholijuomien veronkorotus vaikuttivat Alkon myyntiin, minkä seurauksena myyntivolyymi laski 7,8 prosenttia ja liikevaihto 7,9 prosenttia. Alko panostaa kustannustehokkuuteen, kilpailukykyyn sekä kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme