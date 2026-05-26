SkyShowtimen Trio-ruotsalaissarjan ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 1.6. klo 21
27.5.2026 09:39:03 EEST | Nelonen Media | Tiedote
SkyShowtime-alkuperäissarja Trio (Trion) kertoo kolmesta ruotsalaisnuoresta, jotka tutkivat rakkauden, seksin ja intohimon mahdollisuuksia ja riskejä. Sarjan ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 1. kesäkuuta. Kaikki jaksot ilmestyvät Ruutuun SkyShowtime-tilaajille 1.6. alkaen.
SkyShowtimen uusi alkuperäissarja on rohkean viettelevä ruotsalaistuotanto Trio (Trion), joka perustuu Johanna Hedmanin menestysromaaniin. Kuusiosainen sarja saa ensi-iltansa Nelosella ja Ruudun SkyShowtime-sisältökirjastossa 1. kesäkuuta.
Triossa keski-ikäinen Hugo (August Wittgenstein) kohtaa sattumalta lapsuudenrakkauksiensa tyttären ja palaa mielessään kaksikymmentä vuotta ajassa taaksepäin. Tuolloin Hugo on aloittamassa yliopisto-opintonsa ja muuttaa Tukholmaan. Siellä hän tapaa Thora Stillerin (Rebecka Harper) sekä tämän läheisen ystävän ja rakastajan Augustin (Felix Sandman).
Pian Hugo huomaa ajautuneensa keskelle monimutkaista ja intohimoista suhdeverkostoa, joka muuttaa hänen elämänsä. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin menneisyys ei vieläkään jätä Hugoa rauhaan. Uskaltaako hän tavoitella takaisin sitä, minkä menetti?
Sarjassa nähdään vahva näyttelijäkaarti, johon lukeutuvat August Wittgenstein (Das Boot, Trolösa), Felix Sandman (Quicksand, Jouluksi kotiin), Seth Manteus, Rebecka Harper ja Nina Zanjani. Sivurooleissa nähdään myös Alfonsina Bejerano, Eva Röse, Adam Pålsson ja Celie Sparre.
Kaipuulla ja nostalgialla sävytetty Trio yhdistää hienostuneen rakkaustarinan haikeaan pohdintaan ajan vääjäämättömästä kulusta.
Sarjan ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 1. kesäkuuta kello 21. Ruudun SkyShowtime-sisältökirjastoon ilmestyy samana päivänä kaksi jaksoa heti aamusta ja tästä eteenpäin kaksi uutta jaksoa joka maanantai. Sarjassa on yhteensä kuusi jaksoa ja sen voi katsoa kokonaisuudessaan vain SkyShowtime-tilauksella.
Yhteyshenkilöt
Saara KoivusaloViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:050 3525203saara.koivusalo@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Selviytyjät Suomi täyttää 10 – nämä aikaisemmin pettyneet kilpailijat palaavat saarelle!26.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Ruudun ja Nelosen ikonisin selviytymisreality täyttää pyöreät kymmenen vuotta!
MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa Räjähdyspisteen pressiaamiaiselle 1.6. klo 9 – draamasarja vuoden 1986 Mikkelin panttivankitapauksesta25.5.2026 09:50:41 EEST | Tiedote
Tervetuloa Elisa Viihde -alkuperäissarjan Räjähdyspiste pressiaamiaiselle maanantaina 1.6. klo 9 Strindbergille (2. krs, Pohjoisesplanadi 33). Paikalla ovat näyttelijät Johannes Holopainen, Laura Malmivaara, Roosa Söderholm, Minka Kuustonen, sekä ohjaaja Petri Kotwica ja käsikirjoittaja Hannu Kontturi.
JULKISTUS: Tässä ovat uudet Amazing Race Suomi -kilpaparit!23.5.2026 07:59:00 EEST | Tiedote
Amazing Race Suomen 4. kauden kuvaukset starttaavat tänään lauantaina Helsingistä. Mukana kilpailemassa on 11 uutta kilpaparia.
Nelonen Median syksyn 2026 tv-ohjelmisto on nyt julki!20.5.2026 09:59:07 EEST | Tiedote
Nelonen Median kanavien syksyn 2026 tv-ohjelmistossa on luvassa monipuolinen kattaus uutuuksia ja vanhoja suosikkeja.
KUTSU: Tervetuloa Räjähdyspisteen pressiaamiaiselle 1.6. klo 9 – draamasarja vuoden 1986 Mikkelin panttivankitapauksesta18.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Tervetuloa Elisa Viihde -alkuperäissarjan Räjähdyspiste pressiaamiaiselle maanantaina 1.6. klo 9 Strindbergille (2. krs, Pohjoisesplanadi 33). Paikalla ovat näyttelijät Johannes Holopainen, Laura Malmivaara, Roosa Söderholm, Minka Kuustonen, sekä ohjaaja Petri Kotwica ja käsikirjoittaja Hannu Kontturi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme