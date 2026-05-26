SkyShowtimen Trio-ruotsalaissarjan ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 1.6. klo 21

SkyShowtimen uusi alkuperäissarja on rohkean viettelevä ruotsalaistuotanto Trio (Trion), joka perustuu Johanna Hedmanin menestysromaaniin. Kuusiosainen sarja saa ensi-iltansa Nelosella ja Ruudun SkyShowtime-sisältökirjastossa 1. kesäkuuta.

Triossa keski-ikäinen Hugo (August Wittgenstein) kohtaa sattumalta lapsuudenrakkauksiensa tyttären ja palaa mielessään kaksikymmentä vuotta ajassa taaksepäin. Tuolloin Hugo on aloittamassa yliopisto-opintonsa ja muuttaa Tukholmaan. Siellä hän tapaa Thora Stillerin (Rebecka Harper) sekä tämän läheisen ystävän ja rakastajan Augustin (Felix Sandman).

Pian Hugo huomaa ajautuneensa keskelle monimutkaista ja intohimoista suhdeverkostoa, joka muuttaa hänen elämänsä. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin menneisyys ei vieläkään jätä Hugoa rauhaan. Uskaltaako hän tavoitella takaisin sitä, minkä menetti?

Sarjassa nähdään vahva näyttelijäkaarti, johon lukeutuvat August Wittgenstein (Das Boot, Trolösa), Felix Sandman (Quicksand, Jouluksi kotiin), Seth Manteus, Rebecka Harper ja Nina Zanjani. Sivurooleissa nähdään myös Alfonsina Bejerano, Eva Röse, Adam Pålsson ja Celie Sparre.

Kaipuulla ja nostalgialla sävytetty Trio yhdistää hienostuneen rakkaustarinan haikeaan pohdintaan ajan vääjäämättömästä kulusta.

Sarjan ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 1. kesäkuuta kello 21. Ruudun SkyShowtime-sisältökirjastoon ilmestyy samana päivänä kaksi jaksoa heti aamusta ja tästä eteenpäin kaksi uutta jaksoa joka maanantai. Sarjassa on yhteensä kuusi jaksoa ja sen voi katsoa kokonaisuudessaan vain SkyShowtime-tilauksella.