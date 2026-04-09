Taivalkunnantien jalankulku- ja pyöräväylän rakennustyöt jatkuvat – väylän rakenne toteutetaan kiertotaloutta edistävästä betonimurskeesta
16.4.2026 09:41:40 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Taivalkunnantielle (maantie 2501) välille Pihtikorventie – Kuoppalankatu rakennettavan uuden jalankulun ja pyöräilyn väylän rakennustyöt jatkuvat vuonna 2026.
Taivalkunnantiellä on valmistunut talven aikana suurin osa uuden jalankulku- ja pyöräväylän rakenteesta sekä rumpujen ja hulevesiviemäreiden asennustöistä. Työt jatkuvat muun muassa sivuojien ja luiskien muotoilutöillä sekä valaistus-, reunakivi- ja asfaltointitöillä. Lisäksi korjataan ajoradalla havaittuja routaheittokohtia sekä rakennetaan Taivalkunnantien ja Pihtikorventien risteykseen korotettu liittymäalue. Liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään ja ohjaamaan yhdelle kaistalle.
Jalankulku- ja pyöräilyväylän asfaltointi tehdään alustavasti loppukesästä. Asfaltointitöiden ajankohtaan vaikuttaa roudansulamisen eteneminen ja arkeologin valvonnassa tehtävien muinaisjäännösalueiden kaivuutöiden eteneminen. Keskeneräinen jalankulku- ja pyöräilyväylä pidetään toistaiseksi työmaa-alueena. Kokonaisuudessaan työt valmistuvat viimeistään marraskuussa 2026.
Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisessa on käytetty betonimursketta. Rakennus- ja purkutyömailla sekä betoniteollisuudessa muodostuu vuosittain runsaasti betonijätettä, josta valmistettua betonimursketta voidaan hyödyntää väylärakentamisessa. Betonimurskeen käyttö edistää kiertotaloutta ja jätteiden hyötykäyttöä. Lisäksi betonimurskeen käyttö säästää luonnonvaroja, kun luonnonkiviaines korvataan uusiomateriaalilla. Hankkeessa betonimurskeen käyttö on toteutettu pohjautuen valtioneuvoston asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa.
Urakan toteuttaa Destia Oy. Tilaajina toimivat Elinvoimakeskus ja Nokian kaupunki.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vastaava työnjohtaja Harri Penttala, Destia Oy, 040 033 6768 / harri.penttala@destia.fi
Rakennuttajakonsultti Niko Väätäinen, Ramboll CM Oy, 040 620 2001 / niko.vaatainen@ramboll.fi
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Sisä-Suomen Elinvoimakeskus, 0295 024 106 / mikko.asunen@elinvoimakeskus.fi
Rakennuttajainsinööri Pasi Villgren, Nokian kaupunki, 040 627 8881 / pasi.villgren@nokiankaupunki.fi
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
