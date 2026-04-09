Taivalkunnantien jalankulku- ja pyöräväylän rakennustyöt jatkuvat – väylän rakenne toteutetaan kiertotaloutta edistävästä betonimurskeesta

Taivalkunnantiellä on valmistunut talven aikana suurin osa uuden jalankulku- ja pyöräväylän rakenteesta sekä rumpujen ja hulevesiviemäreiden asennustöistä. Työt jatkuvat muun muassa sivuojien ja luiskien muotoilutöillä sekä valaistus-, reunakivi- ja asfaltointitöillä. Lisäksi korjataan ajoradalla havaittuja routaheittokohtia sekä rakennetaan Taivalkunnantien ja Pihtikorventien risteykseen korotettu liittymäalue. Liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään ja ohjaamaan yhdelle kaistalle.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän asfaltointi tehdään alustavasti loppukesästä. Asfaltointitöiden ajankohtaan vaikuttaa roudansulamisen eteneminen ja arkeologin valvonnassa tehtävien muinaisjäännösalueiden kaivuutöiden eteneminen. Keskeneräinen jalankulku- ja pyöräilyväylä pidetään toistaiseksi työmaa-alueena. Kokonaisuudessaan työt valmistuvat viimeistään marraskuussa 2026.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisessa on käytetty betonimursketta. Rakennus- ja purkutyömailla sekä betoniteollisuudessa muodostuu vuosittain runsaasti betonijätettä, josta valmistettua betonimursketta voidaan hyödyntää väylärakentamisessa. Betonimurskeen käyttö edistää kiertotaloutta ja jätteiden hyötykäyttöä. Lisäksi betonimurskeen käyttö säästää luonnonvaroja, kun luonnonkiviaines korvataan uusiomateriaalilla. Hankkeessa betonimurskeen käyttö on toteutettu pohjautuen valtioneuvoston asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa.

Urakan toteuttaa Destia Oy. Tilaajina toimivat Elinvoimakeskus ja Nokian kaupunki.