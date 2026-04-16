Veritaksen vuosikertomus ja kestävyysraportti 2025 on julkaistu
16.4.2026 13:00:25 EEST | Eläkevakuutusyhtiö Veritas | Tiedote
Työeläkeyhtiö Veritaksen vuosikertomus ja kestävyysraportti vuodelta 2025 on julkaistu.
”Vuosi 2025 oli Veritakselle menestyksekäs. Kasvoimme alan kovinta vauhtia vakuutusmaksutulolla ja TyEL-palkkasummalla mitattuna”, kertoo Veritaksen toimitusjohtaja Elina Fogelholm.
Veritaksen vakuutusmaksutulo kasvoi 10,6 prosenttia ja oli yhteensä 856,7 miljoonaa euroa. Veritaksessa vakuutettujen yritysten TyEL-palkkasumma kasvoi vuoden aikana 9,7 prosenttia. YEL-vakuutusten määrä kasvoi 4,5 prosenttia, mikä oli niin ikään kovin kasvu alalla.
”Veritaksen sijoitukset tuottivat työeläkeyhtiöistä parhaiten vuonna 2025. Parantunut vakavaraisuus näkyy asiakkaillemme suurempina asiakashyvityksinä.”
Fogelholmin mukaan Veritas on vuoden aikana kehittänyt toimintaansa ja ottanut ensimmäisiä askelia tekoälyn käytössä.
”Tänä vuonna valmistelemme uutta strategiaa ja kehitämme palveluamme. Voin luvata, että asiakkaat säilyvät jatkossakin toimintamme keskiössä.”
Ilmastotyö on edennyt tavoitteita nopeammin
Kestävyysraportti kokoaa yhteen Veritaksen keskeiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tiedot sekä kestävyystyön tavoitteet ja tulokset vuodelta 2025.
”Ilmastotyömme on edennyt ilmastotiekarttaamme nopeammassa vauhdissa. Listattujen osake- ja yrityslainasijoitusten painotettu hiili-intensiteetti on vähentynyt 54 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna”, kertoo Veritaksen vastuullisuusasiantuntija Paula Marjamaa.
Marjamaa nostaa raportista esille myös uudistetun työhyvinvointikartoituksen, joka oli ensimmäistä kertaa kaikkien työnantaja-asiakkaiden käytettävissä.
”Työhyvinvointikartoitus auttaa asiakkaita tunnistamaan ja priorisoimaan kehityskohteita työhyvinvoinnin parantamiseksi. Asiakaskyselymme mukaan kartoitusta käyttäneistä asiakkaista 79 prosenttia ryhtyi toimenpiteisiin kartoituksen havaintojen perusteella.”
Kestävyysraportti laadittiin VSME-standardin mukaisesti
Kestävyysraportti laadittiin ensimmäistä kertaa vapaaehtoisen kestävyysraportointistandardin (VSME) mukaisesti.
Uuden raportointistandardin hyödyntäminen näkyy muun muassa raportin rakenteessa ja joissakin uusissa tunnusluvuissa, jotka täydentävät aiempaa raportointia ja tukevat kestävyystyön etenemisen seurantaa.
”Hyödynsimme raportin valmistelussa toteuttamamme kaksoisolennaisuusanalyysin tuloksia. Se auttoi meitä keskittymään sidosryhmille olennaisiin tietoihin. VSME mahdollisti kestävyystyön raportoinnin selkeällä tavalla ja toi raportointia lähemmäs EU:n raportointimallia”, Marjamaa sanoo.
Veritas on vastuullinen ja vakavarainen työeläkeyhtiö, joka huolehtii yli 130 000 henkilön työeläketurvasta.
Veritas årsberättelse och hållbarhetsrapport för 2025 har publicerats16.4.2026 13:00:35 EEST | Pressmeddelande
Arbetspensionsbolaget Veritas årsberättelse och hållbarhetsrapport för 2025 har publicerats.
