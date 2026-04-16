E-kirjaston selainkäyttöliittymä julkaistaan 21.4.
16.4.2026 13:11:40 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Kuntien yhteistä E-kirjastoa on voinut tähän mennessä käyttää mobiilisovelluksella joko puhelimella tai tabletilla. 21.4. julkaistaan selainkäyttöliittymä, joka mahdollistaa E-kirjaston käyttämisen myös tietokoneella. Selainkäyttöliittymä on alkuvaiheessa beta- eli testiversio, jossa kaikki ominaisuudet eivät ole vielä käytössä. Mobiilisovellus säilyy käytössä entiseen tapaan.
Kuntien yhteinen E-kirjasto aloitti toimintansa huhtikuussa 2024. E-kirjastosta voi lainata e- ja äänikirjoja sekä digilehtiä. Mukaan on liittynyt tähän mennessä 280 kuntaa ja palvelu kattaa 97 % Suomessa asuvista. Rekisteröityneitä käyttäjiä on noin 290 000. Viime vuonna e- ja äänikirjoja lainattiin yli 1,7 miljoonaa kertaa ja lehtiä luettiin lähes viisi miljoonaa kertaa. E-kirjaston tuottaa Kansalliskirjasto yhdessä yleisten kirjastojen kanssa.
Lehtiä voi jatkossa lukea tietokoneen näytöltä
Selainkäyttöliittymän avulla E-kirjastoa käytetään selaimessa eli sitä voi käyttää omalla tietokoneellaan. Kuten sovelluksessakin, sisään kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella. Tunnistautumisen yhdessä tarkistetaan, että käyttäjän kotikunta on liittynyt E-kirjastoon.
”Meiltä on toivottu erityisesti mahdollisuutta lukea lehtiä isommalta näytöltä eli tietokoneen näytöltä”, E-kirjaston palvelupäällikkö Annastiina Louhisalmi kertoo. ”Se on mahdollista beta-version julkaisun jälkeen. Lukemista varten ei tarvitse ladata tietokoneelle erillisiä sovelluksia, vaan sisäänkirjautuminen riittää.”
Beta-versiossa voi myös lukea suomen- ja ruotsinkielisiä e-kirjoja. Äänikirjat tulevat mukaan myöhemmin, samoin kuin vieraskieliset kirjat. Äänikirjoja ja vieraskielisiä kirjoja voi edelleen käyttää mobiilisovelluksella. Selainkäyttöliittymän ulkoasu myös muuttuu vielä alkuvaiheessa.
Alkuvaiheessa sisäänkirjautuminen on mahdollista vain vahvalla tunnistautumisella, mutta kirjautuminen pääsyavaimella on tulossa mukaan myöhemmin. Mobiilisovellukseen kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla vahvalla tunnistautumisella ja sen jälkeen käyttäjä voi luoda pääsyavaimen, joka käyttää laitteen näyttölukitusta kirjautumiseen. Mikäli käyttäjä tekee E-kirjastossa kirjautumista vaativia toimintoja (esimerkiksi lukee lehtiä) muutaman päivän välein, sisäänkirjautuminen säilyy pidempään.
Lainat ja varaukset näkyvät sekä selaimessa että mobiilisovelluksessa
E-kirjaston Android- ja iOS-sovellukset säilyvät käytössä entiseen tapaan. Käyttäjä voi käyttää välillä mobiilisovellusta ja välillä selainkäyttöliittymää. Hänen lainansa ja varauksensa sekä kirjat, jotka hän on merkinnyt suosikeiksi näkyvät kaikkialla samalla tavalla. Lukemisen etenemiskohta tai kirjanmerkit eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa synkronoidu järjestelmien välillä.
E-kirjastoa voi jatkossa käyttää myös lukulaitteella, jos lukulaitteen selain tukee E-kirjaston tunnistautumisratkaisua ja laite tukee tekijänoikeussuojausratkaisua (DRM). E-kirjaston DRM on Readium LCP. Jos lainaa kirjan tietokoneella, se pitää siirtää lukulaitteelle Thorium Reader -ilmaissovelluksen kautta.
21.4. julkaistaan E-kirjaston verkkosivuilla e-kirjasto.fi linkki, josta pääsee kokeilemaan selainkäyttöliittymää. ”Toivomme käyttäjiltä paljon palautetta, sillä se auttaa meitä kehittämistyössä”, Annastiina Louhisalmi sanoo. ”Palautelomake löytyy sivun alareunasta”.
Lisätietoja
Palvelupäällikkö Annastiina Louhisalmi, annastiina.louhisalmi@helsinki.fi, +358 504417072
Kansalliskirjasto on kaikille avoin kulttuuriperintöorganisaatio, joka palvelee valtakunnallisesti kansalaisia, tiedeyhteisöjä ja muita yhteiskunnan toimijoita. Turvaamme Suomessa julkaistun tai Suomea koskevan julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden sekä välitämme ja tuotamme tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle. Kehitämme palveluja yhteistyössä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kansalliskirjasto Helsingin yliopiston erillislaitos.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Mitä jos seuraava lääkärikäyntisi päättyisi luontolähetteeseen?16.4.2026 07:55:20 EEST | Tiedote
Luonnossa vietetty aika edistää mielenterveyttä, toimintakykyä ja pärjäämistä. Vaikka tutkimusnäyttö on vahvaa, on tiedon soveltaminen terveydenhuollossa lapsen kengissä.
Korkeakoulujärjestelmään tarvitaan lisää vaikuttavuutta: pääkaupunkiseudulla valmistellaan uutta verkostomaista yhteistyömallia14.4.2026 10:00:06 EEST | Tiedote
Aalto-yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet valmistelun yhteistyön tiivistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuutta verkostomaisen toimintamallin avulla.
Helsingin yliopiston Porthania peruskorjataan13.4.2026 09:31:00 EEST | Tiedote
Helsingin yliopistokiinteistöt Oy on tehnyt investointipäätöksen Porthania-rakennuksen laajasta peruskorjauksesta.
Rikosten määrässä ei suurta muutosta10.4.2026 11:46:13 EEST | Tiedote
Rikosten määrä pysyi pääosin ennallaan vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna: Seksuaalirikokset lisääntyivät, mutta petosrikosten kasvu taittui. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreesta julkaisusta.
Varhaisempi ADHD-diagnoosi on yhteydessä parempaan koulutukseen9.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Aikaisin saatu ADHD-diagnoosi on yhteydessä parempaan koulumenestykseen ja vähäisempään koulupudokkuuteen, osoittaa Helsingin yliopiston tutkimus.
