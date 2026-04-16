E-kirjaston selainkäyttöliittymä julkaistaan 21.4.

Kuntien yhteinen E-kirjasto aloitti toimintansa huhtikuussa 2024. E-kirjastosta voi lainata e- ja äänikirjoja sekä digilehtiä. Mukaan on liittynyt tähän mennessä 280 kuntaa ja palvelu kattaa 97 % Suomessa asuvista. Rekisteröityneitä käyttäjiä on noin 290 000. Viime vuonna e- ja äänikirjoja lainattiin yli 1,7 miljoonaa kertaa ja lehtiä luettiin lähes viisi miljoonaa kertaa. E-kirjaston tuottaa Kansalliskirjasto yhdessä yleisten kirjastojen kanssa.

Lehtiä voi jatkossa lukea tietokoneen näytöltä

Selainkäyttöliittymän avulla E-kirjastoa käytetään selaimessa eli sitä voi käyttää omalla tietokoneellaan. Kuten sovelluksessakin, sisään kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella. Tunnistautumisen yhdessä tarkistetaan, että käyttäjän kotikunta on liittynyt E-kirjastoon.

”Meiltä on toivottu erityisesti mahdollisuutta lukea lehtiä isommalta näytöltä eli tietokoneen näytöltä”, E-kirjaston palvelupäällikkö Annastiina Louhisalmi kertoo. ”Se on mahdollista beta-version julkaisun jälkeen. Lukemista varten ei tarvitse ladata tietokoneelle erillisiä sovelluksia, vaan sisäänkirjautuminen riittää.”

Beta-versiossa voi myös lukea suomen- ja ruotsinkielisiä e-kirjoja. Äänikirjat tulevat mukaan myöhemmin, samoin kuin vieraskieliset kirjat. Äänikirjoja ja vieraskielisiä kirjoja voi edelleen käyttää mobiilisovelluksella. Selainkäyttöliittymän ulkoasu myös muuttuu vielä alkuvaiheessa.

Alkuvaiheessa sisäänkirjautuminen on mahdollista vain vahvalla tunnistautumisella, mutta kirjautuminen pääsyavaimella on tulossa mukaan myöhemmin. Mobiilisovellukseen kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla vahvalla tunnistautumisella ja sen jälkeen käyttäjä voi luoda pääsyavaimen, joka käyttää laitteen näyttölukitusta kirjautumiseen. Mikäli käyttäjä tekee E-kirjastossa kirjautumista vaativia toimintoja (esimerkiksi lukee lehtiä) muutaman päivän välein, sisäänkirjautuminen säilyy pidempään.

Lainat ja varaukset näkyvät sekä selaimessa että mobiilisovelluksessa

E-kirjaston Android- ja iOS-sovellukset säilyvät käytössä entiseen tapaan. Käyttäjä voi käyttää välillä mobiilisovellusta ja välillä selainkäyttöliittymää. Hänen lainansa ja varauksensa sekä kirjat, jotka hän on merkinnyt suosikeiksi näkyvät kaikkialla samalla tavalla. Lukemisen etenemiskohta tai kirjanmerkit eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa synkronoidu järjestelmien välillä.

E-kirjastoa voi jatkossa käyttää myös lukulaitteella, jos lukulaitteen selain tukee E-kirjaston tunnistautumisratkaisua ja laite tukee tekijänoikeussuojausratkaisua (DRM). E-kirjaston DRM on Readium LCP. Jos lainaa kirjan tietokoneella, se pitää siirtää lukulaitteelle Thorium Reader -ilmaissovelluksen kautta.

21.4. julkaistaan E-kirjaston verkkosivuilla e-kirjasto.fi linkki, josta pääsee kokeilemaan selainkäyttöliittymää. ”Toivomme käyttäjiltä paljon palautetta, sillä se auttaa meitä kehittämistyössä”, Annastiina Louhisalmi sanoo. ”Palautelomake löytyy sivun alareunasta”.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Annastiina Louhisalmi, annastiina.louhisalmi@helsinki.fi, +358 504417072