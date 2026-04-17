Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Siltaremontteja alkamassa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

17.4.2026 09:41:00 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus korjaa siltoja Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Parikkalassa ja Taipalsaarella. Sopimukset kahdesta siltaurakasta allekirjoitettiin viikolla 16.

Juholanmäen alikulkusilta, Kouvola. Harri Keskinen Silta TSV Oy

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on allekirjoittanut ”KAS Siltaurakka 1/2026, KU”
-urakkasopimuksen 13.4.2026 NRC Group Finland Oy:n kanssa.

Urakka-aika on 13.4. - 30.10.2026, ja urakkahinta ilman arvonlisäveroa on 1.792.000,00 euroa.

Urakkaan kuuluu seuraavien siltojen kansien uusiminen ja korjaustyöt:

  • KaS-702 Kinnarsalmen ylikulkusilta, Parikkala
  • KaS-870 Tiviän alikulkutunneli., Parikkala
  • KaS-853 Ratsulan alikulkukäytävä, Kouvola
  • KaS-706 Juholanmäen alikulkusilta, Kouvola.


Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on allekirjoittanut KAS siltaurakka 2/2026 urakkasopimuksen 17.4.2026 Erkkiheikkilä Oy:n kanssa. Urakka-aika on 17.4.2026 - 30.10.2026, ja urakkahinta ilman arvonlisäveroa on 1.030.700,00 euroa. 

Urakkaan kuuluu seuraavien siltojen kansien uusiminen ja korjaustyöt:

  • KaS-227 Marinkylän alikulkukäytävä, Kotka
  • KaS-446 Kosken silta, Hamina
  • KaS-750 Orraintaipaleen silta, Taipalsaari.

Yhteyshenkilöt

- Projektipäällikkö Esa Turpeinen, p. 0295 029 100 (Kouvola ja Parikkala)
- Projektipäällikkö Mikael Sonck, p. 050 3509 164 (Hamina, Kotka ja Taipalsaari)

Orraintaipaleen silta, Taipalsaari.
Harri Keskinen Silta TSV Oy
Ratsulan alikulkukäytävän silta, Kouvola
Ratsulan alikulkukäytävän silta, Kouvola
Harri Keskinen Silta TSV Oy
Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

