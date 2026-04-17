Siltaremontteja alkamassa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa
17.4.2026 09:41:00 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus korjaa siltoja Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Parikkalassa ja Taipalsaarella. Sopimukset kahdesta siltaurakasta allekirjoitettiin viikolla 16.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on allekirjoittanut ”KAS Siltaurakka 1/2026, KU”
-urakkasopimuksen 13.4.2026 NRC Group Finland Oy:n kanssa.
Urakka-aika on 13.4. - 30.10.2026, ja urakkahinta ilman arvonlisäveroa on 1.792.000,00 euroa.
Urakkaan kuuluu seuraavien siltojen kansien uusiminen ja korjaustyöt:
- KaS-702 Kinnarsalmen ylikulkusilta, Parikkala
- KaS-870 Tiviän alikulkutunneli., Parikkala
- KaS-853 Ratsulan alikulkukäytävä, Kouvola
- KaS-706 Juholanmäen alikulkusilta, Kouvola.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on allekirjoittanut KAS siltaurakka 2/2026 urakkasopimuksen 17.4.2026 Erkkiheikkilä Oy:n kanssa. Urakka-aika on 17.4.2026 - 30.10.2026, ja urakkahinta ilman arvonlisäveroa on 1.030.700,00 euroa.
Urakkaan kuuluu seuraavien siltojen kansien uusiminen ja korjaustyöt:
- KaS-227 Marinkylän alikulkukäytävä, Kotka
- KaS-446 Kosken silta, Hamina
- KaS-750 Orraintaipaleen silta, Taipalsaari.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
- Projektipäällikkö Esa Turpeinen, p. 0295 029 100 (Kouvola ja Parikkala)
- Projektipäällikkö Mikael Sonck, p. 050 3509 164 (Hamina, Kotka ja Taipalsaari)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
