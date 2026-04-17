Maailman sirkuspäivää vietetään 18.4. – Miradonna Sirkka: “Sirkustaide rakentaa yhteisöllisyyttä, jota maailma tarvitsee”
18.4.2026 08:00:00 EEST | Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME ry | Tiedote
Lauantaina 18. huhtikuuta vietetään Maailman sirkuspäivää. Päivän tarkoituksena on juhlistaa sirkusta monimuotoisena ja elinvoimaisena taidemuotona sekä iloa ja yhteenkuuluvuutta luovana harrastuksena. Temen jäsen, nykysirkus- ja performanssitaiteilija, ohjaaja ja esiintyjä Miradonna Sirkka kertoo ajatuksiaan sirkuksesta ja sen merkityksestä.
“Sirkus on rikas taiteenlaji, jonka sisällä melkein mikä tahansa on mahdollista. Se on suuri, monensävyinen ihanuuden ja kauhun karuselli, jonka sisään mahtuu monenlaista ja jossa kaikille on tilaa.
Sirkus on parhaimmillaan yhtä aikaa uskomattoman hauska, herkkä, viihdyttävä ja syväluotaava taiteenlaji, jossa voi käsitellä halutessaan myös syviä aiheita. Se voi myös olla liikunnan iloa, kevyttä hauskanpitoa ja jaettu yhteinen kulttuurikokemus. Se on arvoltaan mittaamaton yhteinen tapahtuma, pitkä tai ohikiitävä hetki, jonka voi jakaa tutun tai tuntemattoman kanssa.”
Näin nykysirkus- ja performanssitaiteilija, ohjaaja ja esiintyjä Miradonna Sirkka kuvailee, mitä sirkus on.
Sirkan mukaan Maailman sirkuspäivä mahdollistaa sirkustaiteen tunnettuuden lisäämisen koko yhteiskunnassa, ja samalla se voi edistää ammattilaisten työmahdollisuuksia ja arvostusta. Sirkustaiteilijalle kuitenkin joka päivä on sirkuspäivä:
“Meille se on arkipäiväinen haaste, että täytyy puolustaa ja perustella oman ammattinsa tärkeyttä. Luulen, että moni sirkustaiteilija on sirkuspäivänä töissä, eikä ehdi miettiä sirkuspäivää, tai sitten on yrittämässä hankkia itselleen töitä ja vääntämässä sähköpostissa siitä, kuinka paljon saa palkkaa keikasta, kuuluuko päivärahat vai eikö kuulu. Tai sitten murehtii sitä, onko tulevaisuudessa töitä tarjolla ollenkaan ja pitääkö vaihtaa alaa, jotta voi selviytyä arkisista kuluista.”
Ammattilaisten haasteista huolimatta Sirkka iloitsee siitä, että koronapandemian jälkeisestä yleisökadosta on noustu.
“On kiva nähdä taiteilijoita toistensa yleisöissä ja kaikenlaisissa tapahtumissa. Mielestäni on tärkeää osallistua muiden juttuihin ja järjestää tapahtumia, joihin muut voivat tulla. Kohtaaminen kasvokkain on supertärkeää.”
Kaikille ja kaikelle on tilaa
Sirkan kokemuksen mukaan sirkukseen mahtuvat kaikki elämän osa-alueet.
“Oli se sitten karavaanissa asumista tai residenssityöskentelyä, siellä ollaan ihan fyysisesti elämässä elämää. Kaikki mahtuvat mukaan, ja elämän osa-alueet mahtuvat myös. Sirkustaiteilijana elämä on mahdollista muodostaa juuri omannäköseksi.”
Sirkka toivottaakin nuoret sirkustaiteen ammattilaisuutta pohtivat tervetulleeksi alalle ja kannustaa etsimään omaa polkua ja yhteisöä:
“Kannattaa tehdä sitä, mikä oikeasti sytyttää itsessä palon, sellaisen hulluuden, että on pakko vaan tehdä sitä – silloin jaksaa. On tärkeää löytää ympärille ihmisiä, joiden kanssa on valmis sitoutuman tekemään töitä myös haastavina hetkinä. Ja asiat kannattaa aina sanoa ääneen.”
Tarvitaan rakenteita ja resursseja
Päättäjiltä Sirkka peräänkuuluttaa alan kiertuetoiminnan edistämistä.
“Sirkusta tukevia rakenteita ei Suomessa ole samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi tanssilla, jolla on omat aluekeskuksensa.”
Kotimaan kiertämisen lisäksi sirkustaiteilijat keikkailevat paljon ulkomailla. Suomalaisella nykysirkuksella on maailmalla hyvä ja erityinen maine, mutta haasteita kansainväliseen kiertämiseen tuo maantieteellinen etäisyys ja kulujen nousu.
“Olemme kaukana kaikesta, ja matkustaminen on kallista. Sirkusvientiä voisi vauhdittaa tukemalla sitä vahvemmin. Kysyntää kyllä riittää.”
Sirkus tuo yhteiskuntaan yhteisöllisyyttä ja ymmärrystä
Sirkuspäivän 2026 teemoina Sirkka nostaa esiin yhteisöllisyyden sekä monenlaisten maailmojen ymmärtämisen ja hyväksynnän.
“Kun maailmassa tapahtuu hirveitä asioita ja polarisoituminen on käsinkosketeltavaa, on yhteentulemisella entistä suurempi arvo.”
Sirkustaiteilijoiden monipuolista osaamista ja mielen joustavuutta – riskien ottamisesta ja hallinnan osaamisesta puhumattakaan – kannattaisi Sirkan mielestä hyödyntää tämän päivän kriiseissä enemmän.
“Sirkustaiteilija oppii ammatissaan monenlaista joustavuutta, sekä kehollista että mielen sisäistä. Sirkustaiteilijoilla on myös usein kansainvälisesti laajalle ulottuva sosiaalinen piiri, meillä on kokemusta monenlaisesta kulttuurisesta ympäristöstä, ja olemme nähneet ja kokeneet paljon erilaisuutta. Sirkustaiteeseen liittyy uskomattoman paljon niin sanottua hiljaista tietoa ja osaamista, jota yhteiskunnassa tulisi arvostaa yhtälailla kun vaikkapa matemaattista osaamista.”
__
Miradonna Sirkka (s. 1991) on nykysirkus- ja performanssitaiteilija, ohjaaja ja esiintyjä. Taideteokset ovat monialaisia sekoituksia esitystaiteesta, performanssista, installaatiosta, videosta, äänistä ja mediataiteesta. Inspiraatio nousee nautinnosta, ilosta, suurista tunteista ja huippusalaisimmista ajatuksista, ihmiskontaktista ja arkipäiväisestä kiusallisuudesta. Muovisuus, mäntyinen metsä, femmeys ja roskaisuus näkyvät teoksissa. Sirkka on valmistunut Turun AMK:sta sirkustaiteilijaksi sekä Aalto Yliopistosta Visual Culture and Curating Contemporary Art-linjalta taiteen maisteriksi. Lisäksi hän on opiskellut mediataidetta maisterivaihdossa Tokiossa Tama Art Yliopistossa.
Sirkka on Recover Laboratory monitaidekollektiivin perustaja ja toinen taiteellinen johtaja. Sirkan ja Recover Laboratoryn teoksia on nähty sekä kotimaassa että kansainvälisesti aina underground tapahtumista ja suuremmille esiintymislavoille. Teoksia on ollut esillä mm. Helsingin Juhlaviikkojen taidelahjoissa, New Performance Turku Biennalessa Turun kaupunginteatterilla, Tampereen työväenteatterilla, Cirkolla Helsingissä, Flown-festivaalilla ja Circusnextin finaalissa. Recover Laboratory on yksi suomalaisen paikkasidonnaisen ja immersiivisen taidekentän pioneereista. Vuodesta 2016 saakka toiminut kollektiivi toimii nykysirkuksen, monitaiteen, kuvataiteen ja kokemuksellisuuden parissa.
Teksti: Sanni Kahilainen
Kuva: Hans Petter Eliasen / PIT Porsgrunn International Theatre Festival
Sanni KahilainenViestintäasiantuntijaTeme – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liittoPuh:0445440208sanni.kahilainen@teme.fi
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme on Suomen suurin taide- ja kulttuurialojen ammattiliitto. Jäsenemme työskentelevät esittävän taiteen ja elokuvan parissa sekä opiskelevat alaa.
