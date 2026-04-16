Helsingin yliopisto

Järjestäytynyt rikollisuus pyrkii vaikuttamaan oikeusviranomaisiin Pohjoismaissa

17.4.2026 09:43:40 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

Jaa

Järjestäytyneen rikollisuuden epäasiallinen vaikuttaminen oikeusjärjestelmän viranomaisiin on kasvava ongelma kaikissa Pohjoismaissa, osoittaa uusi tutkimus. Ilmiö on odotettua hienovaraisempaa ja jää siksi usein piiloon.

Helsingin yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa havaittiin, että järjestäytyneet rikollisverkostot pyrkivät uhkailun ja painostuksen keinoin vaikuttamaan poliiseihin, vankilahenkilöstöön ja muihin oikeusviranomaisiin kaikissa Pohjoismaissa. Ilmiön laajuus kuitenkin vaihtelee maittain, ja systemaattisen tiedon puute vaikeuttaa kokonaisarviointia – Ruotsi on tässä osittainen poikkeus.

Tutkimus osoittaa lisäksi, että käytetyt vaikuttamiskeinot ovat usein odotettua hienovaraisempia ja siten vaikeasti havaittavia ja todennettavia. Yhteinen haaste Pohjoismaissa onkin se, että näitä rikoksia ilmoitetaan poliisille ja käsitellään oikeusjärjestelmässä varsin vähän.

Järjestäytyneen rikollisuuden toimintatavat ovat muuttuneet siten, että epäasiallinen vaikuttaminen on noussut yhä keskeisemmäksi keinoksi. Mikäli tätä riskiä ei tunnisteta riittävästi, vaarantuvat sekä oikeusjärjestelmän toimivuus että kansalaisten luottamus siihen, sanoo tutkijatohtori Emma Villman Helsingin yliopistosta.

Suomi erottuu pohjoismaisessa vertailussa

Suomi erottuu muista Pohjoismaista kahdella tavalla: viranomaisiin kohdistuvista rikoksista määrättävät rangaistukset ovat keskimäärin lievempiä, ja Suomen lainsäädäntö ei tunnista tiettyjä ammattiryhmiä erityisen suojelun kohteiksi.

On tärkeää, että Suomi ottaa Ruotsin kokemuksista oppia. Ruotsin panostukset tietoisuuden lisäämiseen ja organisaatioiden resilienssin vahvistamiseen tarjoavat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ilmiöön voidaan puuttua, Villman toteaa.

Uhka ulottuu oikeusviranomaisia laajemmalle

Järjestäytynyt rikollisuus muodostaa vakavan ja kasvavan uhan yhteiskunnalle, sillä se hyödyntää epäasiallista vaikuttamista ja korruptiota toimintatapoinaan. Tämä uhka ei koske ainoastaan oikeusviranomaisia, vaan myös muita viranomaisia, yrityksiä ja järjestöjä.

Epätoivottu kehitys korostaa tarvetta selkeille ja oikeasuhtaisille toimenpiteille, joilla turvataan sekä viranomaisten turvallisuus että oikeusjärjestelmän avoimuus. Lisätutkimuksissa pitäisi arvioida tarkemmin ilmiön laajuutta ja sisältöä. Tämä edellyttää, että vertailukelpoista tietoa on paremmin saatavilla.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu TemaNord-julkaisussa. Tutkimus on osa laajempaa hanketta, joka käsittelee järjestäytyneen rikollisuuden vaikutusmekanismeja Pohjoismaissa.

Lisätiedot:
Tutkijatohtori Emma Villman, Helsingin yliopisto
Puh. 050 596 2667
emma.villman@helsinki.fi

Erikoistutkija Vesa Muttilainen, Poliisiammattikorkeakoulu,
Puh. 0295 483 809
vesa.muttilainen@poliisi.fi

Julkaisu:
Villman, E., Muttilainen, V., & Kaakinen, M. (2026). Unlawful Influence and Organised Crime in the Nordic Justice Sector. TemaNord 2026:512. Nordic Council of Ministers. http://dx.doi.org/10.6027/temanord2026-512

Avainsanat

helsingin yliopisto

Yhteyshenkilöt

Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
