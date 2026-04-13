Kasvu tarvitsee nyt neljä konkreettista päätöstä

Suomen talous tarvitsee uusia kasvun lähteitä. Startup-yritykset ovat jo nyt yhä tärkeämpi osa Suomen taloutta. Ne kehittävät uusia teknologioita, houkuttelevat investointeja, luovat työpaikkoja ja rakentavat uusia vientituloja Suomeen.

Tarve uusille kasvutoimille näkyy myös tuoreessa Startup-barometrissa. Startupien arviot omasta taloudellisesta tilanteestaan laskivat alkuvuonna 2026 mittaushistorian matalimmalle tasolle. Myös odotukset seuraavista kuukausista heikkenivät, rekrytointinäkymät laskivat ja arviot ympäröivästä taloustilanteesta heikkenivät jälleen.

Barometrin tulokset kertovat, että yritykset tarvitsevat nyt paremmat edellytykset kasvaa vaikeassa taloustilanteessa. Kasvua voidaan vauhdittaa kohdistamalla päätöksiä erityisesti niihin asioihin, jotka tällä hetkellä hidastavat startupien kasvua: rahoituksen saatavuuteen, kansainvälisten osaajien saamiseen, henkilöstön kannustamiseen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen.

”Suomessa puhutaan paljon kasvun tarpeesta, mutta liian harvoin siitä, mitä konkreettisia päätöksiä kasvun vauhdittaminen edellyttää. Hallituksen puoliväliriihessä olisi mahdollista tehdä muutamia tarkkaan kohdistettuja toimia, jotka ovat valtiolle fiskaalisesti pieniä, mutta voivat pitkällä aikavälillä tuoda Suomeen merkittävästi lisää kasvua, investointeja ja työpaikkoja”, sanoo Suomen Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Lisää kotimaista pääomaa kasvuyrityksiin

Suomen Startup-yhteisö esittää, että Suomeen luodaan verokannustin, joka ohjaa sijoituksista syntyviä tuottoja uudelleen listaamattomiin kasvuyrityksiin.

Mallissa esimerkiksi enkelisijoittaja, pääomasijoitusrahasto tai institutionaalinen sijoittaja voisi saada verokannustimen silloin, kun sijoituksesta saatu tuotto sijoitetaan uudelleen uuteen kasvuyritykseen.

Samalla eläkevaroja tulisi voida nykyistä paremmin kohdentaa listaamattomiin kasvuyrityksiin.

Yhdysvalloissa vastaava Qualified Small Business Stock -järjestelmä on lisännyt uusien yritysten syntyä ja kannustanut pääoman kiertoa kasvuyrityksiin.

”Suomessa on varallisuutta, mutta liian pieni osa siitä päätyy rakentamaan uusia kasvuyrityksiä. Tarvitsemme mallin, joka kannustaa sijoittamaan voitot uudelleen uusiin suomalaisiin kasvuyrityksiin. Tämä olisi valtiolle suhteellisen pieni verotuksellinen muutos, mutta sillä voisi olla suuri vaikutus siihen, kuinka paljon pääomaa jää Suomeen rakentamaan seuraavia menestystarinoita”, Pakarinen sanoo.

Huippuosaajille kahden viikon palvelulupaus

Suomen Startup-yhteisö esittää, että Suomi ottaa käyttöön kahden viikon palvelulupauksen kansainvälisille erityisosaajille ja heidän perheilleen.

Kahden viikon kuluessa osaajan tulisi saada työlupa, henkilötunnus, pankkitili, tunnistautuminen viranomais- ja pankkipalveluihin sekä lapsille koulupaikka tai päivähoitopaikka.

Tällä hetkellä maahantuloon liittyvät palvelut ovat hajallaan, ja prosessi voi kestää kuukausia. Tämä heikentää Suomen kilpailukykyä kansainvälisessä osaajakilpailussa.

”Suomi kilpailee samoista huippuosaajista kuin muutkin maat. Jos työn aloittaminen ja arjen rakentaminen Suomessa on hidasta ja epävarmaa, osaaja valitsee toisen maan. Kahden viikon palvelulupaus olisi konkreettinen tapa tehdä Suomesta houkuttelevampi paikka kansainvälisille osaajille”, Pakarinen sanoo.

Optioiden verotus vasta silloin, kun työntekijä saa tuoton

Startup-yritykset houkuttelevat ja sitouttavat työntekijöitä usein työsuhdeoptioilla. Nykyisin optioita verotetaan monissa tilanteissa jo silloin, kun optiot muutetaan osakkeiksi, vaikka työntekijä ei olisi vielä saanut niistä euroakaan tuloa.

Suomen Startup-yhteisö esittää, että työsuhdeoptioiden verotus siirretään siihen hetkeen, kun osakkeet myydään ja työntekijä saa niistä todellisen tuoton.

”Nykyinen malli on työntekijälle kohtuuton. Veroja voidaan joutua maksamaan jo ennen kuin tiedetään, syntyykö osakkeista koskaan mitään tuottoa. Verotuksen pitäisi perustua todelliseen tuloon, ei oletukseen tulevasta arvosta”, Pakarinen sanoo.

Suomen Startup-yhteisön mukaan muutos helpottaisi kasvuyritysten mahdollisuuksia rekrytoida ja sitouttaa osaajia sekä vahvistaisi kotimaista omistajuutta ja Suomen kilpailukykyä.

T&K-verotuki myös niille startup-yrityksille, jotka eivät vielä tee voittoa

Suomessa tutkimus- ja kehittämismenojen verokannustin hyödyttää tällä hetkellä käytännössä vain voitollisia yrityksiä. Valtaosa startup-yrityksistä on kuitenkin alkuvaiheessa tappiollisia, jolloin ne eivät saa nykyisestä mallista juuri hyötyä.

Suomen Startup-yhteisö esittää, että tutkimus- ja kehittämismenojen verotuki muutetaan myös tappiollisille startup-yrityksille toimivaksi. Käytännössä tämä voitaisiin toteuttaa siten, että yritys saisi verohyötyä vastaavan summan suoraan käteispalautuksena.

”Suomi tarvitsee lisää tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Nykyinen verokannustin toimii hyvin yrityksille, jotka tekevät jo voittoa, mutta juuri kaikkein innovatiivisimmat startupit jäävät usein sen ulkopuolelle. Siksi verotuen pitäisi näkyä yrityksille silloin, kun tutkimus- ja kehitystyötä tehdään, ei vasta vuosien päästä”, Pakarinen sanoo.

Suomen Startup-yhteisön mukaan kyse olisi julkisen talouden kannalta rajatusta uudistuksesta, joka voitaisiin kohdentaa erityisesti alkuvaiheen ja tutkimus- ja kehitysintensiivisiin yrityksiin.

”Suomi tarvitsee nyt kasvua enemmän kuin uusia yleisiä tukia tai laajoja veronalennuksia. Näillä neljällä täsmätoimella voitaisiin parantaa juuri niitä edellytyksiä, joiden varaan uudet kasvuyritykset syntyvät ja kasvavat Suomessa”, Pakarinen sanoo