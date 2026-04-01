Lindtman, Razmyar ja Perholehto osallistuvat maailmanlaajuiseen progressiivisten toimijoiden kokoontumiseen Barcelonassa 17.–18.4.2026

Tapahtumaa isännöivät Espanjan pääministeri Pedro Sánchez Pérez-Castejón sekä eurooppalaisten sosialidemokraattien, PES:n puheenjohtaja, Ruotsin entinen pääministeri Stefan Löfven.

”Sosialidemokratia on aina ollut kansainvälinen liike ja vahvin vastavoima äärioikeistolle ja konservatismille. Pidän tärkeänä, että tässä maailmanajassa pyrimme entistä laajemmalla rintamalla löytämään yhdessä ratkaisuja ja konkreettisia keinoja siihen, miten voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta kaikkialla maailmassa. Vahva sääntöpohjainen maailmanjärjestys on ennen kaikkea Suomen kaltaisten pienten maiden etu”, sanoo Lindtman.

”Tässä maailmanajassa, jossa vihapuhe, polarisoituminen ja ääriajattelu leviävät valtavalla voimalla, emme voi olla hiljaa ja seurata sivusta, kun demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeusjärjestelmää murennetaan pala palalta. Meillä on vastuu puolustaa sitä, mihin uskomme: ihmisoikeuksia, kansainvälisiä sopimuksia ja oikeudenmukaisuutta”, sanoo Razmyar.

Antti Lindtman osallistuu lauantaina 18.4. paneelikeskusteluun vihreästä siirtymästä yhdessä Barbadoksen pääministeri Mia Mottleyn ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Teresa Riberan kanssa. Lisäksi Lindtmanilla on useita tapaamisia ja ajankohtaiskeskusteluja.

Nasima Razmyar osallistuu teknologia- ja tekoälypolitiikkaa käsittelevään paneelikeskusteluun perjantaina 17.4.