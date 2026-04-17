Joustava vastaanotto nopeuttaa hammashoitoa Niittykummussa
17.4.2026 12:05:00 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Niittykummun hammashoitolassa Espoossa otetaan käyttöön joustava vastaanotto -malli huhti–toukokuun vaihteessa. Mallissa useita suun terveydenhuollon hoitotoimenpiteitä voidaan tehdä samalla käynnillä, mikä voi vähentää käyntien määrää ja nopeuttaa hoidon valmistumista.
Joustava vastaanotto tarkoittaa, että yhdellä käynnillä voidaan tehdä useita hoitotoimenpiteitä. Tämä on hyödyllistä tilanteissa, joissa hoitoon tarvittavaa aikaa on vaikea arvioida etukäteen.
– Joustava vastaanotto -mallin etuna on joustavuus tilanteissa, joissa hoitoon tarvittavan ajan pituutta on vaikea ennalta arvioida. Käynneillä voidaan usein tehdä enemmän hoitotoimenpiteitä kuin tavanomaisessa toimintamallissa. Tällöin potilaan hoito valmistuu nopeammin ja käyntejä tarvitaan vähemmän, kertoo johtava ylihammaslääkäri Anna Ekdahl.
Mallissa voidaan myös paremmin hyödyntää peruutusten vuoksi vapautuvia aikoja.
Joustava vastaanotto tukee hyvinvointialueen tavoitetta parantaa suun terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja sujuvuutta. Malli sopii erityisesti suureen hammashoitolaan, jollainen Niittykummussa on.
Asiointimallin sopivuus arvioidaan etukäteen
Kaikki asiakkaat eivät automaattisesti asioi joustavalla vastaanotolla. Ammattilainen arvioi etukäteen, sopiiko käynti tähän malliin. Arvio tehdään suun terveydenhuollon asiakaspalvelukeskuksessa ennalta määriteltyjen ehtojen perusteella.
Hyvinvointialueella on kokeiltu erilaisia kokonaishoidon malleja jo aiemmin. Vastaavia toimintatapoja on ollut käytössä esimerkiksi Espoossa ja Lohjalla jo ennen hyvinvointialueen perustamista. Lisäksi joustaa vastaanottoa on pilotoitu Kirkkonummella ja Pohjois-Espoossa vuonna 2024.
Henkilökunta mukana kehittämisessä
Toimintamallia kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa.
– Hienoa, että vakiintuneita käytäntöjä uskalletaan ajatella uudella tavalla ja henkilökunta otettiin alusta lähtien mukaan tähän kehitykseen, sanoo hammaslääkäri Annikaisa Heikkilä.
Viime vuosina hyvinvointialueella on määrätietoisesti kehitetty suun terveydenhuollon palveluja sujuvamman hoitoon pääsyn varmistamiseksi. Esimerkiksi on siirrytty yhteiseen potilastietojärjestelmään, otettu käyttöön Lunna-digiasiointialusta, keskitetty asiakaspalvelua ja uudistettu hoitoaikoja.
Anna Ekdahljohtava ylihammaslääkäriYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut / Suun terveydenhuollon palvelutPuh:+358443743234anna.ekdahl@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Flexibla mottagningar påskyndar tandvården i Ängskulla17.4.2026 12:06:05 EEST | Tiedote
På Ängskulla tandklinik i Västra Nylands välfärdsområde införs modellen för flexibla mottagningar vid månadsskiftet april–maj. I modellen kan flera vårdåtgärder inom mun- och tandvården utföras vid samma besök, vilket kan minska antalet besök och påskynda vårdprocessen.
