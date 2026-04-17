Flexibla mottagningar påskyndar tandvården i Ängskulla
17.4.2026 12:06:05 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
På Ängskulla tandklinik i Västra Nylands välfärdsområde införs modellen för flexibla mottagningar vid månadsskiftet april–maj. I modellen kan flera vårdåtgärder inom mun- och tandvården utföras vid samma besök, vilket kan minska antalet besök och påskynda vårdprocessen.
Flexibla mottagningar innebär att flera vårdåtgärder kan utföras vid ett och samma besök. Detta är nyttigt i situationer där den tid som behövs för vården är svår att uppskatta i förväg.
– Fördelen med modellen för flexibla mottagningar är flexibiliteten i situationer där det är svårt att på förhand bedöma hur lång tid vården kräver. Vid besöken kan man ofta utföra fler vårdåtgärder än i den traditionella verksamhetsmodellen. Då blir patientens vård färdig snabbare och det krävs färre besök, berättar ledande övertandläkare Anna Ekdahl.
I modellen kan man också bättre utnyttja tider som frigörs på grund av avbokningar.
Flexibla mottagningar stöder välfärdsområdets mål att förbättra tillgången och smidigheten av mun- och tandvårdstjänster. Modellen passar i synnerhet för en stor tandklinik, till exempel just den som finns i Ängskulla.
Det lämpliga besökssättet avgörs på förhand
Alla kunder kommer inte automatiskt att uträtta ärenden vid flexibla mottagningar. Yrkespersonen bedömer i förväg om besöket lämpar sig för modellen. Bedömningen görs i mun- och tandvårdens kundtjänst enligt villkor som fastställts på förhand.
Välfärdsområdet har testat olika modeller för övergripande mun- och tandvård redan tidigare. Motsvarande verksamhetssätt har använts till exempel i Esbo och Lojo redan innan välfärdsområdet grundades. Dessutom har man testat flexibla mottagningar i Kyrkslätt och norra Esbo 2024.
Personalen deltar i utvecklingsarbetet
Verksamhetsmodellen utvecklas tillsammans med personalen.
– Det är fint att man vågar tänka på rutiner på ett nytt sätt och att personalen togs med i denna utveckling från början, säger tandläkare Annikaisa Heikkilä.
Under de senaste åren har välfärdsområdet målmedvetet utvecklat mun- och tandvårdstjänsterna för att säkerställa smidigare tillgång till vård. Till exempel har man övergått till ett gemensamt patientdatasystem, infört den digitala serviceplattformen Lunna, centraliserat kundtjänsten och förnyat vårdtider.
Anna Ekdahlledande övertandläkareGemensamma social- och hälsovårdstjänster / Mun- och tandvårdstjänsterPuh:+358443743234anna.ekdahl@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Joustava vastaanotto nopeuttaa hammashoitoa Niittykummussa17.4.2026 12:05:00 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Niittykummun hammashoitolassa Espoossa otetaan käyttöön joustava vastaanotto -malli huhti–toukokuun vaihteessa. Mallissa useita suun terveydenhuollon hoitotoimenpiteitä voidaan tehdä samalla käynnillä, mikä voi vähentää käyntien määrää ja nopeuttaa hoidon valmistumista.
