Flexibla mottagningar påskyndar tandvården i Ängskulla

Flexibla mottagningar innebär att flera vårdåtgärder kan utföras vid ett och samma besök. Detta är nyttigt i situationer där den tid som behövs för vården är svår att uppskatta i förväg.

– Fördelen med modellen för flexibla mottagningar är flexibiliteten i situationer där det är svårt att på förhand bedöma hur lång tid vården kräver. Vid besöken kan man ofta utföra fler vårdåtgärder än i den traditionella verksamhetsmodellen. Då blir patientens vård färdig snabbare och det krävs färre besök, berättar ledande övertandläkare Anna Ekdahl.

I modellen kan man också bättre utnyttja tider som frigörs på grund av avbokningar.

Flexibla mottagningar stöder välfärdsområdets mål att förbättra tillgången och smidigheten av mun- och tandvårdstjänster. Modellen passar i synnerhet för en stor tandklinik, till exempel just den som finns i Ängskulla.

Det lämpliga besökssättet avgörs på förhand

Alla kunder kommer inte automatiskt att uträtta ärenden vid flexibla mottagningar. Yrkespersonen bedömer i förväg om besöket lämpar sig för modellen. Bedömningen görs i mun- och tandvårdens kundtjänst enligt villkor som fastställts på förhand.

Välfärdsområdet har testat olika modeller för övergripande mun- och tandvård redan tidigare. Motsvarande verksamhetssätt har använts till exempel i Esbo och Lojo redan innan välfärdsområdet grundades. Dessutom har man testat flexibla mottagningar i Kyrkslätt och norra Esbo 2024.

Personalen deltar i utvecklingsarbetet

Verksamhetsmodellen utvecklas tillsammans med personalen.

– Det är fint att man vågar tänka på rutiner på ett nytt sätt och att personalen togs med i denna utveckling från början, säger tandläkare Annikaisa Heikkilä.

Under de senaste åren har välfärdsområdet målmedvetet utvecklat mun- och tandvårdstjänsterna för att säkerställa smidigare tillgång till vård. Till exempel har man övergått till ett gemensamt patientdatasystem, infört den digitala serviceplattformen Lunna, centraliserat kundtjänsten och förnyat vårdtider.