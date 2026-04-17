Kutsu medialle: Taustatilaisuus SDP:n poliittisesta ohjelmasta

Lindtman, Razmyar ja Perholehto osallistuvat maailmanlaajuiseen progressiivisten toimijoiden kokoontumiseen Barcelonassa 17.–18.4.2026 17.4.2026 08:17:24 EEST | Tiedote

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman, varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sekä puoluevaltuuston jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto osallistuvat Barcelonassa 17.–18.4.2026 järjestettävään Global Progressive Mobilisation -tapahtumaan, joka kokoaa yhteen paitsi sosialidemokraattisten ja edistyksellisten puolueiden johtajia ja poliitikkoja, myös aktivisteja, tutkijoita ja vaikuttajia ympäri maailmaa vastavoimana konservatismille ja äärioikeistolle. Tapahtuman tavoitteena on asettaa konkreettisia tavoitteita tasa-arvoisemman ja solidaarisemman maailman saavuttamiseksi.