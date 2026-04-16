Vihreiden Tynkkynen: jokainen kivi käännettävä krääsäkauppaan puuttumiseksi
17.4.2026 13:11:31 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen iloitsee talousvaliokunnan tänään yksimielisesti hyväksymästä mietinnöstä, jossa se edellyttää hallitukselta viipymättä tekoja kiinalaiseen krääsäkauppaan puuttumiseksi. Nyt on hallituksen velvollisuus pikaisesti näyttää, että se ottaa eduskunnan tahdon tosissaan.
Vähäarvoisen tavaran ostaminen kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Tämä niin sanottu krääsäkauppa aiheuttaa monia ongelmia.
"Verkon krääsäkauppa vähät välittää Suomen ja Euroopan laeista. Kiinasta vyöryvä tavarasunaami uhkaa niin terveyttä, turvallisuutta, kuluttajansuojaa, ympäristöä kuin kotimaisia yrittäjiäkin. Vastuuttomalle ja ylikulutusta ruokkivalle tavararallille on korkea aika laittaa piste", vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen linjaa.
Kansalaisaloite "Krääsätalous kuriin – suomalaisyritysten ja kuluttajien oikeuksien puolesta" esittää krääsäkaupan mainonnan kieltämistä ja siihen puuttumista verotuksen keinoin.
"Kansalaisaloite on ansiokkaasti vahvistanut tietoisuutta krääsäkaupan vakavista ongelmista ja luonut poliittista painetta niihin puuttumiseksi. Haluan lämpimästi kiittää aloitteen tekijöitä ja tukijoita polttavan asian nostamisesta eduskunnan pöydälle", vihreitä talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen jatkaa.
Talousvaliokunta esittää mietinnössään kansalaisaloitteen hylkäämistä, koska se ei sovi toteutettavaksi sellaisenaan. Samalla valiokunta kuitenkin tukee vahvasti aloitteen tavoitteita ja edellyttää hallitukselta pikaisia toimia krääsäkauppaan puuttumiseksi.
"Yksimielinen talousvaliokunta lähettää tänään vahvan viestin. Eduskunta vaatii hallitukselta pikaisia toimia krääsäkaupan suitsimiseksi. Odotan ja edellytän hallitukselta pontevia tekoja vielä tämän kauden aikana", Tynkkynen painottaa.
Poliittisesti eripuraisina aikoina ei ole itsestäänselvyys, että puolueet laidasta laitaan kykenevät yksimieliseen päätökseen. Tynkkynen kiittääkin talousvaliokunnan kollegoita yhteistyöstä.
"Voimme ajoittain olla kiivaastikin eri mieltä, mutta tämä meitä yhdistää: halu puuttua krääsäkaupan ongelmiin ja turvata kaikille yhtäläiset pelisäännöt. Kun talousvaliokunta on lähettänyt yksimielisen viestin, pallo on hallituksella. Jokainen kivi on nyt käännettävä krääsäkaupan suitsimiseksi", Tynkkynen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme