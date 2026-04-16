Vihreiden Tynkkynen: jokainen kivi käännettävä krääsäkauppaan puuttumiseksi

Fatim Diarra: Hallituksen määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen polkee naisvaltaisten alojen oikeuksia – jätti SDP:n edustajien kanssa perustuslakivaliokunnassa eriävän 14.4.2026 16:41:00 EEST | Tiedote

Perustuslakivaliokunta käsitteli kokouksessaan 14.4. hallituksen esitystä määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta. Esityksen on kritisoitu heikentävän työntekijöiden oikeuksia, kohdistuvan erityisesti naisvaltaisiin aloihin ja lisäävän raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra ja neljä SDP:n kansanedustajaa jättivät perustuslakivaliokunnassa lakiesityksestä eriävän mielipiteen.