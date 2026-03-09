Supersuosittu hirvilive muistuttaa metsästyksen todellisesta luonteesta - luvassa "Slow Huntingia”

Siinä missä suomalainen tv-yleisö on kiintynyt norppaliveen ja sääksikameraan, Ruotsissa seurataan joka kevät hirvien vaellusta Ångermanjoen yli.

Legendan mukaan jo Ruotsin kuningas Kaarle XI (1655–1697) yritti koulia hirvestä ratsua armeijansa käyttöön. Vasta kuitenkin 2020-luku leipoi ruotsalaisesta hirvestä kansainvälisen kultti-ilmiön. Laatulehdistö New York Timesista BBC:hen on nimennyt SVT:n Suuren hirvivaelluksen täydelliseksi vastalääkkeeksi nykyajan kiireisiin.

Suuri hirvivaellus alkaa myös Yle Areenassa ke 22.4.

Metsälle nukahdetaan

Suomen Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors muistuttaa, ettei Suomesta sinänsä tarvitse lähteä hirvilivcen perässä Itämeren yli.

”Suuren hirvivaelluksen tunnelma vastaa tarkasti metsästäjien tekemää luonnon- ja riistanhoitotyötä. Metsästykseen vihkiytymättömät saattavat joskus kuvitella, että metsästyksessä olisi kyse ainoastaan saaliista tai jopa tappamisen himosta. Todellisuudessa metsästys on yhtä hirviliveä - "slow huntingia”. Se on tuntikausien istumista, hiljaista odottamista ja ympäristön tarkkailua. Passiin saatetaan välillä jopa nukahtaa", kertoo Grenfors.

Grenforsin mukaan metsästystapahtuma on kuin hitauden mestariluokka: syvää läsnäoloa eri vuodenajoissa ja luonnon kiertokulussa.

"Metsästävä ihminen on edelleen ikiaikaisessa yhteydessä luontoon. Metsästäjän maailmankuvassa ihminen on vastuussa luonnosta siitä itsestään käsin, ei luonnon ulkopuolelta. Metsästäjät ovat Suomen suurin riistaa ja luontoa hoitava taho, sillä metsästysharrastus vaatii aina konkreettisia tekoja luonnon hyväksi. Vesilintukantoja suojeleva vieraspetopyynti tai poliisin virka-apuna vaatima SRVA-toiminta eivät hoituisi ilman metsästäjiä."

Ruotsi vai Suomi?

Pohjolassa hirvet ovat vaeltaneet samoja reittejä pitkin talvisijoiltaan kesälaitumille jo tuhansien vuosien ajan.

Keskimäärin hirven kevätvaelluksen pituus on 30 kilometriä.

Ruotsin Metsästäjäliitto on kehittänyt tämän kunniaksi Hälgvandringen -haasteen äitienpäiväviikonlopuksi 8.-10.5. teemalla "Pystyisikö sinäkin vaeltamaan luonnossa kärsivällisesti, kuin hirvi?" Oman suorituksen - aina sadasta metristä alkaen - voi rekisteröidä kampanjasivustolle, jossa hirven kevätvaellusta juhlitaan.

Suomen Metsästäjäliitto vastaa haasteeseen ja kannustaa kaikkia lähimetsään kuulemaan kevään etenemistä. Kuinka monta eri luonnon ääntä esimerkiksi tunnistat, jos vain pysyt paikoillasi? Metsästäjäliiton Erähaaste 2026 -visasta löydät koettavaa ja tehtävää omiin ja yhteisiin luontohetkiin.

