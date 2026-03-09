Supersuosittu hirvilive muistuttaa metsästyksen todellisesta luonteesta - luvassa "Slow Huntingia”
17.4.2026 16:53:34 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Ruotsin television (SVT) vuodesta toiseen miljoonayleisöjä keräävä luontolive Den stora älgvandringen (Suuri hirvivaellus) käynnistyy jälleen Yle Areenassa keskiviikkona 22.4. Ruotsin Metsästäjäliitto on lanseerannut tv-ilmiön kunniaksi Hälgvandringen-haasteen, joka kannustaa pohtimaan omaa luontosuhdetta. Suomen Metsästäjäliitto vastaa huutoon Erähaasteella 2026.
Siinä missä suomalainen tv-yleisö on kiintynyt norppaliveen ja sääksikameraan, Ruotsissa seurataan joka kevät hirvien vaellusta Ångermanjoen yli.
Legendan mukaan jo Ruotsin kuningas Kaarle XI (1655–1697) yritti koulia hirvestä ratsua armeijansa käyttöön. Vasta kuitenkin 2020-luku leipoi ruotsalaisesta hirvestä kansainvälisen kultti-ilmiön. Laatulehdistö New York Timesista BBC:hen on nimennyt SVT:n Suuren hirvivaelluksen täydelliseksi vastalääkkeeksi nykyajan kiireisiin.
Suuri hirvivaellus alkaa myös Yle Areenassa ke 22.4.
Metsälle nukahdetaan
Suomen Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors muistuttaa, ettei Suomesta sinänsä tarvitse lähteä hirvilivcen perässä Itämeren yli.
”Suuren hirvivaelluksen tunnelma vastaa tarkasti metsästäjien tekemää luonnon- ja riistanhoitotyötä. Metsästykseen vihkiytymättömät saattavat joskus kuvitella, että metsästyksessä olisi kyse ainoastaan saaliista tai jopa tappamisen himosta. Todellisuudessa metsästys on yhtä hirviliveä - "slow huntingia”. Se on tuntikausien istumista, hiljaista odottamista ja ympäristön tarkkailua. Passiin saatetaan välillä jopa nukahtaa", kertoo Grenfors.
Grenforsin mukaan metsästystapahtuma on kuin hitauden mestariluokka: syvää läsnäoloa eri vuodenajoissa ja luonnon kiertokulussa.
"Metsästävä ihminen on edelleen ikiaikaisessa yhteydessä luontoon. Metsästäjän maailmankuvassa ihminen on vastuussa luonnosta siitä itsestään käsin, ei luonnon ulkopuolelta. Metsästäjät ovat Suomen suurin riistaa ja luontoa hoitava taho, sillä metsästysharrastus vaatii aina konkreettisia tekoja luonnon hyväksi. Vesilintukantoja suojeleva vieraspetopyynti tai poliisin virka-apuna vaatima SRVA-toiminta eivät hoituisi ilman metsästäjiä."
Ruotsi vai Suomi?
Pohjolassa hirvet ovat vaeltaneet samoja reittejä pitkin talvisijoiltaan kesälaitumille jo tuhansien vuosien ajan.
Keskimäärin hirven kevätvaelluksen pituus on 30 kilometriä.
Ruotsin Metsästäjäliitto on kehittänyt tämän kunniaksi Hälgvandringen -haasteen äitienpäiväviikonlopuksi 8.-10.5. teemalla "Pystyisikö sinäkin vaeltamaan luonnossa kärsivällisesti, kuin hirvi?" Oman suorituksen - aina sadasta metristä alkaen - voi rekisteröidä kampanjasivustolle, jossa hirven kevätvaellusta juhlitaan.
Suomen Metsästäjäliitto vastaa haasteeseen ja kannustaa kaikkia lähimetsään kuulemaan kevään etenemistä. Kuinka monta eri luonnon ääntä esimerkiksi tunnistat, jos vain pysyt paikoillasi? Metsästäjäliiton Erähaaste 2026-visasta löydät koettavaa ja tehtävää omiin ja yhteisiin luontohetkiin.
Lue lisää hirvestä täältä.
Metsästyksestä osana laajempaa keskustelua nykyihmisen luontosuhteesta löydät lisää täällä.
Suomen Metsästysmuseon näyttelyihin pääset tutustumaan täältä. Esimerkiksi 20.5. aukeaa Viron Kansallismuseon näyttely nimeltä Pohjoisten metsien kansat.
Ere GrenforsLuonnon- ja riistanhoitopäällikköMetsästäjäliittoPuh:050 569 8916ere.grenfors@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
OKM avustaa Metsästäjäliiton nuorisotyötä – nuoret toivovat käytännönläheisiä koulutuksia9.3.2026 15:18:35 EET | Uutinen
Metsästäjäliitossa laaditaan parhaillaan nuorisotoiminnan ja -viestinnän strategiaa vuosille 2026–2030. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi maaliskuun alussa Metsästäjäliitolle nuorisotyön ja -toiminnan kehittämiseen 115 600 euron yleisavustuksen.
Jägareförbundet förbereder förverkligandet av en egen positioneringstjänst för jägare26.2.2026 10:35:58 EET | Uutinen
Jägareförbundets styrelse har fattat ett strategiskt beslut om att förbundet börjar förbereda grundandet av en positioneringstjänst som ägs och handhas av jägarna. Avsikten är att tjänsten även inkluderar ett förvaltningssystem av jakträtter avsett för jaktföreningarna.
Metsästäjäliitto valmistelee metsästäjien oman paikannuspalvelun toteuttamista26.2.2026 10:35:04 EET | Uutinen
Metsästäjäliiton hallitus on tehnyt strategisen päätöksen, jonka mukaan liitto alkaa valmistella metsästäjien omistaman ja hallinnoiman paikannuspalvelun perustamista. Palveluun sisältyisi myös metsästysseuroille tarkoitettu metsästysoikeuksien hallinnointijärjestelmä.
Metsästäjäliitto kannustaa suden DNA-näytekeräykseen9.2.2026 11:25:02 EET | Uutinen
Suden DNA-näytteitä tarvitaan lisää alueellisen kattavuuden varmistamiseksi. Metsästäjäliitto maksaa jäsenseuroilleen palkkion suden tai koirasuden DNA-näytteistä. Keräys jatkuu helmikuun loppuun.
SOTKA levähdysaluehanke ja Metsä Group edistävät vesilintujen suojelua Kemissä - katso videot30.1.2026 14:54:43 EET | Uutinen
Suomen Metsästäjäliitto ja BirdLife Suomi ovat sopineet vesilintujen levähdysalueen perustamisesta Kemiin, Metsä Groupin tehdasalueelle. Maailman kosteikkopäivänä maanantaina 2.2. järjestöt haluavat kiinnittää huomiota vesilintukantojen hyvinvointiin ja niiden eteen tehtävään työhön.
