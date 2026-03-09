Supersuosittu hirvilive muistuttaa metsästyksen todellisesta luonteesta - luvassa "Slow Huntingia”

17.4.2026 16:53:34 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen

Ruotsin television (SVT) vuodesta toiseen miljoonayleisöjä keräävä luontolive Den stora älgvandringen (Suuri hirvivaellus) käynnistyy jälleen Yle Areenassa keskiviikkona 22.4. Ruotsin Metsästäjäliitto on lanseerannut tv-ilmiön kunniaksi Hälgvandringen-haasteen, joka kannustaa pohtimaan omaa luontosuhdetta. Suomen Metsästäjäliitto vastaa huutoon Erähaasteella 2026.

Hirvisonni pellossa.
Luontolivet ja "Slow Hunting" muistuttavat, että parhaat elämykset syntyvät sille, joka malttaa odottaa.

Siinä missä suomalainen tv-yleisö on kiintynyt norppaliveen ja sääksikameraan, Ruotsissa seurataan joka kevät hirvien vaellusta Ångermanjoen yli. 

Legendan mukaan jo Ruotsin kuningas Kaarle XI (1655–1697) yritti koulia hirvestä ratsua armeijansa käyttöön. Vasta kuitenkin 2020-luku leipoi ruotsalaisesta hirvestä kansainvälisen kultti-ilmiön. Laatulehdistö New York Timesista BBC:hen on nimennyt SVT:n Suuren hirvivaelluksen täydelliseksi vastalääkkeeksi nykyajan kiireisiin. 

Suuri hirvivaellus alkaa myös Yle Areenassa ke 22.4.

Metsälle nukahdetaan

Suomen Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors muistuttaa, ettei Suomesta sinänsä tarvitse lähteä hirvilivcen perässä Itämeren yli.

”Suuren hirvivaelluksen tunnelma vastaa tarkasti metsästäjien tekemää luonnon- ja riistanhoitotyötä. Metsästykseen vihkiytymättömät saattavat joskus kuvitella, että metsästyksessä olisi kyse ainoastaan saaliista tai jopa tappamisen himosta. Todellisuudessa metsästys on yhtä hirviliveä - "slow huntingia”. Se on tuntikausien istumista, hiljaista odottamista ja ympäristön tarkkailua. Passiin saatetaan välillä jopa nukahtaa", kertoo Grenfors.

Grenforsin mukaan metsästystapahtuma on kuin hitauden mestariluokka: syvää läsnäoloa eri vuodenajoissa ja luonnon kiertokulussa.

"Metsästävä ihminen on edelleen ikiaikaisessa yhteydessä luontoon. Metsästäjän maailmankuvassa ihminen on vastuussa luonnosta siitä itsestään käsin, ei luonnon ulkopuolelta. Metsästäjät ovat Suomen suurin riistaa ja luontoa hoitava taho, sillä metsästysharrastus vaatii aina konkreettisia tekoja luonnon hyväksi. Vesilintukantoja suojeleva vieraspetopyynti tai poliisin virka-apuna vaatima SRVA-toiminta eivät hoituisi ilman metsästäjiä."

Ruotsi vai Suomi?

Pohjolassa hirvet ovat vaeltaneet samoja reittejä pitkin talvisijoiltaan kesälaitumille jo tuhansien vuosien ajan.

Keskimäärin hirven kevätvaelluksen pituus on 30 kilometriä. 

Ruotsin Metsästäjäliitto on kehittänyt tämän kunniaksi Hälgvandringen -haasteen äitienpäiväviikonlopuksi 8.-10.5. teemalla "Pystyisikö sinäkin vaeltamaan luonnossa kärsivällisesti, kuin hirvi?" Oman suorituksen - aina sadasta metristä alkaen - voi rekisteröidä kampanjasivustolle, jossa hirven kevätvaellusta juhlitaan.

Suomen Metsästäjäliitto vastaa haasteeseen ja kannustaa kaikkia lähimetsään kuulemaan kevään etenemistä. Kuinka monta eri luonnon ääntä esimerkiksi tunnistat, jos vain pysyt paikoillasi? Metsästäjäliiton Erähaaste 2026-visasta löydät koettavaa ja tehtävää omiin ja yhteisiin luontohetkiin.

Lue lisää hirvestä täältä

Metsästyksestä osana laajempaa keskustelua nykyihmisen luontosuhteesta löydät lisää täällä.

Suomen Metsästysmuseon näyttelyihin pääset tutustumaan täällä. Esimerkiksi 20.5. aukeaa Viron Kansallismuseon näyttely nimeltä Pohjoisten metsien kansat.

Hirvi heinäkuussa 2013.
Hirvi heinäkuussa 2013.
Hirviuros heinäpellolla kesä- heinäkuussa 2012.
Hirvisonni pellolla kesä- heinäkuussa 2012.
Hirvisonni kesä- heinäkuussa 2012.
Hirvisonni kesä- heinäkuussa 2012.
Routapaisti.
Metsän kruunupäätä ei kannata sivuuttaa kevään juhliin valmistautuessa. Ruotsalaisella routapaistiohjeella rummutat kevättunnelmat rintoihin. Kääräiset paistin pintaan hirviruusukkeet tavallisen juomalasin avulla.
Anna Kujala. Suomen Metsästäjäliitto.
Lataa

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye