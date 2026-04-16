Talentian ensireaktio hallituksen sosiaalihuoltolain luonnoksesta: Kiitämme asiakasmitoituksesta, mutta vakavasti varoitamme sosiaalihuollon laadun ja yhdenvertaisuuden heikkenemisestä

- Asiakasmäärän rajaaminen lastensuojelun ohella myös sosiaalihuoltolain mukaisissa erityisen tuen tarpeessa olevissa asiakkuuksissa on tärkeä ja oikeansuuntainen avaus. Tästä haluamme kiittää ministeri Rydmania, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

- Keskiöön nousee erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan määrittely lainsäädännössä sekä tunnistaminen käytännössä, Karsio jatkaa.

Mitoituksen osalta on otettava huomioon, että ne erittäin haastavassa tilanteessa olevaa 9 600 lasta, jotka ovat olleet lastensuojelun asiakasmitoituksen piirissä, siirtyvät nyt sosiaalihuoltolain asiakkuuteen, jossa työntekijällä on 17 lasta enemmän vastuullaan uudesta mitoitusesityksestä huolimatta.

Hyvänä Talentia pitää, että valmistelussa on päätetty pysäyttää lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja jälkihuollon siirtäminen sosiaalihuoltolakiin. Talentia on vastustanut muutosta.

Kokonaisuutena Talentia kuitenkin arvioi, että ehdotukset heikentävät sosiaalipalvelujen laatua, yhdenvertaisuutta ja vaikuttavuutta sekä alan työn edellytyksiä.

Asiakasprosessin keventäminen vaarantaa suunnitelmallisen, pitkäjänteisen ja vaikuttavan sosiaalityön toteutumisen

Talentia korostaa, että asiakasprosessia koskeva sääntely tulee suunnitella kokonaisuutena, koska sillä on merkittäviä vaikutuksia asiakkaan oikeusturvaan, palveluihin pääsyyn ja työntekijöiden velvoitteisiin.

Esityksessä sääntely ohjaisi prosessia tarkasti vain alkuvaiheessa (ensimmäiset seitsemän päivää ja tuen tarpeen arviointi), mutta kevenisi myöhemmässä vaiheessa, mikä voi heikentää suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen työskentelyn toteutumista. Esimerkiksi aikuissosiaalityö kaventuu seitsemän vuorokauden sisään annettavaksi ohjaukseksi ja neuvonnaksi, sillä palveluvalikoima supistetaan esityksessä, ja henkilöstömäärä ei tule riittämään tuloksekkaaseen sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen.



Omatyöntekijän nimeämisvelvoitteen keventämisen vaikutukset kohdistuvat lähtökohtaisesti kaikkiin sosiaalihuollon asiakkaisiin. Omatyöntekijän nimeämisvelvoitteen keventäminen voi heikentää suunnitelmallisen sosiaalityön toteutumista. Jos asiakkaalle ei nimetä omatyöntekijää, tulisi muulla tavoin varmistaa, miten seurataan tuen ja palvelujen toteutumista, tavoitteiden saavuttamista ja asiakkaan tuen tarpeiden muutoksia.

- Omatyöntekijyyttä tulisi päinvastoin vahvistaa määrittelemällä omatyöntekijän tehtäväksi asiakastyön koordinointi ja palvelujen yhteensovittaminen, Karsio toteaa.



Sosiaalihuollossa palvelut rakentuvat useiden toimijoiden yhteistyönä, ja moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö edellyttävät käytännössä selkeää koordinaatiota sosiaalihuollon asiantuntijalta. Tässä omatyöntekijän rooli on keskeinen.

Kirjaamisen heikennykset vaativat kalliita tietojärjestelmäuudistuksia ja murentavat asiakkaan ja työntekijän oikeusturvaa

Sosiaalihuollossa on käynnissä Kanta-uudistus, jossa vastataan kirjaamisen kehittämistarpeeseen. Tulevaisuudessa sosiaalihuollon asiakastiedot kirjataan valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla, tiedot tallennetaan keskitettyyn Kanta-järjestelmään ja tietoja voidaan hyödyntää eri palveluissa asiakkaan luvalla.

Uudistuksen onnistuminen ja vaikuttavuustiedon hyödyntäminen edellyttäisi entistä laadukkaampaa kirjaamista. Sen sijaan sosiaalihuollossa ehdotetaan osin luovuttavan asiakassuunnitelmista ja kevennetään kirjaamista.

Kirjaamisesta tavoitellut säästöt kuluvat todennäköisesti siihen, että hallituksen esittämät muutokset joudutaan tekemään ICT-järjestelmiin jokaisella hyvinvointialueella erikseen.

Tekoälyn nopean kehityksen huomioon ottaen kirjaamiseen liittyvät heikennykset tapahtuvat väärään aikaan. Kirjaaminen on niin asiakkaan kuin työntekijän oikeusturvan kannalta välttämätöntä säilyttää laadukkaana. Kirjaamisen heikentäminen omatyöntekijän heikentämisen kanssa samanaikaisesti tekee työntekijöille mahdottomaksi perehtyä asiakkaan tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille vuonna 2024 suunnatussa kyselyssä (STM:n selvitys tuo uutta tietoa sote-ammattilaisten kirjaamisen ongelmista ja kehittämiskohteista - Sosiaali- ja terveysministeriö) selvitettiin kokemuksia kirjaamisen kuormittavuudesta ja hyödyistä. Vastausten perusteella sosiaalihuollossa kirjaamiseen päivässä käytettävä aika painottui 30–180 minuutin välille. Mediaanivastaus oli 90 minuuttia ja keskiarvo 158 minuuttia.

Peräti 9600 lastensuojelun tarpeessa olevaa lasta siirtymässä heikommin turvattujen palvelujen piiriin

Esityksessä painotetaan varhaisen tuen vahvistamista, mutta samanaikaisesti esitetään keskeisten varhaisen tuen lakisääteisten sosiaalipalveluiden, kuten kasvatus- ja perheneuvonnan ja perhetyön poistamista laista. Tämä ristiriita uhkaa heikentää sosiaalihuollon moniammatillista ja erikoistunutta osaamista sekä lisätä myöhemmin raskaampien palveluiden tarvetta.

Kiinnitämme huomion siihen, että esityksessä ehdotettu 9 600 lapsen siirto lastensuojelulain asiakkuudesta sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävien palveluiden piiriin tarkoittaa, että jatkossa nämä lapset ovat yleisluonteisemmin säädeltyjen palveluiden piirissä. Nämä palvelut ovat alttiimpia määrärahojen vaikutuksille kuin lastensuojelulakiin perustuvat palvelut, mikä voi käytännössä heikentää näiden lasten oikeutta saada oikea-aikaista tukea verrattuna lastensuojelulakiin.

Asiakkaat eri puolella maata tulevat myös epätasa-arvoiseen asemaan. Jatkossa hyvinvointialueet määrittelevät lapsiperhepalveluiden palvelukokonaisuuksia entistä itsenäisemmin, mikä lisää alueellista vaihtelua ja voi synnyttää keskenään epäyhdenvertaisen palveluvalikoiman.

Kehysriihi herättää huolta

Talentia tulee lausumaan esityksestä lausuntoajan puitteissa. Olemme edelleen huolissamme kehysriihen sosiaalihuollon säästöjä koskevista neuvotteluista ja kehysriihessä tehtävistä uusista linjauksista.

Talentia koordinoi sosiaalipalveluita puolustavan Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla tiistaina 21.4. klo 8–11 Suomen Pankin edessä Helsingissä.

Talentia teetti aikaisemmin sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalihuollon palvelu-uudistusta koskevan työryhmän ehdotuksista oikeudellisen selvityksen, joka osoitti, että ehdotukset olivat ristiriitaisia ja puutteellisesti valmisteltuja.

