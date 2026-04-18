Förslaget till ändring av finansieringslagen ser dystrare ut än förväntat
18.4.2026 08:15:00 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Den nyligen publicerade regeringspropositionen om ändring av finansieringslagen är med tanke på välfärdsområden med växande befolkning ännu skadligare än man hade förutsett. I det sista skedet – utan att höra välfärdsområdena och utan offentlig diskussion – har ett nytt finansieringsinstrument lagts till i propositionen: ett utjämningsförfarande som gäller finansieringens miniminivå (§ 41). Denna backstop-mekanism är det dystraste förslaget av alla.
Syftet med mekanismen är att begränsa eventuella stora nedskärningar inom social- och hälsovården under nästa regeringsperiod till att gälla endast 3–5 områden med växande befolkning. Mekanismen säkerställer att finansieringen per invånare alltid ökar i de områden där befolkningen minskar, oavsett hur stora eventuella nedskärningar är. Notan betalas av invånarna i tillväxtcentra: eventuella besparingar riktas endast till tjänsterna för invånarna i de snabbast växande områdena.
– Enligt regeringspropositionen skulle nedskärningen i Västra Nylands välfärdsområde uppgå till 138 euro per invånare, sammanlagt 72 miljoner euro enligt finansieringsnivån för 2029. Backstop-mekanismen skulle till och med kunna leda till en högre och mer oförutsägbar nedskärning. Detta är orättvist gentemot våra invånare, och jag är rädd att det urholkar förtroendet för den offentliga social- och hälsovården samt räddningstjänsterna, säger Västra Nylands välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.
I stället för att förenkla finansieringsmodellen, utveckla incitamenten och stärka den kunskapsbaserade styrningen har man hamnat i en situation där de områden som redan har anpassat sin ekonomi har svårt att känna förtroende för finansiären och lagberedningen. Hittills har syftet med finansieringslagen varit en objektiv finansiering som utgår från invånarnas servicebehov och som bygger på forskningsbaserad kunskap och THL:s beredning. I lagen skulle det ha funnits mekanismer för att stötta enskilda välfärdsområden, i synnerhet genom förfarandet med tilläggsanslag.
Enligt Västra Nylands välfärdsområde gick beredningen av den färdigställda regeringspropositionen fel redan från början. I beredningen har man genom att manipulera kriterierna för behovsbedömningen försökt åstadkomma en så stor omfördelning av finansieringen som möjligt från Nyland och områden med befolkningstillväxt till andra områden. Ändringen har drivits igenom som permanenta ändringar i finansieringsstrukturen trots att det har funnits tidsbegränsade åtgärder för att lösa den tillfälliga utmaningen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna Svahnhyvinvointialuejohtaja / välfärdsområdesdirektörPuh:050 544 6535sanna.svahn@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Rahoituslain muutosesitys on ennakoituakin synkempi18.4.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Juuri julkaistu hallituksen esitys rahoituslain muutoksista on asukasmäärältään kasvavien hyvinvointialueiden näkökulmasta vielä ennakoituakin haitallisempi. Viime vaiheessa - kuulematta hyvinvointialueita ja ilman julkista keskustelua - esitykseen on lisätty uusi rahoitusinstrumentti: rahoituksen vähimmäistasoa koskeva tasausmenettely (§41). Tämä ns. perälautamalli on kaikista esitetyistä muutoksista synkin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme