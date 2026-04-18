Förslaget till ändring av finansieringslagen ser dystrare ut än förväntat

Syftet med mekanismen är att begränsa eventuella stora nedskärningar inom social- och hälsovården under nästa regeringsperiod till att gälla endast 3–5 områden med växande befolkning. Mekanismen säkerställer att finansieringen per invånare alltid ökar i de områden där befolkningen minskar, oavsett hur stora eventuella nedskärningar är. Notan betalas av invånarna i tillväxtcentra: eventuella besparingar riktas endast till tjänsterna för invånarna i de snabbast växande områdena.

– Enligt regeringspropositionen skulle nedskärningen i Västra Nylands välfärdsområde uppgå till 138 euro per invånare, sammanlagt 72 miljoner euro enligt finansieringsnivån för 2029. Backstop-mekanismen skulle till och med kunna leda till en högre och mer oförutsägbar nedskärning. Detta är orättvist gentemot våra invånare, och jag är rädd att det urholkar förtroendet för den offentliga social- och hälsovården samt räddningstjänsterna, säger Västra Nylands välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.

I stället för att förenkla finansieringsmodellen, utveckla incitamenten och stärka den kunskapsbaserade styrningen har man hamnat i en situation där de områden som redan har anpassat sin ekonomi har svårt att känna förtroende för finansiären och lagberedningen. Hittills har syftet med finansieringslagen varit en objektiv finansiering som utgår från invånarnas servicebehov och som bygger på forskningsbaserad kunskap och THL:s beredning. I lagen skulle det ha funnits mekanismer för att stötta enskilda välfärdsområden, i synnerhet genom förfarandet med tilläggsanslag.

Enligt Västra Nylands välfärdsområde gick beredningen av den färdigställda regeringspropositionen fel redan från början. I beredningen har man genom att manipulera kriterierna för behovsbedömningen försökt åstadkomma en så stor omfördelning av finansieringen som möjligt från Nyland och områden med befolkningstillväxt till andra områden. Ändringen har drivits igenom som permanenta ändringar i finansieringsstrukturen trots att det har funnits tidsbegränsade åtgärder för att lösa den tillfälliga utmaningen.