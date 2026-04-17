Sähkö–Electricity -ammattitapahtuma ensi avauksella Pohjois-Euroopan suurimpien joukkoon

17.4.2026 17:43:48 EEST | Messukeskus | Tiedote

Kansainvälinen Sähkö–Electricity 26 houkutteli Helsinkiin vaikuttavan määrän, lähes 14 500 sähköalan ammattilaisia ympäri Suomea ja ulkomailta. Tapahtumassa oli yhteensä 319 näytteilleasettajaa ja se järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 15.–17.4.2026 ensimmäistä kertaa.

Sähköala uudistuu nopeammin kuin koskaan. Uusiutuvat energiaratkaisut, sähköinen liikenne, älyverkot ja digitalisaatio muuttavat toimintaympäristöä vauhdilla ja edellyttää alan ammattilaisilta jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja kykyä omaksua uusia teknologioita. 

Uutuustuotteisiin tutustuttiin innokkaasti ja mm. datakeskus- ja pilvipalveluyritysten ekosysteemi sekä kyberturvallisuus nousivat yhdeksi tapahtuman keskeisistä puheenaiheista.

”Olemme erittäin ylpeitä ensimmäisestä Sähkö–Electricity -tapahtumasta ja iloisia siitä, että sähköalan ammattilaiset saapuivat runsain joukoin Helsinkiin, ympäri Suomea ja ulkomailta. Erityisen ilahduttavaa on ollut se, miten kannustavasti sähköalan toimijat kohtasivat opiskelijoita”, sanoo Kirsi Koivula Helsingin Messukeskuksesta.

”Meille asiakaskohtaamiset ovat erittäin tärkeitä ja olemme tavanneet täällä tasaisena virtana juuri oikeaa kohderyhmää aina suunnittelijoista sähköurakoitsijoihin”, sanoo Airamin liiketoimintayksikön johtaja Ville Keinänen.

Sähkö-Electricity on suunnattu sähköalan suunnittelijoille, arkkitehdeille, konsulteille ja päättäjille kuten urakoitsijat, teollisuus, kiinteistönomistajat, investorit, huolto- ja kunnossapidosta vastaavat ammattilaiset sekä kansainväliset kävijät.  

Siemensin sähkönjakelulaitteista vastaavan myyntijohtajan Olli Lehtosen mukaan tapahtuma keräsi osallistujia odotetusti. Siemensin osastolla oli eniten kävijöitä luonnollisesti kotimaasta, mutta myös muista Pohjoismaista ja Baltiasta oli mahdollista tulla vaikka vain yhdeksi päiväksi.

”Messujen yhteydessä järjestetty oma seminaarimme kiinnosti yritysten päättäjiä. Osastollamme esittelimme teknologiauutuuksia ja digitalisaatioratkaisuja teknisille asiantuntijoille. Esimerkiksi haitallisista kaasuista vapaat Blue GIS -kojeistomme kiinnostivat kävijöitä”, sanoo Lehtonen.

Luminord-valaisinsuunnittelukilpailun pääpalkinto Saana Tavarezille ja Jussi Alatalolle

Luminord 2026 -kilpailun tehtävänä oli suunnitella piha-alueille ja puistoihin soveltuva ulkovalaisinsarja. Suomen Messusäätiön lahjoittaman 5 000 euron LUMINORD 26 -palkinnon saajaksi valittiin Saana Tavarezin ja Jussi Alatalon työ ”Kehrä”. STEK-nimikkopalkinnon, myös arvoltaan 5 000 euroa, voitti Juho Pasilan ja Antti Keskisen ehdotus ”Bino”. Kunniamaininnan sai Matti Syrjälän ”Curve”. Palkinnot jaettiin Sähkö-Electricity 26 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 15.4.2026.

Sähkö-Electricity 26 on uusi, kansainvälisen tason kolmipäiväinen messutapahtuma, joka järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 15.4.–17.4.2026 ja seuraavan kerran keväällä 2028. Tapahtumaa ovat olleet kehittämässä Suomen Messujen lisäksi sähköalan tunnetut yritykset ABB, Siemens, Sonepar, Ahlsell ja Airam. 

Helsingin Messukeskus: 
Tapahtumaviestintä ja markkinointi, Anu-Eveliina Mattila 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com.     

Liiketoimintapäällikkö kirsi.koivula@messukeskus.com, 050 442 2697.  

 
Lisätietoa: sähkömessut.fi I LinkedIn #SähköElectricity  

Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus

Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. |  Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus 

