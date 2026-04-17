Sähkö–Electricity -ammattitapahtuma ensi avauksella Pohjois-Euroopan suurimpien joukkoon

Sähköala uudistuu nopeammin kuin koskaan. Uusiutuvat energiaratkaisut, sähköinen liikenne, älyverkot ja digitalisaatio muuttavat toimintaympäristöä vauhdilla ja edellyttää alan ammattilaisilta jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja kykyä omaksua uusia teknologioita.

Uutuustuotteisiin tutustuttiin innokkaasti ja mm. datakeskus- ja pilvipalveluyritysten ekosysteemi sekä kyberturvallisuus nousivat yhdeksi tapahtuman keskeisistä puheenaiheista.

”Olemme erittäin ylpeitä ensimmäisestä Sähkö–Electricity -tapahtumasta ja iloisia siitä, että sähköalan ammattilaiset saapuivat runsain joukoin Helsinkiin, ympäri Suomea ja ulkomailta. Erityisen ilahduttavaa on ollut se, miten kannustavasti sähköalan toimijat kohtasivat opiskelijoita”, sanoo Kirsi Koivula Helsingin Messukeskuksesta.

”Meille asiakaskohtaamiset ovat erittäin tärkeitä ja olemme tavanneet täällä tasaisena virtana juuri oikeaa kohderyhmää aina suunnittelijoista sähköurakoitsijoihin”, sanoo Airamin liiketoimintayksikön johtaja Ville Keinänen.

Sähkö-Electricity on suunnattu sähköalan suunnittelijoille, arkkitehdeille, konsulteille ja päättäjille kuten urakoitsijat, teollisuus, kiinteistönomistajat, investorit, huolto- ja kunnossapidosta vastaavat ammattilaiset sekä kansainväliset kävijät.

Siemensin sähkönjakelulaitteista vastaavan myyntijohtajan Olli Lehtosen mukaan tapahtuma keräsi osallistujia odotetusti. Siemensin osastolla oli eniten kävijöitä luonnollisesti kotimaasta, mutta myös muista Pohjoismaista ja Baltiasta oli mahdollista tulla vaikka vain yhdeksi päiväksi.

”Messujen yhteydessä järjestetty oma seminaarimme kiinnosti yritysten päättäjiä. Osastollamme esittelimme teknologiauutuuksia ja digitalisaatioratkaisuja teknisille asiantuntijoille. Esimerkiksi haitallisista kaasuista vapaat Blue GIS -kojeistomme kiinnostivat kävijöitä”, sanoo Lehtonen.

Luminord-valaisinsuunnittelukilpailun pääpalkinto Saana Tavarezille ja Jussi Alatalolle

Luminord 2026 -kilpailun tehtävänä oli suunnitella piha-alueille ja puistoihin soveltuva ulkovalaisinsarja. Suomen Messusäätiön lahjoittaman 5 000 euron LUMINORD 26 -palkinnon saajaksi valittiin Saana Tavarezin ja Jussi Alatalon työ ”Kehrä”. STEK-nimikkopalkinnon, myös arvoltaan 5 000 euroa, voitti Juho Pasilan ja Antti Keskisen ehdotus ”Bino”. Kunniamaininnan sai Matti Syrjälän ”Curve”. Palkinnot jaettiin Sähkö-Electricity 26 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 15.4.2026.

Sähkö-Electricity 26 on uusi, kansainvälisen tason kolmipäiväinen messutapahtuma, joka järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 15.4.–17.4.2026 ja seuraavan kerran keväällä 2028. Tapahtumaa ovat olleet kehittämässä Suomen Messujen lisäksi sähköalan tunnetut yritykset ABB, Siemens, Sonepar, Ahlsell ja Airam.

