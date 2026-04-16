Classic jälleen loppuotteluissa, TPS vei naisten finaaliavauksen
17.4.2026 21:29:56 EEST | Fliiga | Tiedote
Classic eteni ensimmäisenä F-liigan miesten finaaleihin, kun se kaatoi kotonaan Westend Indiansin 7-5 ja vei välieräsarjan voitoin 4-1. Classic on loppuotteluissa ja Indians pronssiottelussa jo kolmantena keväänä peräkkäin.
Classic johti pelin puolivälissä 2-0, mutta Indians tuli Samuli Junnilan osumalla maalin päähän, ja vieraiden Anton Roth kuittasi vielä Teemu Karppasen 3–1-maalin. Eroa syntyi kolmannessa erässä, jonka avausvaihdossa Oskari Heikkilä kiepautti maalin edestä Classicille 4-2, kuusi minuuttia ennen loppua Ville Hietaranta Eetu Sikkisen levityksestä 5-2 ja Alpo Laitilan päädystä kimmonneesta pallosta jo 6-2.. Illan loput maalit nähtiin Indiansin puristaessa isolla riskillä ilman maalivahtia. Pyöritys kuudella tuotti Samuli Huppusen yhden ja Samuli Junnilan kaksi kavennusta, mutta Classic vastasi Eemeli Salinin tyhjään verkkoon laukomalla pallolla.
Toisessa välieräsarjassa on finaalipaikka katkolla Nokian KrP:lle lauantaina ottelussa KrP–Oilers.
TPS nappasi ensimmäisen kiinnityksen F-liigan naisten mestaruuteen, kun se löi finaaliavauksessa kotonaan Classicin 4-3.
Ottelun ensimmäinen maali nähtiin vasta pelin puolivälissä Venla Nousiaisen laukoessa oikeasta laidasta TPS:n johtoon, ja vielä ennen toista taukoa Veera Kuosmanen iski vastaiskusta omalla ratkaisulla eron kahteen. Julia Woivalin avasi Classicin maalitilin kolmannessa erässä, mutta Sofia Leino kuittasi etukulmaan jo 40 sekuntia myöhemmin, ja Aada Heikkinen nosti luukulta lukemiksi jo 4-1. Classic nousi vielä taisteluun Suvi Hämäläisen tahtomaalilla alivoimalla ja Vilja Kuutniemen kuusi ja puoli minuuttia ennen loppua tekemällä komealla kavennuksella, mutta tasoitukseen asti ei hallitseva mestari tänään venynyt.
Sarja jatkuu heti lauantaina Lempäälässä.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
