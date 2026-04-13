Nämä laulajat taistelevat The Voice of Finlandin voitosta – finaali nähdään ensi perjantaina
17.4.2026 22:33:41 EEST | Nelonen Media | Tiedote
The Voice of Finlandin finalistit valittiin hetki sitten. Finaalissa Turun Logomon lavalle nousee yksi laulaja kunkin tähtivalmentajan tiimistä.
SANNIn tiimistä finaaliin pääsi Saw Shane, Jenni Vartiaisen tiimistä Kreetta Sihvola, Arttu Wiskarin laulajista finaalissa nähdään Arthur Rinne, Elastisen tiimistä Jose Carlos.
Kotimatkalle joutuivat Onni Hytönen (Sannin tiimi), Jaakko Seppälä (Jenni Vartiaisen tiimi), Justiina Luukaslammi (Elastisen tiimi) ja Dorcas Lusajo (Arttu Wiskarin tiimi).
The Voice of Finlandin voittaja kruunataan suorassa finaalilähetyksessä perjantaina 24. huhtikuuta. Kilpailijoiden lisäksi finaalilähetyksessä esiintyvät Arttu Wiskari sekä Haloo Helsinki.
The Voice of Finlandin suorat lähetykset Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20.
The Voice of Finlandin finalistit:
SANNIn tiimi:
Saw Shane, 39, Ruokolahti
39-vuotias Saw Shane on kotoisin Myanmarista, mistä hän muutti maan epävakaan tilanteen vuoksi Suomeen vuonna 2024. Tällä hetkellä hän opiskelee lähihoitajaksi Ruokolahdella ja tekee töitä vanhusten kotihoidossa. Työssään Saw Shane laulaa usein vanhuksia piristääkseen, ja hän tulikin mukaan Voiceen työnantajansa ilmoittamana. Saw Shane rakastaa laulamista ja haluaa jakaa musiikin tuomaa voimaa muiden kanssa.
Jenni Vartiaisen tiimi:
Kreetta Sihvola, 26, Helsinki
26-vuotias Kreetta Sihvola on Helsingistä kotoisin oleva musikaaliartisti ja näyttelijä. Hän valmistui keväällä 2024 Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalta, ja nykyisin hän työskentelee freelancerina erilaisten esiintymistöiden parissa. Kreetan yksi suurimmista haaveista on esiintyminen sinfoniaorkesterin solistina. Kreetta päätyi The Voice of Finlandiin aloitettuaan omassa elämässään rohkeuden aikakauden, omien sanojensa mukaan “rohkeus/röyhkeys-eran”. Hän päätti ottaa oman paikkansa yleisön edessä hyvällä asenteellaan, muilta lupia kyselemättä. Jatkopaikka kevään livelähetyksiin on yksi mahtavimmista asioista, mitä tuo teema on tuonut tullessaan.
Arttu Wiskarin tiimi:
Arthur Rinne, 28, Vantaa
Vantaalla asuva 28-vuotias Arthur työskentelee suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa. Voiceen Arthurin ilmoitti hänen työkaverinsa, joka halusi vastata Arthurin tekemään jäynään. Arthur on ollut pienestä asti kova esiintymään, mutta suurin innostus musiikkia kohtaan alkoi Arthurin tädin esiteltyä hänelle Tina Turnerin tuotannon. Lavalla Arthur aikoo antaa kaiken, mitä hänestä lähtee. Suoriin lähetyksiin Arthur lähtee rauhaisin mielin ja hyvällä asenteella.
Elastisen tiimi:
Jose Carlos, 33, Vantaa
33-vuotias Jose Carlos on puoliksi englantilainen ja puoliksi espanjalainen. Hän muutti Suomeen vaimonsa perässä ja asuu nyt Vantaalla. Musiikki on Joselle toivon ja itseilmaisun lähde. Hän löysi erityisesti rap-musiikin pariin veljensä kautta jo nuorena. Tulevaisuudessa Jose toivoo voivansa hyödyntää luovuuttaan ja toteuttaa musiikillisia unelmiaan. Livelähetyksissä esiintyminen on Joselle suuri unelma, josta tulee nyt totta.
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Diili tekee paluun – tässä on uusi johtoryhmä!13.4.2026 08:58:00 EEST | Tiedote
Diilin uudelle kaudelle haetaan nyt kilpailijoita, jotka ovat valmiita ottamaan elämänsä haasteen vastaan.
The Voice of Finlandin viimeiset semifinalistit valittiin – nämä laulajat taistelevat finaalipaikoista10.4.2026 22:07:27 EEST | Tiedote
The Voice of Finlandin loput semifinalistit valittiin hetki sitten. Semifinaalissa kilpailee kahdeksan upeaa laulajaa.
Tältä näyttää odotettu Koskisen uusi kausi – alkaa Ruudussa 1. kesäkuuta!8.4.2026 09:59:58 EEST | Tiedote
Jo viidennelle kaudelleen ehtinyt rakastettu rikossarja palaa Ruutuun. Uudella kaudella on luvassa tiivistunnelmaista draamaa, rosoista huumoria ja tilanteita, joissa pienet valinnat johtavat peruuttamattomiin seurauksiin.
Nämä laulajat pääsivät jatkoon The Voice of Finlandin ensimmäisestä suorasta lähetyksestä3.4.2026 22:34:19 EEST | Tiedote
The Voice of Finlandin suorat lähetykset alkoivat tänään perjantaina, ja ensimmäiset pudotukset nähtiin hetki sitten.
Tähdet, tähdet -kausi alkaa sunnuntaina – Aarne Pelkosen menneisyys nousee esille: "Meillä sai lapsuudenkodissa kuunnella käytännössä vain klassista musiikkia"1.4.2026 10:35:37 EEST | Tiedote
Uusi Tähdet, tähdet -kausi alkaa sunnuntaina. Avausjaksossa heittäydytään 2000-luvun musiikin maailmaan, ja ainakin Aarne Pelkoselle jakson teemalla on syvä henkilökohtainen merkitys.
