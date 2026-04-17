Eurojackpotin potti kasvaa noin 28 miljoonaan euroon - Kajaaniin 20 000 euron voitto

17.4.2026 22:26:15 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistaina pelin potti kohoaa noin 28 miljoonaan euroon.

Eurojackpotin kierroksen 16/2026 perjantain arvonnan oikea rivi on 16, 31, 35, 43 ja 44. Tähtinumerot 2 ja 9.

Illan suurimmat voitot lähtivät jakoon 5+0 -oikein tuloksilla, joilla voitti 342 237 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Espanjaan.

Suomesta löytyi perjantaina yksi 4+2 -oikein rivi, jolla voitti 5 839 euroa.

Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 5 7 9 5 0 2 9. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Kajaanin Prismassa pelattuun kahden osuuden porukkapeliin osui 20 000 euron voitto.

Perjantain Milli-pelin voittorivi on 9, 24, 27, 28, 32 ja 38. Lisänumero 29. Milli-pelistä ei mennyt jakoon kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Kairo 3. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.

