Eurojackpotin potti kasvaa noin 28 miljoonaan euroon - Kajaaniin 20 000 euron voitto

Eurojackpotin kierroksen 16/2026 perjantain arvonnan oikea rivi on 16, 31, 35, 43 ja 44. Tähtinumerot 2 ja 9.



Eurojackpotista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Tiistaina Eurojackpotin potti kasvaa noin 28 miljoonaan euroon.



Illan suurimmat voitot lähtivät jakoon 5+0 -oikein tuloksilla, joilla voitti 342 237 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Espanjaan.



Suomesta löytyi perjantaina yksi 4+2 -oikein rivi, jolla voitti 5 839 euroa.



Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 5 7 9 5 0 2 9. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Kajaanin Prismassa pelattuun kahden osuuden porukkapeliin osui 20 000 euron voitto.



Perjantain Milli-pelin voittorivi on 9, 24, 27, 28, 32 ja 38. Lisänumero 29. Milli-pelistä ei mennyt jakoon kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Kairo 3. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.