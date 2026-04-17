Eurojackpotin potti kasvaa noin 28 miljoonaan euroon - Kajaaniin 20 000 euron voitto
17.4.2026 22:26:15 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistaina pelin potti kohoaa noin 28 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin kierroksen 16/2026 perjantain arvonnan oikea rivi on 16, 31, 35, 43 ja 44. Tähtinumerot 2 ja 9.
Eurojackpotista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Tiistaina Eurojackpotin potti kasvaa noin 28 miljoonaan euroon.
Illan suurimmat voitot lähtivät jakoon 5+0 -oikein tuloksilla, joilla voitti 342 237 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Espanjaan.
Suomesta löytyi perjantaina yksi 4+2 -oikein rivi, jolla voitti 5 839 euroa.
Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 5 7 9 5 0 2 9. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Kajaanin Prismassa pelattuun kahden osuuden porukkapeliin osui 20 000 euron voitto.
Perjantain Milli-pelin voittorivi on 9, 24, 27, 28, 32 ja 38. Lisänumero 29. Milli-pelistä ei mennyt jakoon kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Kairo 3. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
