Raumalainen kansanedustaja Juha Viitala ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi
18.4.2026 18:30:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Rauman Työväenyhdistys esittää kansanedustaja Juha Viitalaa SDP:n varapuheenjohtajaksi. Yhdistys päätti asiasta kokouksessaan 18.4.2026 ja esittää Viitalaa myös ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin 2027.
Viitala on SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Raumalta. Hänen taustansa on teollisuudessa ja palkansaajien edunvalvonnassa, ja häntä on kannustettu varapuheenjohtajaehdokkaaksi laajasti eri puolilta puoluetta.
Rauman Työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Rainer Lehti näkee syyksi tähän Viitalan yhteistyöhakuisen toimintatavan.
– Juha tunnetaan joukkuepelaajana ja ratkaisuhakuisena rakentajana. Hän toimii harkitusti, analysoi asioita tarkasti ja luo tasapainoa ympärilleen. Aiemman puoluehallituskokemukseni perusteella arvioin, että hänen taustansa ja toimintatapansa sopivat erinomaisesti työväenpuolueen varapuheenjohtajaksi.
Rauman Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Carita Vainio korostaa myös Viitalan näyttöjä eduskunnassa.
– Yhdistyksemme on ylpeä siitä työstä, mitä Juha on ensimmäisellä kaudellaan kansanedustajana tehnyt. Hän toimii vahvasti arvojemme mukaisesti ja on luonut vahvat, koko maakuntaa hyödyttävät verkostot nopeassa tahdissa. Juha on helposti lähestyttävä ja tulee toimeen niin oman puolueen kuin muidenkin puolueiden edustajien kanssa.
Keskiössä työelämän suunta
Viitalan mukaan SDP:llä on erinomaiset edellytykset nousta vaalivoittoon ja hallitusvastuuseen.
– Olen valmis tekemään täysillä töitä sen eteen, että puolueemme pärjää vaaleissa ja pystyy viemään keskeisiä tavoitteitaan eteenpäin hallitusneuvotteluissa.
Viitala nostaa keskiöön suomalaisen työelämän suunnan.
– Työelämän tasapaino on järkkynyt ja palkansaajien asemaa on heikennetty. Nyt tarvitaan luottamuksen palauttamista työmarkkinoille sekä uskoa tulevaisuuteen niin ihmisille kuin yrityksille.
Hän korostaa myös pitkäjänteistä talous- ja teollisuuspolitiikkaa.
– Tarvitsemme kauemmas katsovaa, jopa kymmenen vuoden näkymää elinkeinoelämän kehittämiseen. Investointien edellytyksiä on vahvistettava ja kasvua syntyy uusista yrityksistä ja työpaikoista. Vientiteollisuuden ja merenkulun merkitys on turvattava.
– Kunnioitan suuresti oman yhdistykseni tukea. Olen erittäin motivoitunut tavoittelemaan varapuheenjohtajuutta ja jatkamaan työtä eduskunnassa. Haluan rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa – sellaista, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen, ikäihmisistä pidetään huolta ja palkansaajien asemaa vahvistetaan, Viitala linjaa.
Rauman SDP:n maan vahvimpiin kuuluva kannatus kuntavaaleissa (39,8 %) antaa Viitalan mukaan hyvän pohjan puoluekokouksen valinnoille ja tulevaan vaalityöhön.
Lopulliset valinnat eduskuntavaaliehdokkuudesta tekee Satakunnan SDP:n piirijärjestö myöhemmin tänä vuonna.
Lisätiedot:
Carita Vainio
puheenjohtaja
Rauman Työväenyhdistys
Puh. 040 5740651
carita.vainio@gmail.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme