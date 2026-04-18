Raumalainen kansanedustaja Juha Viitala ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi

18.4.2026 18:30:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Rauman Työväenyhdistys esittää kansanedustaja Juha Viitalaa SDP:n varapuheenjohtajaksi. Yhdistys päätti asiasta kokouksessaan 18.4.2026 ja esittää Viitalaa myös ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin 2027.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Viitala on SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Raumalta. Hänen taustansa on teollisuudessa ja palkansaajien edunvalvonnassa, ja häntä on kannustettu varapuheenjohtajaehdokkaaksi laajasti eri puolilta puoluetta.

Rauman Työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Rainer Lehti näkee syyksi tähän Viitalan yhteistyöhakuisen toimintatavan.

– Juha tunnetaan joukkuepelaajana ja ratkaisuhakuisena rakentajana. Hän toimii harkitusti, analysoi asioita tarkasti ja luo tasapainoa ympärilleen. Aiemman puoluehallituskokemukseni perusteella arvioin, että hänen taustansa ja toimintatapansa sopivat erinomaisesti työväenpuolueen varapuheenjohtajaksi.

Rauman Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Carita Vainio korostaa myös Viitalan näyttöjä eduskunnassa.

– Yhdistyksemme on ylpeä siitä työstä, mitä Juha on ensimmäisellä kaudellaan kansanedustajana tehnyt. Hän toimii vahvasti arvojemme mukaisesti ja on luonut vahvat, koko maakuntaa hyödyttävät verkostot nopeassa tahdissa. Juha on helposti lähestyttävä ja tulee toimeen niin oman puolueen kuin muidenkin puolueiden edustajien kanssa.

Keskiössä työelämän suunta

Viitalan mukaan SDP:llä on erinomaiset edellytykset nousta vaalivoittoon ja hallitusvastuuseen.

– Olen valmis tekemään täysillä töitä sen eteen, että puolueemme pärjää vaaleissa ja pystyy viemään keskeisiä tavoitteitaan eteenpäin hallitusneuvotteluissa.

Viitala nostaa keskiöön suomalaisen työelämän suunnan.

– Työelämän tasapaino on järkkynyt ja palkansaajien asemaa on heikennetty. Nyt tarvitaan luottamuksen palauttamista työmarkkinoille sekä uskoa tulevaisuuteen niin ihmisille kuin yrityksille.

Hän korostaa myös pitkäjänteistä talous- ja teollisuuspolitiikkaa.

– Tarvitsemme kauemmas katsovaa, jopa kymmenen vuoden näkymää elinkeinoelämän kehittämiseen. Investointien edellytyksiä on vahvistettava ja kasvua syntyy uusista yrityksistä ja työpaikoista. Vientiteollisuuden ja merenkulun merkitys on turvattava.

– Kunnioitan suuresti oman yhdistykseni tukea. Olen erittäin motivoitunut tavoittelemaan varapuheenjohtajuutta ja jatkamaan työtä eduskunnassa. Haluan rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa – sellaista, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen, ikäihmisistä pidetään huolta ja palkansaajien asemaa vahvistetaan, Viitala linjaa.

Rauman SDP:n maan vahvimpiin kuuluva kannatus kuntavaaleissa (39,8 %) antaa Viitalan mukaan hyvän pohjan puoluekokouksen valinnoille ja tulevaan vaalityöhön.

Lopulliset valinnat eduskuntavaaliehdokkuudesta tekee Satakunnan SDP:n piirijärjestö myöhemmin tänä vuonna.

Lisätiedot:

Carita Vainio
puheenjohtaja
Rauman Työväenyhdistys
Puh. 040 5740651
carita.vainio@gmail.com

Sote-valiokunnan opposition edustajat: Sote jätettävä hankintalain kiristämisen ulkopuolelle17.4.2026 15:14:54 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli lausuntoaan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä hankintalain muuttamiseksi. Lausunnon käsittelyn yhteydessä valiokunnassa tehtiin SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden toimesta useita muutosehdotuksia hallituksen esitykseen uudesta hankintalaista. Niillä olisi turvattu sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen riittävyyttä ja toimivuutta hyvinvointialueiden vaikeassa tilanteessa. Opposition edustajien mukaan esitys sisältää merkittäviä riskejä palvelujen jatkuvuudelle, potilasturvallisuudelle ja hyvinvointialueiden vastuulle järjestää palvelut. Valiokunnassa tehdyt muutosesitykset kaatuivat äänin 9–6, 2 tyhjää.

SDP:n Riitta Kaarisalo: Koulutettujen maallikkoelvyttäjien toiminta hätätilanteissa turvattava - kirjallinen kysymys hallitukselle17.4.2026 15:00:35 EEST | Tiedote

Lupa- ja valvontaviraston 2.4.2026 julkistaman päätöksen seurauksena koulutettujen vapaaehtoisten sydäniskuriryhmien hälyttäminen äkillisten sydänpysähdysten yhteydessä on estetty Keski-Suomen hyvinvointialueella. Päätös on herättänyt vakavaa huolta paitsi Keski-Suomessa myös valtakunnallisesti, sillä kyse on linjauksesta, joka vaikuttaa suoraan siihen, miten vastaavaa vapaaehtoistoimintaa voidaan järjestää eri puolilla Suomea.

