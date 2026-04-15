Adlercreutz: RKP lähtee vaaleihin tavoitteena lisätä paikkamääräänsä eduskunnassa
18.4.2026 15:53:33 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n puoluevaltuusto kokoontuu Kokkolassa 18.–19.4.2026. Kokous pidetään tasan vuotta ennen tulevia eduskuntavaaleja, ja se kokoaa yhteen puolueen päättäjät eri puolilta Suomea. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz korosti puheessaan puoluevaltuustolle vahvan vaalituloksen merkitystä, jotta voidaan jatkaa pitkäjänteistä ja tuloshakuista politiikkaa, esimerkiksi koulutuksen alalla.
– Tämän hallituskauden aikana peruskoulussa jo toteutetut uudistukset ovat olleet tärkeitä ja tervetulleita. Kännykkäkielto, joka on nyt ollut voimassa lähes kokonaisen lukuvuoden ajan, on selkeä esimerkki toimenpiteestä, joka on tuottanut nopeita ja konkreettisia tuloksia, Adlercreutz sanoo.
– Yhtäkkiä lapset leikkivät taas. Välituntien melutaso on kasvanut, kun kännykät ja muut mobiililaitteet eivät vie kaikkea huomiota.
Eri puolilta maata saatujen tietojen mukaan oppilaiden sosiaalinen vuorovaikutus kouluissa on lisääntynyt, samalla kun ongelmat, kuten nettikiusaaminen, ovat vähentyneet.
– Pelataan lautapelejä, koripalloa ja jalkapalloa enemmän kuin ennen. Samalla nettikiusaaminen on vähentynyt merkittävästi, eikä oppilaiden tarvitse pelätä joutuvansa jatkuvasti kuvatuksi, Adlercreutz sanoo.
Adlercreutz nosti esiin myös panostukset perustaitoihin – lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen – sekä oppimisen tuen vahvistamisen, jotka kaikki ovat tärkeitä uudistuksia.
Koulutuspolitiikka vaatii kuitenkin jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.
– Olemme tehneet merkittäviä panostuksia perustaitojen vahvistamiseen. Tulosten täysimääräinen näkyminen edellyttää kärsivällisyyttä ja selkeää suuntaa, Adlercreutz sanoo.
Tavoitteena seuraavissa eduskuntavaaleissa on lisätä RKP:n paikkamäärää eduskunnassa. Vahva ehdokasjoukko ja tuloshakuinen politiikka, joka on tiiviisti sidoksissa ihmisten arkeen, muodostavat onnistuneen vaalituloksen perustan.
– RKP:n tavoite on selvä: haluamme kasvattaa eduskuntaryhmämme kokoa.
– Meillä on Suomen paras puolueorganisaatio, parhaat ehdokkaat ja politiikka, jota Suomi ja maailma tänä päivänä tarvitsevat, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme