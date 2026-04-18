TPS omaa luokkaansa – naisten finaalivoitot jo 2-0
18.4.2026 20:04:28 EEST | Fliiga | Tiedote
Finaaliavauksen eilen kotonaan maalilla voittanut TPS oli tänään vieraskaukalossa ylivoimainen ja siirtyi Classicia vastaan 2–0-johtoon voittamalla 8-3.
Avauserän ehdittyä puoliväliinsä Eerika Koski, Venla Nousiainen ja Anna Marttala nakuttivat turkulaisille nopean kolmen maalin johdon, ja toisessa Veera Kuosmasen ja Emilia Pietilän sijoitukset takakulmaan muuttivat tilanteeksi jo 5-0. TPS vastasi Veera Vileniuksen kavennukseen Anna Marttalan osumalla, ja kolmannessa erässä lukemissa alkoi olla jo nöyryytyksen makua. Aada Heikkisen maalattua ja Sofia Leinon lauottua pallon tyhjiin TPS johti jo 8-1 ennen Classicin lopun kahta lohdutuskavennusta.
Kolmas loppuottelu nähdään maanantaina Turussa. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.
Nurmijärveläinen SB-Pro päätti komean kautensa mitaliin, kun se kaatoi iltapäivän pronssiottelussa rangaistuslaukauksilla EräViikingit 4-3.
SB-Pro johti tasaisena edennyttä ottelua kahden erän jälkeen 2-1, kun Iida Sinkko oli avauserässä kuitannut Mirja Hietamäen avausmaalin ja Annika Hautojärvi nostanut kotijoukkueen toisessa erässä edelle. EräViikingit iski takaisin kolmannessa erässä, jossa Pinja Suhonen tasoitti sen alussa ja Elina Hautojärvi iski kolme ja puoli minuuttia ennen loppua helsinkiläiset ensi kertaa johtoon.
Laura Hietamäen tasoitus kuudella viittä vastaan kaksi ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa vei ratkaisun lopulta aina rangaistuslaukauskilpailuun saakka. Siinä Petra Aallonen, Veronika Kopecka, Jenni Rautanen ja Veera Kurikkala onnistuivat SB-Prosta maalinteossa kun EräViikingeistä maalasivat vain Natalie Sandström, Taru Nordman ja Iida Sinkko.
SB-Pro oli kausilla 2009-2019 mitaleilla 10 kertaa peräkkäin ja vielä koronan katkaiseman kauden jälkeen 2021 hopealla. Sen jälkeen sijoitukset olivat ennen tätä pronssia olleet kuudes, viides, kahdeksas ja neljäs. EräViikinkien seurahistorian mitalit ovat pronssit vuosilta 2018, 2022 ja 2025.
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
F-liigan mestari vaihtuu – finaalisarjasta Pirkanmaan paikallinen18.4.2026 20:11:08 EEST | Tiedote
Edelliset kaksi F-liigan miesten mestaruutta vienyt Oilers pelaa tänä keväänä vain pronssista paikalliskilpailija Westend Indiansia vastaan. Nokian KrP eteni finaaleihin tamperelaista Classicia vastaan kaatamalla Oilersin tänään kotonaan 10-7 ja viemällä välieräsarjan 4-1.
Classic jälleen loppuotteluissa, TPS vei naisten finaaliavauksen17.4.2026 21:29:56 EEST | Tiedote
Classic eteni ensimmäisenä F-liigan miesten finaaleihin, kun se kaatoi kotonaan Westend Indiansin 7-5 ja vei välieräsarjan voitoin 4-1. Classic on loppuotteluissa ja Indians pronssiottelussa jo kolmantena keväänä peräkkäin.
Hallitseva mestari ahdingossa – Nokian KrP:lle jo kolmas voitto16.4.2026 21:04:22 EEST | Tiedote
Nokian KrP siirtyi välieräsarjassaan F-liigan hallitsevaa mestaria Oilersia vastaan jo 3–1-johtoon voittamalla espoolaisten kotikaukalossa 5-2. KrP voi varmistaa finaalipaikkansa lauantaina kotona Nokialla.
Classicin ja Indiansin trillerisarja kääntymässä tamperelaisille15.4.2026 21:01:20 EEST | Tiedote
Classicin ja Westend Indiansin välieräsarja jatkui huipputasaisena Espoossa, jossa Classic siirtyi jo voiton päähän finaalipaikasta kaatamalla isännät 5-4. Classic johtaa ottelusarjaa 3-1.
Mikko Laakso laukoi Nokian KrP:n johtoon välieräsarjassa13.4.2026 20:56:54 EEST | Tiedote
Mikko Laakso iski kolmannessa erässä ratkaisumaalit, kun Nokian KrP siirtyi välieräsarjassa Oilersia vastaan 2–1-johtoon voittamalla kotonaan 4-3.
