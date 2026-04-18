TPS omaa luokkaansa – naisten finaalivoitot jo 2-0

18.4.2026 20:04:28 EEST

Finaaliavauksen eilen kotonaan maalilla voittanut TPS oli tänään vieraskaukalossa ylivoimainen ja siirtyi Classicia vastaan 2–0-johtoon voittamalla 8-3.

Avauserän ehdittyä puoliväliinsä Eerika KoskiVenla Nousiainen ja Anna Marttala nakuttivat turkulaisille nopean kolmen maalin johdon, ja toisessa Veera Kuosmasen ja Emilia Pietilän sijoitukset takakulmaan muuttivat tilanteeksi jo 5-0. TPS vastasi Veera Vileniuksen kavennukseen Anna Marttalan osumalla, ja kolmannessa erässä lukemissa alkoi olla jo nöyryytyksen makua. Aada Heikkisen maalattua ja Sofia Leinon lauottua pallon tyhjiin TPS johti jo 8-1 ennen Classicin lopun kahta lohdutuskavennusta.

Kolmas loppuottelu nähdään maanantaina Turussa. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

Nurmijärveläinen SB-Pro päätti komean kautensa mitaliin, kun se kaatoi iltapäivän pronssiottelussa rangaistuslaukauksilla EräViikingit 4-3.

SB-Pro johti tasaisena edennyttä ottelua kahden erän jälkeen 2-1, kun Iida Sinkko oli avauserässä kuitannut Mirja Hietamäen avausmaalin ja Annika Hautojärvi nostanut kotijoukkueen toisessa erässä edelle. EräViikingit iski takaisin kolmannessa erässä, jossa Pinja Suhonen tasoitti sen alussa ja Elina Hautojärvi iski kolme ja puoli minuuttia ennen loppua helsinkiläiset ensi kertaa johtoon.

Laura Hietamäen tasoitus kuudella viittä vastaan kaksi ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa vei ratkaisun lopulta aina rangaistuslaukauskilpailuun saakka. Siinä Petra AallonenVeronika KopeckaJenni Rautanen ja Veera Kurikkala onnistuivat SB-Prosta maalinteossa kun EräViikingeistä maalasivat vain Natalie SandströmTaru Nordman ja Iida Sinkko.

SB-Pro oli kausilla 2009-2019 mitaleilla 10 kertaa peräkkäin ja vielä koronan katkaiseman kauden jälkeen 2021 hopealla. Sen jälkeen sijoitukset olivat ennen tätä pronssia olleet kuudes, viides, kahdeksas ja neljäs. EräViikinkien seurahistorian mitalit ovat pronssit vuosilta 2018, 2022 ja 2025.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye